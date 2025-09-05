Thaiföldítéletkormányfő

Botrány Thaiföldön: a volt kormányfő meglépett az ítélet elől

Thaiföld volt miniszterelnöke, Thakszin Csinavat néhány nappal azelőtt távozott Bangkokból, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett volna egy ügyében, amely akár börtönbüntetést is jelenthetett volna számára. Lépése tovább növelte a családja politikai mozgalma körüli bizonytalanságot, miközben a parlament éppen új kormányfő megválasztására készül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 14:59
Thakszin Csinavat Fotó: JEWEL SAMAD Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrség közölte, hogy a 76 éves milliárdos volt kormányfő csütörtök este, helyi idő szerint nagyjából 19 órakor szállt fel egy magánrepülőgépre a Don Mueang repülőtéren. Hozzátették: nem állt fenn olyan bírósági végzés, amely megakadályozhatta volna az indulását – írja az Origo.

A thaiföldi volt kormányfő, Thakszin Csinavat néhány nappal azelőtt hagyta el Bangkokot, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett volna egy ügyében (Fotó: NUTTHAWAT WICHIEANBUT / Bangkok Post)
A thaiföldi volt kormányfő, Thakszin Csinavat néhány nappal azelőtt hagyta el Bangkokot, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett volna egy ügyében (Fotó: NUTTHAWAT WICHIEANBUT / Bangkok Post)

Repüléskövetési adatok szerint a T7GTS ljelzésű gép eredetileg Szingapúr felé tartott, majd Malajzia légterén haladt át, később pedig több kört tett az Andamán-tenger felett, mielőtt nyugat felé fordult.

Csinavat később az interneten azt írta, „egészségügyi vizsgálatra” utazott Dubajba, ám a thaiföldi bevándorlási hatóságok több órán át feltartották – számolt be róla a The Independent. Elmondása szerint a pilóta végül Dubaj felé vette az irányt, miután kiderült, hogy túl késő lenne leszállni a szingapúri Seletar repülőtéren, amely helyi idő szerint este tíz órakor bezár.

Csinavat hozzátette, hogy „legkésőbb szeptember 8-án” visszatér Thaiföldre, hogy „szeptember 9-én személyesen megjelenjen a bíróságon”.

Thaiföld egykori miniszterelnöke az ország egyik legbefolyásosabb politikai dinasztiáját építette ki, mielőtt 2006-ban puccsal eltávolították a hatalomból. Ezt követően 15 évet töltött önkéntes száműzetésben, majd 2023-ban hazatért, hogy letöltse csökkentett korrupciós büntetését, miután lányát, Phethongthán Csinavatot miniszterelnökké választották.

2024 elején, mindössze néhány hónapos kórházi kezelés után feltételesen szabadlábra helyezték, ami csak erősítette a kritikusok véleményét, hogy különleges bánásmódban részesült. A bíróság jövő héten dönt arról, beszámítják-e a kórházi tartózkodását a büntetésébe.

Távozása feszült időszakban éri az általa alapított Thaiokért Pártot. A múlt héten lányát eltávolították a miniszterelnöki posztról, miután a bírák megállapították, hogy megsértette az etikai szabályokat egy kiszivárgott telefonbeszélgetés során Kambodzsa volt vezetőjével, Hun Sennel.

Ez már a hatodik alkalom, hogy Csinavat által támogatott miniszterelnököt kényszerítettek távozásra a két évtizede tartó politikai zűrzavarban, és a harmadik eset, hogy közvetlenül a Csinavat család egyik tagját mozdították el.

A parlament várhatóan pénteken szavaz Phethongthán Csinavat utódjáról. A Thaiokért Párt Chaikasem Nitisiri volt igazságügyi minisztert jelölte, ám komoly kihívással kell szembenéznie Anutin Charnvirakultól, a Bhumjaithai párt vezetőjétől, aki megszerezte a legnagyobb ellenzéki párt támogatását. Elemzők szerint Anutin a legesélyesebb a győzelemre, ami véget vethet a Thaiokért Párt hatalmának.

Borítókép: Thakszin Csinavat (AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu