Lengyelország így készül egy biztonsági válsághelyzetre

Nem szabad megijedni, hanem felkészülni kell – hangsúlyozta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter, aki arra biztatja a családokat, hogy készítsenek közös vészhelyzeti tervet, és a fontos dokumentumokat, telefonszámokat, gyógyszerlistákat tartsák biztonságos formában, akár egy USB-adathordozón.

Mentőhátizsák és túlélőkészlet

A lakosság részéről is megugrott az érdeklődés a felkészülés iránt. Már alig győzik a jelentkezőket a túlélőtréningeken.

A résztvevők egyéni „mentőhátizsák” összeállítását gyakorolják: a csomagban tartós élelmiszer, vízszűrő, energiapor, valamint olyan eszközök szerepelnek, mint kézi kurblis lámpa, poncsó vagy iránytű.

A kereslet olyan nagy, hogy nagy áruházláncok is kínálnak kész csomagokat, az interneten pedig több száz euróért rendelhetők különböző felszerelések.

Biztonsági műsor a tévében

A társadalom felkészítését szolgálja a „Biztonságos Lengyelország” című élő televíziós műsor is, amely szeptember 18-a óta minden hétköznap jelentkezik. Az adásban a honvédelmi és belügyi tárca szakértői válaszolnak a nézők kérdéseire, naponta átlagosan száz telefonhívás érkezik.

A történelmi és politikai környezet adott, félelem helyett tudásra van szükség – mondta a műsor egyik katonai szakértője.

Fearful of Russian aggression, Poles flock to military training https://t.co/RCrwGPGJ2e https://t.co/RCrwGPGJ2e — Reuters (@Reuters) September 13, 2025

Lengyelország: Fegyverkezés és NATO-együttműködés

A lakosság felkészítése csak az egyik pillére a lengyel stratégiának. A másik a masszív fegyverkezés és a NATO-val közös hadgyakorlatok. A „Iron Defender” művelet során több mint kétszázezer katona vett részt, demonstrálva, hogy Varsó nemcsak számokban akar a szövetség harmadik legerősebb hadserege lenni, hanem a harcképesség terén is az élvonalba kíván tartozni.

Lengyelország az elmúlt években több száz modern harckocsit, tüzérségi eszközt és rakétarendszert vásárolt. A védelmi költségvetés már most a GDP 4,7 százalékát éri el, 2026-ra pedig eléri a 4,8 százalékot – ezzel Varsó messze Európa élén jár.

A következő cél a légvédelem és a drónelhárítás megerősítése.