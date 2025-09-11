Az Egyesült Államok elismeri, hogy az ukrajnai válság alapvető okait kell kezelni, nem csak Kijevet felfegyverezni – nyilatkozta Lavrov. Ahogy az orosz diplomácia vezetője hangsúlyozta, éppen ezen az alapon fogja Moszkva előmozdítani a párbeszédet – írja a TASZSZ.

Szergej Lavrov szerint az Egyesült Államok végre belátta, hogy az ukrajnai válságot nem lehet csupán Kijev felfegyverezésével kezelni Fotó: MATTHIAS BALK/DPA

Az Egyesült Államok felismerte, hogy az Ukrajna Oroszország ellen való uszítása helyett a válság alapvető okainak kezelésére kell összpontosítania – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy az Egyesült Államok felismerte: nem szabad tovább hergelni Ukrajnát Oroszország ellen, nem szabad felfegyverezni Ukrajnát, hogy újabb ukrán állampolgárokat sodorjon a harcba, hanem a válság kiváltó okainak felszámolásán kell dolgozni

– mondta az orosz diplomácia vezetője a stratégiai párbeszédet célzó Oroszország–Öböl-menti Együttműködési Tanács (GCC) ülését követő sajtótájékoztatón.

Pontosan ezen az alapon fogjuk előmozdítani a párbeszédet mind az Egyesült Államokkal, mind pedig minden olyan kollégánkkal, akik készek segíteni egy összehangolt megoldás keresésében

– zárta szavait az orosz külügyminiszter.

Zelenszkij háborús játszmája: mindenkit belerángatni a konfliktusba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hónapok óta követelőzik, fegyvereket, katonai támogatást, sőt közvetlen részvételt vár el az európai országoktól. Többször bírálta azokat az államokat – köztük Magyarországot –, amelyek nem hajlandók vakon követni Kijev háborús stratégiáját. Az ukrán elnök a lengyel drónincidens után ismét arról beszélt, hogy a nyugati országok reakciója túl gyenge az orosz támadásokra.

