A Westchester megyei rendőrség vasárnap erősítette meg, hogy Tanisha Blanche, aki iskolai rendőrként szolgált, mostantól csak adminisztratív feladatokat láthat el, amíg a vizsgálat tart, írja a Fox News.
Botrány New Yorkban a Charlie Kirk elleni merénylet miatt
Itt az újabb példája annak, mekkora méreteket ölt a politikai gyűlölet az Egyesült Államokban. Egy New York állambeli iskolai rendőrtisztet azonnali hatállyal leváltottak, miután közösségi médiás bejegyzéseiben gúnyolódott a konzervatív politikai vezető, Charlie Kirk meggyilkolásán.
A napokban kezdtek terjedni az interneten Blanche állítólagos bejegyzéseinek képernyőfotói, amelyekben nyíltan gúnyolódott Kirk halálán. A Turning Point USA alapítóját és konzervatív véleményvezért a múlt héten lőtte le egy merénylő a Utah Valley Egyetem campusán tartott rendezvényen.
Kirk a gyűlölet céltáblája lett
Az egyik bejegyzésben Blanche a Kirkről készült videóhoz azt írta:
Nos, az a fehér mesterlövész túl képzett volt, amikor lyukat tett a nyakadba, drágám.
Egy másik posztban pedig így fogalmazott:
Tényleg ezen siránkoztok a hírfolyamomban? Nincs életetek?
A nő több bejegyzésében faji szempontokra is utalt, valamint a merénylet helyszínét kommentálta.
Teljesen elfogadhatatlan
A Somers-i iskolakörzet vezetője, Adam Bronstein levélben tájékoztatta a szülőket az ügyről, hangsúlyozva, hogy a rendőrnő posztjai teljesen elfogadhatatlanok és az erőszak dicsőítésének minősülnek.
További Külföld híreink
Borítókép: Charlie Kirk emlékművénél a Turning Point USA központjában, 2025. szeptember 14-én, Phoenixben, Arizonában (Fotó: Getty Images/AFP/Eric Thayer)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brutális éjszakai offenzívát hajtott végre az orosz hadsereg Ukrajnában
Az orosz hadsereg 3 rakétával és 84 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, sokan megsebesültek és több régióban károk keletkeztek.
Putyin teszteli a Nyugatot?
Növekvő félelem Európában.
Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött Brüsszelnek
A magyar gazdaságot mentesítenünk kell ezen rossz döntések negatív hatásaitól.
Amerikai professzor: Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában
Egy kutatás szerint az Ukrajnával kapcsolatos elégedetlenség növekszik a térségben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brutális éjszakai offenzívát hajtott végre az orosz hadsereg Ukrajnában
Az orosz hadsereg 3 rakétával és 84 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, sokan megsebesültek és több régióban károk keletkeztek.
Putyin teszteli a Nyugatot?
Növekvő félelem Európában.
Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött Brüsszelnek
A magyar gazdaságot mentesítenünk kell ezen rossz döntések negatív hatásaitól.
Amerikai professzor: Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában
Egy kutatás szerint az Ukrajnával kapcsolatos elégedetlenség növekszik a térségben.