Ideiglenes légtérzárat rendelt el Lengyelország

Lengyelország fegyveres erőinek X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő nagy hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.

Lengyelország, Rzeszów: A német fegyveres erők Patriot légvédelmi rendszere a repülőtéren Fotó: DPA/Michael Fischer)

A hadsereg hangsúlyozta, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés. A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali négy óráig volt érvényben.

Airspace near Poland's Lublin, Rzeszow closed due to 'unplanned military activity', Flightradar24 says https://t.co/1xYOzk7vxt https://t.co/1xYOzk7vxt — Reuters (@Reuters) September 28, 2025

Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben.