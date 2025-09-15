Botrány New Yorkban a Charlie Kirk elleni merénylet miatt

A napokban kezdtek terjedni az interneten Blanche állítólagos bejegyzéseinek képernyőfotói, amelyekben nyíltan gúnyolódott Kirk halálán. A Turning Point USA alapítóját és konzervatív véleményvezért a múlt héten lőtte le egy merénylő a Utah Valley Egyetem campusán tartott rendezvényen.

Kirk a gyűlölet céltáblája lett

Az egyik bejegyzésben Blanche a Kirkről készült videóhoz azt írta:

Nos, az a fehér mesterlövész túl képzett volt, amikor lyukat tett a nyakadba, drágám.

Egy másik posztban pedig így fogalmazott:

Tényleg ezen siránkoztok a hírfolyamomban? Nincs életetek?

A nő több bejegyzésében faji szempontokra is utalt, valamint a merénylet helyszínét kommentálta.

Teljesen elfogadhatatlan

A Somers-i iskolakörzet vezetője, Adam Bronstein levélben tájékoztatta a szülőket az ügyről, hangsúlyozva, hogy a rendőrnő posztjai teljesen elfogadhatatlanok és az erőszak dicsőítésének minősülnek.