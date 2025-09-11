Rendkívüli

Lavrov szerint az amerikai stratégia megváltozott

Az orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok végre belátta, hogy az ukrajnai válságot nem lehet csupán Kijev felfegyverezésével kezelni. Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy Moszkva ezért a válság gyökereinek felszámolására építi a nemzetközi párbeszédet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 16:57
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: Orosz Külügyminisztérium Forrás: Anadolu/AFP/
Az Egyesült Államok elismeri, hogy az ukrajnai válság alapvető okait kell kezelni, nem csak Kijevet felfegyverezni – nyilatkozta Lavrov. Ahogy az orosz diplomácia vezetője hangsúlyozta, éppen ezen az alapon fogja Moszkva előmozdítani a párbeszédet – írja a TASZSZ.

Szergej Lavrov szerint az Egyesült Államok végre belátta, hogy az ukrajnai válságot nem lehet csupán Kijev fegyverezésével kezelni
Szergej Lavrov szerint az Egyesült Államok végre belátta, hogy az ukrajnai válságot nem lehet csupán Kijev felfegyverezésével kezelni Fotó: MATTHIAS BALK/DPA

Az Egyesült Államok felismerte, hogy az Ukrajna Oroszország ellen való uszítása helyett a válság alapvető okainak kezelésére kell összpontosítania – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy az Egyesült Államok felismerte: nem szabad tovább hergelni Ukrajnát Oroszország ellen, nem szabad felfegyverezni Ukrajnát, hogy újabb ukrán állampolgárokat sodorjon a harcba, hanem a válság kiváltó okainak felszámolásán kell dolgozni

– mondta az orosz diplomácia vezetője a stratégiai párbeszédet célzó Oroszország–Öböl-menti Együttműködési Tanács (GCC) ülését követő sajtótájékoztatón.

Pontosan ezen az alapon fogjuk előmozdítani a párbeszédet mind az Egyesült Államokkal, mind pedig minden olyan kollégánkkal, akik készek segíteni egy összehangolt megoldás keresésében

– zárta szavait az orosz külügyminiszter.

Zelenszkij háborús játszmája: mindenkit belerángatni a konfliktusba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hónapok óta követelőzik, fegyvereket, katonai támogatást, sőt közvetlen részvételt vár el az európai országoktól. Többször bírálta azokat az államokat – köztük Magyarországot –, amelyek nem hajlandók vakon követni Kijev háborús stratégiáját. Az ukrán elnök a lengyel drónincidens után ismét arról beszélt, hogy a nyugati országok reakciója túl gyenge az orosz támadásokra.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

