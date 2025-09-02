Éles kontrasztot és súlyos igazságtalanságot hordoz az a javaslat, amelyet Emmanuel Macron negyedik, bukdácsoló kormánya terjesztett elő. Miközben a hétköznapi emberektől folyamatosan vonják meg a juttatásokat, a nagyvállalatok állami kedvezmények és támogatások révén óriási nyereséghez jutnak – írja az Origo.
Macron új terve: a közemberek fizetik meg az ukrán háború árát
Már a látszatát sem próbálja megőrizni az igazságosságnak az a javaslat, amelyet a francia miniszterelnök mutatott be. Macron Franciaországában szociális támogatásokra nem, Ukrajnára és a nagyvállalatokra viszont jut forrás.
Látszólag az államháztartás egyensúlyának helyreállítását szolgálja a francia miniszterelnök július 15-én beterjesztett csomagja, valójában azonban a megszorítások terhét főként a legkiszolgáltatottabb rétegek – a nyugdíjasok, az alacsony jövedelműek és a betegek – viselik, miközben a nagyvállalatok továbbra is bőséges állami kedvezményekhez jutnak.
A tervezet egyik legvitatottabb eleme a szociális juttatások jelentős megnyirbálása.
A kormány tervei között szerepel a betegellátásra szánt források csökkentése és a szociális juttatások befagyasztása, ami még inkább kiszolgáltatottá teszi a lakosságot. Ennek része a munkanélküli segélyek megnyirbálása és a közszolgáltatások további visszavágása is, amelyek ellehetetlenítik a rászorulók mindennapjait.
A Le Monde Diplomatique cikkében arra mutat rá, az európai újrafegyverkezés árát végső soron a legvédtelenebb társadalmi csoportok fizetik meg.
Miközben Macron kabinetjének tagjai, köztük Catherine Vautrin munkaügyi miniszter, a társadalombiztosítási csalások miatt bírálják az országot – amelyek összesen mintegy 13 milliárd eurós kárt okoznak –, arról kevesebb szó esik, hogy ennek több mint felét a feketefoglalkoztatás teszi ki.
Ugyanakkor Olivier Rietmann és Fabien Gay szenátorok jelentése rávilágít: a francia költségvetés több mint 200 milliárd eurót juttat különféle támogatások formájában a nagyvállalatoknak, sokszor ellenszolgáltatás vagy akár alapvető ellenőrzés nélkül.
További Külföld híreink
A szenátorok jelentése szerint az Auchan esete jól mutatja a problémát: a cég a jelentős adókedvezmények ellenére több mint kétezer dolgozó elbocsátását jelentette be. Hasonló gyakorlat figyelhető meg az ipari vállalatoknál is, amelyek szintén milliárdos nyereséget realizáltak az állami támogatások révén. Az ArcelorMittal például az elmúlt évtizedben világszerte átlagosan évi 200 millió euró osztalékot fizetett ki, miközben 2023-ban Franciaországban 298 millió euró támogatást kapott – majd 2025-ben létszámleépítést hajtott végre.
Szélesebb gazdasági nézőpontból nézve a jelenlegi helyzet arra utal, hogy a francia kormány politikája egyre inkább eltávolodik alapvető feladatától, vagyis a társadalmi jólét szolgálatától.
Az állami támogatások és a jelentős adókedvezmények odaítélése a nagyvállalatoknak oda vezet, hogy a gazdasági növekedés fő nyertesei nem a munkavállalók, hanem a részvényesek és a felsővezetők lesznek
– írja a Le Monde Diplomatique.
Mindezt súlyosbítja, hogy a támogatások nem teljesítik eredeti céljukat: nem ösztönzik a munkahelyteremtést vagy a versenyképességet. A nagyvállalatok sokkal inkább a profit felhalmozására és a részvényesek kifizetésére összpontosítanak, mint a munkaerő bővítésére.
Nem csupán a nagyvállalatok részesülnek óriási összegekben: Emmanuel Macron az orosz–ukrán háború elhúzódásának egyik leghangosabb – és sokak szerint legfelelőtlenebb – szószólója.
Az elhúzódó konfliktus és Oroszország állandó fenyegetésként való beállítása folyamatosan növeli a fegyverkezési kiadásokat. Ezek részben Ukrajna támogatását, részben pedig Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság programjai révén a francia hadsereg fejlesztését szolgálják.
Macron idén márciusban újabb kétmilliárd eurós katonai segélyt jelentett be Kijev számára. Figyelembe véve az ukrán korrupció nagyságát, erősen kérdéses, hogy ebből mennyi jut el ténylegesen a fronton harcoló katonákhoz, és mennyi kerül a Zelenszkij-kormány vezetőinek kezébe.
További Külföld híreink
Az Origo szerint Magyarországon a Tisza Párt tervei hasonló társadalmi igazságtalanságokat eredményeznének, hiszen míg az átlagpolgárokat adóemelés sújtaná, addig – Manfred Weber vezette Európai Néppárthoz tartozva – Magyar Péterék várhatóan jelentős forrásokat irányítanának Ukrajna támogatására.
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter Pekingbe utazik, ez az oka
A blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel.
Világháborús készülődés: egymásnak feszülnek a katonák
„Putyin figyel minket.”
Dróntámadás söpört végig három ukrán megyén
Hajnalban csaptak le az oroszok.
Soha nem látott kínai–orosz szövetség miatt retteghet a Nyugat
Új korszak kezdődik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter Pekingbe utazik, ez az oka
A blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel.
Világháborús készülődés: egymásnak feszülnek a katonák
„Putyin figyel minket.”
Dróntámadás söpört végig három ukrán megyén
Hajnalban csaptak le az oroszok.
Soha nem látott kínai–orosz szövetség miatt retteghet a Nyugat
Új korszak kezdődik.