Látszólag az államháztartás egyensúlyának helyreállítását szolgálja a francia miniszterelnök július 15-én beterjesztett csomagja, valójában azonban a megszorítások terhét főként a legkiszolgáltatottabb rétegek – a nyugdíjasok, az alacsony jövedelműek és a betegek – viselik, miközben a nagyvállalatok továbbra is bőséges állami kedvezményekhez jutnak.

A tervezet egyik legvitatottabb eleme a szociális juttatások jelentős megnyirbálása.

A kormány tervei között szerepel a betegellátásra szánt források csökkentése és a szociális juttatások befagyasztása, ami még inkább kiszolgáltatottá teszi a lakosságot. Ennek része a munkanélküli segélyek megnyirbálása és a közszolgáltatások további visszavágása is, amelyek ellehetetlenítik a rászorulók mindennapjait.

A Le Monde Diplomatique cikkében arra mutat rá, az európai újrafegyverkezés árát végső soron a legvédtelenebb társadalmi csoportok fizetik meg.

Miközben Macron kabinetjének tagjai, köztük Catherine Vautrin munkaügyi miniszter, a társadalombiztosítási csalások miatt bírálják az országot – amelyek összesen mintegy 13 milliárd eurós kárt okoznak –, arról kevesebb szó esik, hogy ennek több mint felét a feketefoglalkoztatás teszi ki.

Ugyanakkor Olivier Rietmann és Fabien Gay szenátorok jelentése rávilágít: a francia költségvetés több mint 200 milliárd eurót juttat különféle támogatások formájában a nagyvállalatoknak, sokszor ellenszolgáltatás vagy akár alapvető ellenőrzés nélkül.