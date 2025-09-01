Titkos dollárháló: Zelenszkijt támogató szervezet jelent meg Magyar Péter mögött

Az Ellenpont szerint a NED, ahogy sok másik hasonló szervezet, az idők múlásával, a jó és szép célok ellenére az amerikai baloldal céljainak kiszolgálójáva vált.

A NED az amerikai külpolitika eszközeként számos rendszerellenes tüntetéssorozatban játszott aktív szerepet. Pénzügyi támogatással segítette Pinochet leváltását Chilében (1988), az Amerika-barát ellenzéki koalíciót Nicaraguában (1990), a Milosevics elleni Otpor mozgalmat Szerbiában (2000), a georgiai rózsás forradalmat (2003), valamint az ukrajnai narancsos forradalmat (2004).

Ukrajna: a zászlóshajó

A narancsos forradalom idején Ukrajnában is megjelent egy Otpor- és Kmara-mintára szerveződő mozgalom, a Pora, amely a kormányellenes tüntetések fő szervezője lett. A csoport 2004 tavaszától tréningeket tartott, és mintegy 130 ezer dollár támogatást kapott több amerikai NGO-tól, köztük olyan intézményektől, amelyek kapcsolatba hozhatók a Soros György által finanszírozott Újjászületés Alapítvánnyal.

A mozgalom sikere azonban rövid életűnek bizonyult: Viktor Janukovics 2004 őszén ugyan megbukott, ám 2010-ben visszatért az elnöki hivatalba.

Az Ellenpont szerint:

így Ukrajna továbbra is kiemelt célország a NED számára, és 2014-ben több mint harmincmillió dollárt különített el ukrán nem kormányzati szervezetek támogatására és a »polgári részvétel« előmozdítására.

A 2013–2014-es Euromajdan idején a NED támogatta a Tömegtájékoztatási Intézetet a radikális hangvételű információk terjesztésében, és jelentős összegeket fordított közösségi médiás hirdetésekre is, hozzájárulva ezzel Janukovics elnök második megbuktatásához.

A NED a Volodimir Zelenszkijhez köthető pártalapítvány támogatói között is feltűnt, többek között a Soros György által finanszírozott Újjászületés Alapítvánnyal együtt.

A NED nemcsak Zelenszkij pártját támogatta, hanem a mögötte felsorakozó médiát is. A 2019-es elnökválasztás előtt különösen aktívvá vált az Euromaidan Press nevű portál, amely nyíltan az akkor még elnökjelölt Zelenszkij mellé állt – támogatói között pedig ott volt a NED is.

A portál ugyan főként az ukrán belpolitikára összpontosít, ám figyelemre méltó módon egy hosszabb cikkben számolt be Magyar Péter kijevi látogatásáról is, amelyet Tseber Rolanddal közös fotókkal illusztrált.

Az orosz–ukrán háború kitörése után a szervezet ismét fokozta tevékenységét: a NED a 2024-es pénzügyi évben 9,2 millió dollárt (317 millió forintot) fordított 81 ukrajnai projektre.