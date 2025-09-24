Magyar PéterFideszUkrajnaOrbán ViktorTiszaEP

Magyar Pétert ünnepli az ukrán sajtó

A Tisza vezetőjét megmentette a brüsszeli elit. Az EP illetékes bizottsága megtartotta Magyar Péter mentelmi jogát. Az ukrán sajtó emiatt örömtáncot jár. Zelenszkij országában és Brüsszelben is Magyar Péternek szurkolnak. Orbán Viktor közölte: a Tisza vezetője fogott ember, akinek feladata, hogy végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 7:59
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Az Európai Parlament újabb csapást mért régi ellenfelére, Orbán Viktor magyar miniszterelnökre – írja a Politicóra hivatkozva az ukrán sajtó. Volodimir Zelenszkij országában a média azt ünnepli, hogy az EP illetékes bizottsága nem adta ki Magyar Péter mentelmi jogát.

A brüsszeli mestertervet hajtaná végre Magyar Péter (Fotó: AFP)
A brüsszeli mestertervet hajtaná végre Magyar Péter. Fotó: AFP

Mint a Zn.ua írja, a testület úgy döntött, hogy a magyarországi ellenzéki európai parlamenti képviselőket védeni kell a budapesti üldöztetéstől. A döntés különösen érzékenyen érinti Orbánt, mivel kevesebb mint egy év van hátra az országos választásokig, teszik hozzá.

Brüsszel épp most küldött egy felháborító és hátborzongató üzenetet: ha az ő emberük vagy, mindent megengedhetsz magadnak

 – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-delegációjának vezetője.

Az ukránok ismét bebizonyították, hogy Magyar Péternek szurkolnak a következő választáson. A lap cikke ugyanis úgy fogalmaz, hogy a Tisza vezetője a közvélemény-kutatásokban jó eredményeket hoz, és az ukránok szerint valós fenyegetést jelent Orbán Viktorra. 

 

Magyar Péter Brüsszel fogott embere

Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent az EP bizottságának döntésével kapcsolatban. 

Úgy fogalmazott: 

Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi. A Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere. A hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie. Brüsszel azonban ezt nem hagyja.

A magyar miniszterelnök szerint a brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. Immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Zsarolják. Fogott ember.

Orbán kiemelte:

Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!

 

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

