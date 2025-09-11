kényszersorozásukrajnaorosz-ukrán háború

Élelmiszerboltból raboltak el egy férfit Zelenszkij emberei

Az ukrán férfiak gyakorlatilag már sehova sem mehetnek, ha nem akarnak a frontra kerülni. Egyre döbbenetesebb felvételek látnak napvilágot az ukrán kényszersorozás valóságáról.

Munkatársunktól
2025. 09. 11. 21:13
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szinte bárhol lecsaphatnak az ukrán férfiakra a kényszersorozást végző emberrablók.

A kényszersorozást végző toborzóknak már a rendőrség is besegít
A kényszersorozást végző toborzóknak már a rendőrség is besegít  (Fotó: NurPhoto via AFP)

Egy a közösségi médiába a napokban felkerült videó tanúsága szerint egy férfire egy élelmiszerboltban csaptak le a TCK (az ukrán hadkiegészítő parancsnokság) és a rendőrség emberrablói. A felvételen látszik, ahogy a földre teperik. Hiába próbál védekezni, esélye sincs a túlerővel szemben.

A hétköznapi ukrán ember számára még a szupermarketbe menni is veszélyes, mert bárhol mozgósíthatják. Az ukrán elnök politikája szerint ezek a szörnyetegek hamarosan még az otthonukban is mozgósíthatják az embereket

– írta feltöltője a videóhoz.

Kérem, magyarázzák el Zelenszkij volt komikusnak, mi a különbség a demokrácia és a diktatúra között

– tette hozzá.

Ukrajnában egyre szívszorítóbb jelenetekhez vezet a toborzók (akiknek immár a rendőrség is besegít) kegyetlensége. Nem elég, hogy elhurcolják a férfiakat, sokszor meg is alázzák vagy megverik áldozataikat. 

Még az sem tántorítja el őket, ha sérülést vagy akár halált okoznak, mint azt Sebestyén József tragikus esete is megmutatta.

Immár a kijevi vezetés is elismeri, hogy egyre reménytelenebbé válik az ukrán haderő helyzete a fronton. Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka szerint Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.