LengyelországbiztonságNATOprovokációprogram

Lengyelország így készül egy biztonsági válsághelyzetre

Varsó egyre komolyabban veszi az orosz provokációk jelentette fenyegetést. A szeptember elején történt drónincidens világossá tette: nemcsak a légvédelemnek vannak hiányosságai, de a lakosság sem tudja pontosan, hogyan kell viselkedni egy fenyegetés esetén.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 09. 29. 12:18
Egyre több önkéntes jelentkezik a lengyel hadseregbe Fotó: Artur Widak Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lengyelország kormánya országos tájékoztató és felkészítő programot indít. Minden háztartás kézhez kap egy ötvenoldalas válságkezelési útmutatót, amely részletesen bemutatja, hogyan kell cselekedni különböző krízishelyzetekben – a fegyveres konfliktustól kezdve az árvizekig. A brosúra digitális változata már elérhető, írja a Tagesschau.

Lengyelország
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

Nem szabad megijedni, hanem felkészülni kell – hangsúlyozta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter, aki arra biztatja a családokat, hogy készítsenek közös vészhelyzeti tervet, és a fontos dokumentumokat, telefonszámokat, gyógyszerlistákat tartsák biztonságos formában, akár egy USB-adathordozón.

Mentőhátizsák és túlélőkészlet

A lakosság részéről is megugrott az érdeklődés a felkészülés iránt. Már alig győzik a jelentkezőket a túlélőtréningeken.

A résztvevők egyéni „mentőhátizsák” összeállítását gyakorolják: a csomagban tartós élelmiszer, vízszűrő, energiapor, valamint olyan eszközök szerepelnek, mint kézi kurblis lámpa, poncsó vagy iránytű.

A kereslet olyan nagy, hogy nagy áruházláncok is kínálnak kész csomagokat, az interneten pedig több száz euróért rendelhetők különböző felszerelések.

Biztonsági műsor a tévében

A társadalom felkészítését szolgálja a „Biztonságos Lengyelország” című élő televíziós műsor is, amely szeptember 18-a óta minden hétköznap jelentkezik. Az adásban a honvédelmi és belügyi tárca szakértői válaszolnak a nézők kérdéseire, naponta átlagosan száz telefonhívás érkezik. 

A történelmi és politikai környezet adott, félelem helyett tudásra van szükség – mondta a műsor egyik katonai szakértője.

Lengyelország: Fegyverkezés és NATO-együttműködés

A lakosság felkészítése csak az egyik pillére a lengyel stratégiának. A másik a masszív fegyverkezés és a NATO-val közös hadgyakorlatok. A „Iron Defender” művelet során több mint kétszázezer katona vett részt, demonstrálva, hogy Varsó nemcsak számokban akar a szövetség harmadik legerősebb hadserege lenni, hanem a harcképesség terén is az élvonalba kíván tartozni.

Lengyelország az elmúlt években több száz modern harckocsit, tüzérségi eszközt és rakétarendszert vásárolt. A védelmi költségvetés már most a GDP 4,7 százalékát éri el, 2026-ra pedig eléri a 4,8 százalékot – ezzel Varsó messze Európa élén jár. 

A következő cél a légvédelem és a drónelhárítás megerősítése.

Szerdán a lengyel, a balti és az északi államok védelmi miniszterei a Kárpátaljai vajdaságban avatják fel a NATO egyik legmodernebb drónkiképző központját. A Nowa Dęba-Lipa gyakorlótér új részlege a közép- és kelet-európai térség kiemelt katonai bázisává válhat.

Borítókép: Egyre több önkéntes jelentkezik a lengyel hadseregbe (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu