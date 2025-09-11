Élelmiszerboltból raboltak el egy férfit Zelenszkij emberei

Szinte bárhol lecsaphatnak az ukrán férfiakra a kényszersorozást végző emberrablók.

A kényszersorozást végző toborzóknak már a rendőrség is besegít (Fotó: NurPhoto via AFP)

Egy a közösségi médiába a napokban felkerült videó tanúsága szerint egy férfire egy élelmiszerboltban csaptak le a TCK (az ukrán hadkiegészítő parancsnokság) és a rendőrség emberrablói. A felvételen látszik, ahogy a földre teperik. Hiába próbál védekezni, esélye sincs a túlerővel szemben.

"Patriots" from TCC and police continue their crimes



For usual Ukrainian man it's dangerous even to visit a supermarket because you can be mobilized everywhere. According to Ukrainian president politics these monsters soon will be able to mobilize people even in their homes.… pic.twitter.com/a8tCUYRr9v — MaksimKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) September 6, 2025

A hétköznapi ukrán ember számára még a szupermarketbe menni is veszélyes, mert bárhol mozgósíthatják. Az ukrán elnök politikája szerint ezek a szörnyetegek hamarosan még az otthonukban is mozgósíthatják az embereket

– írta feltöltője a videóhoz.

Kérem, magyarázzák el Zelenszkij volt komikusnak, mi a különbség a demokrácia és a diktatúra között

– tette hozzá.

Ukrajnában egyre szívszorítóbb jelenetekhez vezet a toborzók (akiknek immár a rendőrség is besegít) kegyetlensége. Nem elég, hogy elhurcolják a férfiakat, sokszor meg is alázzák vagy megverik áldozataikat.

Még az sem tántorítja el őket, ha sérülést vagy akár halált okoznak, mint azt Sebestyén József tragikus esete is megmutatta.

Immár a kijevi vezetés is elismeri, hogy egyre reménytelenebbé válik az ukrán haderő helyzete a fronton. Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka szerint Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)