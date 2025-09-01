A National Endowment for Democracy (NED), magyarul Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért, az Egyesült Államok kongresszusa által 1983-ban létrehozott szervezet. Formailag függetlennek számít, ám ténylegesen kormányzati forrásokból működik. Hivatalos célja a demokrácia támogatása világszerte, valójában azonban a hidegháborús amerikai külpolitika egyik eszközeként jött létre.
Titkos dollárháló: Zelenszkijt támogató szervezet jelent meg Magyar Péter mögött
A NED elsősorban olyan európai országokban volt aktív az elmúlt harminc évben, ahol forradalmi megmozdulások zajlottak, és óriási pénzekkel, eszközökkel segítette elő az amerikai baloldal érdekeit szolgáló politikai változásokat. Most pedig ennek a hálózatnak a szálai Magyar Péterhez is elértek.
Az Ellenpont szerint a NED, ahogy sok másik hasonló szervezet, az idők múlásával, a jó és szép célok ellenére az amerikai baloldal céljainak kiszolgálójáva vált.
A NED az amerikai külpolitika eszközeként számos rendszerellenes tüntetéssorozatban játszott aktív szerepet. Pénzügyi támogatással segítette Pinochet leváltását Chilében (1988), az Amerika-barát ellenzéki koalíciót Nicaraguában (1990), a Milosevics elleni Otpor mozgalmat Szerbiában (2000), a georgiai rózsás forradalmat (2003), valamint az ukrajnai narancsos forradalmat (2004).
Ukrajna: a zászlóshajó
A narancsos forradalom idején Ukrajnában is megjelent egy Otpor- és Kmara-mintára szerveződő mozgalom, a Pora, amely a kormányellenes tüntetések fő szervezője lett. A csoport 2004 tavaszától tréningeket tartott, és mintegy 130 ezer dollár támogatást kapott több amerikai NGO-tól, köztük olyan intézményektől, amelyek kapcsolatba hozhatók a Soros György által finanszírozott Újjászületés Alapítvánnyal.
A mozgalom sikere azonban rövid életűnek bizonyult: Viktor Janukovics 2004 őszén ugyan megbukott, ám 2010-ben visszatért az elnöki hivatalba.
Az Ellenpont szerint:
így Ukrajna továbbra is kiemelt célország a NED számára, és 2014-ben több mint harmincmillió dollárt különített el ukrán nem kormányzati szervezetek támogatására és a »polgári részvétel« előmozdítására.
A 2013–2014-es Euromajdan idején a NED támogatta a Tömegtájékoztatási Intézetet a radikális hangvételű információk terjesztésében, és jelentős összegeket fordított közösségi médiás hirdetésekre is, hozzájárulva ezzel Janukovics elnök második megbuktatásához.
A NED a Volodimir Zelenszkijhez köthető pártalapítvány támogatói között is feltűnt, többek között a Soros György által finanszírozott Újjászületés Alapítvánnyal együtt.
A NED nemcsak Zelenszkij pártját támogatta, hanem a mögötte felsorakozó médiát is. A 2019-es elnökválasztás előtt különösen aktívvá vált az Euromaidan Press nevű portál, amely nyíltan az akkor még elnökjelölt Zelenszkij mellé állt – támogatói között pedig ott volt a NED is.
A portál ugyan főként az ukrán belpolitikára összpontosít, ám figyelemre méltó módon egy hosszabb cikkben számolt be Magyar Péter kijevi látogatásáról is, amelyet Tseber Rolanddal közös fotókkal illusztrált.
Az orosz–ukrán háború kitörése után a szervezet ismét fokozta tevékenységét: a NED a 2024-es pénzügyi évben 9,2 millió dollárt (317 millió forintot) fordított 81 ukrajnai projektre.
A NED egy másik állandó projektje Magyarországhoz köthető
A szervezet hazánkban a rendszerváltás idején kezdte meg tevékenységét. A 2000-es évekre a NED visszavonult, ám 2014-től ismét aktívvá vált – immár nem közvetlenül, hanem magyar partnereken és kapcsolt szervezeteken keresztül, és különféle szervezeteket több millió forinttal támogatott.
Itt említendő meg, hogy Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid vezette Action for Democracy (AfD) mintegy hárommilliárd forinttal támogatta a baloldal 2022-es választási kampányát.
Az ügy nyomán a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentést készített az ellenzéki kampányfinanszírozás hátteréről, amelyben az Action for Democracyt több alkalommal is kapcsolatba hozták az amerikai kongresszus által létrehozott, a demokrácia terjesztését célzó National Endowment for Democracy-val (NED).
A vizsgálat feltárta azt is, hogy a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat – amely ugyancsak az Amerikából érkező dollárok kedvezményezettje volt – felelt az egész ellenzéki kampány lebonyolításáért, beleértve az Action for Democracy által küldött pénzek felhasználását is. A NIK összegzése szerint:
- A NED finanszírozta az Action for Democracyt;
- Az Action for Democracy finanszírozta a magyar ellenzék 2022-es kampányát;
- Az Amerikából érkező források felhasználását a DatAdat bonyolította.
A DatAdat utódjaként működő Estratos Digital 2024 tavaszán tűnt fel a Tisza Párt hátországát adó Talpra Magyarok! Egyesület adatkezelési tájékoztatójában. A cég saját meghatározása szerint online mozgalomépítéssel foglalkozik, és pontosan olyan projekteken dolgozik, mint amilyen a Tisza Párt. Magyar Péterék projektje mögött tehát nem csupán az a hálózat húzódik meg, amely az ellenzék 2022-es kampányát finanszírozta, hanem az is, amelyik színes forradalmak sorát robbantotta ki Európa szerte.
Borítókép: Magyar Péter (AFP)
