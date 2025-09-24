Magyar Pétert ünnepli az ukrán sajtó

Az Európai Parlament újabb csapást mért régi ellenfelére, Orbán Viktor magyar miniszterelnökre – írja a Politicóra hivatkozva az ukrán sajtó. Volodimir Zelenszkij országában a média azt ünnepli, hogy az EP illetékes bizottsága nem adta ki Magyar Péter mentelmi jogát.

A brüsszeli mestertervet hajtaná végre Magyar Péter. Fotó: AFP

Mint a Zn.ua írja, a testület úgy döntött, hogy a magyarországi ellenzéki európai parlamenti képviselőket védeni kell a budapesti üldöztetéstől. A döntés különösen érzékenyen érinti Orbánt, mivel kevesebb mint egy év van hátra az országos választásokig, teszik hozzá.