Lengyelország kormánya országos tájékoztató és felkészítő programot indít. Minden háztartás kézhez kap egy ötvenoldalas válságkezelési útmutatót, amely részletesen bemutatja, hogyan kell cselekedni különböző krízishelyzetekben – a fegyveres konfliktustól kezdve az árvizekig. A brosúra digitális változata már elérhető, írja a Tagesschau.
Lengyelország így készül egy biztonsági válsághelyzetre
Varsó egyre komolyabban veszi az orosz provokációk jelentette fenyegetést. A szeptember elején történt drónincidens világossá tette: nemcsak a légvédelemnek vannak hiányosságai, de a lakosság sem tudja pontosan, hogyan kell viselkedni egy fenyegetés esetén.
Nem szabad megijedni, hanem felkészülni kell – hangsúlyozta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter, aki arra biztatja a családokat, hogy készítsenek közös vészhelyzeti tervet, és a fontos dokumentumokat, telefonszámokat, gyógyszerlistákat tartsák biztonságos formában, akár egy USB-adathordozón.
Mentőhátizsák és túlélőkészlet
A lakosság részéről is megugrott az érdeklődés a felkészülés iránt. Már alig győzik a jelentkezőket a túlélőtréningeken.
A résztvevők egyéni „mentőhátizsák” összeállítását gyakorolják: a csomagban tartós élelmiszer, vízszűrő, energiapor, valamint olyan eszközök szerepelnek, mint kézi kurblis lámpa, poncsó vagy iránytű.
A kereslet olyan nagy, hogy nagy áruházláncok is kínálnak kész csomagokat, az interneten pedig több száz euróért rendelhetők különböző felszerelések.
Biztonsági műsor a tévében
A társadalom felkészítését szolgálja a „Biztonságos Lengyelország” című élő televíziós műsor is, amely szeptember 18-a óta minden hétköznap jelentkezik. Az adásban a honvédelmi és belügyi tárca szakértői válaszolnak a nézők kérdéseire, naponta átlagosan száz telefonhívás érkezik.
A történelmi és politikai környezet adott, félelem helyett tudásra van szükség – mondta a műsor egyik katonai szakértője.
Lengyelország: Fegyverkezés és NATO-együttműködés
A lakosság felkészítése csak az egyik pillére a lengyel stratégiának. A másik a masszív fegyverkezés és a NATO-val közös hadgyakorlatok. A „Iron Defender” művelet során több mint kétszázezer katona vett részt, demonstrálva, hogy Varsó nemcsak számokban akar a szövetség harmadik legerősebb hadserege lenni, hanem a harcképesség terén is az élvonalba kíván tartozni.
Lengyelország az elmúlt években több száz modern harckocsit, tüzérségi eszközt és rakétarendszert vásárolt. A védelmi költségvetés már most a GDP 4,7 százalékát éri el, 2026-ra pedig eléri a 4,8 százalékot – ezzel Varsó messze Európa élén jár.
A következő cél a légvédelem és a drónelhárítás megerősítése.
Szerdán a lengyel, a balti és az északi államok védelmi miniszterei a Kárpátaljai vajdaságban avatják fel a NATO egyik legmodernebb drónkiképző központját. A Nowa Dęba-Lipa gyakorlótér új részlege a közép- és kelet-európai térség kiemelt katonai bázisává válhat.
Borítókép: Egyre több önkéntes jelentkezik a lengyel hadseregbe (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)
