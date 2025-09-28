Lengyelországhadsereglégtérzárlégierő

Ideiglenes légtérzárat rendelt el Lengyelország

Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában – közölte vasárnap a lengyel hadsereg. A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak; az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.

Lengyelország, Lublin Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
Lengyelország fegyveres erőinek X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő nagy hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.

Lengyelország
Lengyelország, Rzeszów: A német fegyveres erők Patriot légvédelmi rendszere a repülőtéren Fotó: DPA/Michael Fischer)

A hadsereg hangsúlyozta, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés. A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali négy óráig volt érvényben.

Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben.

Borítókép: Lengyelország, Lublin (Fotó: AFP)

