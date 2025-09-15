Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Botrány New Yorkban a Charlie Kirk elleni merénylet miatt

Itt az újabb példája annak, mekkora méreteket ölt a politikai gyűlölet az Egyesült Államokban. Egy New York állambeli iskolai rendőrtisztet azonnali hatállyal leváltottak, miután közösségi médiás bejegyzéseiben gúnyolódott a konzervatív politikai vezető, Charlie Kirk meggyilkolásán.

Szabó István
Forrás: Fox News2025. 09. 15. 10:31
Charlie Kirk emlékművénél a Turning Point USA központjában, 2025. szeptember 14-én, Phoenixben, Arizonában Fotó: Eric Thayer Forrás: Getty Images/AFP
A Westchester megyei rendőrség vasárnap erősítette meg, hogy Tanisha Blanche, aki iskolai rendőrként szolgált, mostantól csak adminisztratív feladatokat láthat el, amíg a vizsgálat tart, írja a Fox News.

Kirk
Az eltávolított iskolai rendőr (Fotó: New York Post)

A napokban kezdtek terjedni az interneten Blanche állítólagos bejegyzéseinek képernyőfotói, amelyekben nyíltan gúnyolódott Kirk halálán. A Turning Point USA alapítóját és konzervatív véleményvezért a múlt héten lőtte le egy merénylő a Utah Valley Egyetem campusán tartott rendezvényen.

Kirk a gyűlölet céltáblája lett

Az egyik bejegyzésben Blanche a Kirkről készült videóhoz azt írta:

Nos, az a fehér mesterlövész túl képzett volt, amikor lyukat tett a nyakadba, drágám.

Egy másik posztban pedig így fogalmazott:

Tényleg ezen siránkoztok a hírfolyamomban? Nincs életetek?

A nő több bejegyzésében faji szempontokra is utalt, valamint a merénylet helyszínét kommentálta.

Teljesen elfogadhatatlan

A Somers-i iskolakörzet vezetője, Adam Bronstein levélben tájékoztatta a szülőket az ügyről, hangsúlyozva, hogy a rendőrnő posztjai teljesen elfogadhatatlanok és az erőszak dicsőítésének minősülnek.

Borítókép: Charlie Kirk emlékművénél a Turning Point USA központjában, 2025. szeptember 14-én, Phoenixben, Arizonában (Fotó: Getty Images/AFP/Eric Thayer) 

