Elhunyt Caludia Cardinale olasz színésznő

SzerbiaKoszovóbalkáni konfliktusparádéerődemonstráció

Hatalmas erődemonstrációt mutatott be Magyarország szomszédja

A Balkán-félsziget továbbra is Európa egyik puskaporos hordója, ahol a történelmi ellentétek és az aktuális politikai feszültségek egyaránt jelen vannak. Viola Cintia, a Magyar Külügyi Intézet kutatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában részletesen elemezte a térség jelenlegi helyzetét és a potenciális konfliktuspontokat. Szerbia a mostani törékeny geopolitikai helyzetben hatalmas erődemonstrációt mutatott be.

Kozma Zoltán
2025. 09. 24. 6:04
Katonai parádét rendezett Szerbia (Fotó: AFP)
Szerbia nemrég történetének legnagyobb katonai parádéját tartotta Belgrádban, ami Viola Cintia szerint többrétű üzenetet hordozott. A kutató úgy értékelte: A parádé jelentősége összetett. 

Szerbia felvonultatta a katonai erejét (Fotó: AFP)
Egyfelől valóban elrettentő erővel bír egy ilyen nagyszabású katonai felvonulás, amely üzenetértékű a régió többi országa számára arról, hogy Szerbia NATO-tagság nélkül önállóan is képes megvédeni a határait

– jelentette ki. A kutató hozzátette, hogy a felvonulás egyben „a hatalom erődemonstrációja volt" a jelenlegi belpolitikai válság közepette.

A Balkánon jelenleg több feszültségpont is azonosítható, de ezek jellege eltér a korábbi évtizedek konfliktusaitól. A szakértő szerint: 

A balkáni konfliktusok az elmúlt időben főként politikai természetűek voltak és nem fenyegetett háborús, katonai eszkalációi az eseményeknek.

Példaként említette a macedón-bolgár identitásvitát és a Belgrád-Pristina konfliktust.

Szerbia saját belső konfliktusait igyekszik kezelni

A kutató kiemelte, hogy a jelenlegi válságok inkább belpolitikai jellegűek: 

A balkáni konfliktusok legújabban belső válságokként jelennek meg előttünk. Ilyen belpolitikai krízist látunk Szerbiában, ahol a kormányellenes tüntetők hónapok óta előre hozott választásokért tüntetnek.

Koszovó kérdése továbbra is megoldatlan probléma a régióban. 

Viola Cintia szerint: 

A politikai realitás ma az, hogy Koszovó egy létező, szuverén állam a Nyugat-Balkánon. Ugyanakkor az is világos, hogy még jó ideig egyetlen szerb kormány sem fogja ezt elismerni.

A boszniai helyzetet illetően a kutató úgy véli, a nyugati országok valójában Dodik esetleges elmozdításától azt remélik, hogy konszolidálódik a Szerb Köztársaság Boszniában, és végül jobban belesimul majd az államszövetség struktúrájába. 

Bosznia-Hercegovinában kétség kívül elég magas a feszültség, az entitások között, illetve a Szerb Köztársaságban is, ugyanakkor a feszültség fenntartása sok tekintetben mesterséges folyamat, amelyet Dodik igyekszik kihasználni. A feszültségkeltés ugyanis az ő politikai malmára hajtja a vizet, ugyanakkor befolyásos nemzetközi támogatás hiányában nemhogy az elszakadás, de a saját mandátumára vonatkozó  jogorvoslat sem reális forgatókönyv – hangsúlyozta Viola Cintia.

Borítókép: Katonai parádét rendezett Szerbia (Fotó: AFP)

Pilhál György
idezojelekújságírás

Szabad-e merengni?

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

