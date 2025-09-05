Botrány Thaiföldön: a volt kormányfő meglépett az ítélet elől

Repüléskövetési adatok szerint a T7GTS ljelzésű gép eredetileg Szingapúr felé tartott, majd Malajzia légterén haladt át, később pedig több kört tett az Andamán-tenger felett, mielőtt nyugat felé fordult.

Csinavat később az interneten azt írta, „egészségügyi vizsgálatra” utazott Dubajba, ám a thaiföldi bevándorlási hatóságok több órán át feltartották – számolt be róla a The Independent. Elmondása szerint a pilóta végül Dubaj felé vette az irányt, miután kiderült, hogy túl késő lenne leszállni a szingapúri Seletar repülőtéren, amely helyi idő szerint este tíz órakor bezár.

Csinavat hozzátette, hogy „legkésőbb szeptember 8-án” visszatér Thaiföldre, hogy „szeptember 9-én személyesen megjelenjen a bíróságon”.

Thaiföld egykori miniszterelnöke az ország egyik legbefolyásosabb politikai dinasztiáját építette ki, mielőtt 2006-ban puccsal eltávolították a hatalomból. Ezt követően 15 évet töltött önkéntes száműzetésben, majd 2023-ban hazatért, hogy letöltse csökkentett korrupciós büntetését, miután lányát, Phethongthán Csinavatot miniszterelnökké választották.