A rendőrség közölte, hogy a 76 éves milliárdos volt kormányfő csütörtök este, helyi idő szerint nagyjából 19 órakor szállt fel egy magánrepülőgépre a Don Mueang repülőtéren. Hozzátették: nem állt fenn olyan bírósági végzés, amely megakadályozhatta volna az indulását – írja az Origo.
Botrány Thaiföldön: a volt kormányfő meglépett az ítélet elől
Thaiföld volt miniszterelnöke, Thakszin Csinavat néhány nappal azelőtt távozott Bangkokból, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett volna egy ügyében, amely akár börtönbüntetést is jelenthetett volna számára. Lépése tovább növelte a családja politikai mozgalma körüli bizonytalanságot, miközben a parlament éppen új kormányfő megválasztására készül.
Repüléskövetési adatok szerint a T7GTS ljelzésű gép eredetileg Szingapúr felé tartott, majd Malajzia légterén haladt át, később pedig több kört tett az Andamán-tenger felett, mielőtt nyugat felé fordult.
Csinavat később az interneten azt írta, „egészségügyi vizsgálatra” utazott Dubajba, ám a thaiföldi bevándorlási hatóságok több órán át feltartották – számolt be róla a The Independent. Elmondása szerint a pilóta végül Dubaj felé vette az irányt, miután kiderült, hogy túl késő lenne leszállni a szingapúri Seletar repülőtéren, amely helyi idő szerint este tíz órakor bezár.
Csinavat hozzátette, hogy „legkésőbb szeptember 8-án” visszatér Thaiföldre, hogy „szeptember 9-én személyesen megjelenjen a bíróságon”.
Thaiföld egykori miniszterelnöke az ország egyik legbefolyásosabb politikai dinasztiáját építette ki, mielőtt 2006-ban puccsal eltávolították a hatalomból. Ezt követően 15 évet töltött önkéntes száműzetésben, majd 2023-ban hazatért, hogy letöltse csökkentett korrupciós büntetését, miután lányát, Phethongthán Csinavatot miniszterelnökké választották.
2024 elején, mindössze néhány hónapos kórházi kezelés után feltételesen szabadlábra helyezték, ami csak erősítette a kritikusok véleményét, hogy különleges bánásmódban részesült. A bíróság jövő héten dönt arról, beszámítják-e a kórházi tartózkodását a büntetésébe.
Távozása feszült időszakban éri az általa alapított Thaiokért Pártot. A múlt héten lányát eltávolították a miniszterelnöki posztról, miután a bírák megállapították, hogy megsértette az etikai szabályokat egy kiszivárgott telefonbeszélgetés során Kambodzsa volt vezetőjével, Hun Sennel.
Ez már a hatodik alkalom, hogy Csinavat által támogatott miniszterelnököt kényszerítettek távozásra a két évtizede tartó politikai zűrzavarban, és a harmadik eset, hogy közvetlenül a Csinavat család egyik tagját mozdították el.
A parlament várhatóan pénteken szavaz Phethongthán Csinavat utódjáról. A Thaiokért Párt Chaikasem Nitisiri volt igazságügyi minisztert jelölte, ám komoly kihívással kell szembenéznie Anutin Charnvirakultól, a Bhumjaithai párt vezetőjétől, aki megszerezte a legnagyobb ellenzéki párt támogatását. Elemzők szerint Anutin a legesélyesebb a győzelemre, ami véget vethet a Thaiokért Párt hatalmának.
Borítókép: Thakszin Csinavat (AFP)
