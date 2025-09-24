Hatalmas erődemonstrációt mutatott be Magyarország szomszédja

Szerbia nemrég történetének legnagyobb katonai parádéját tartotta Belgrádban, ami Viola Cintia szerint többrétű üzenetet hordozott. A kutató úgy értékelte: A parádé jelentősége összetett.

Szerbia felvonultatta a katonai erejét (Fotó: AFP)

Egyfelől valóban elrettentő erővel bír egy ilyen nagyszabású katonai felvonulás, amely üzenetértékű a régió többi országa számára arról, hogy Szerbia NATO-tagság nélkül önállóan is képes megvédeni a határait

– jelentette ki. A kutató hozzátette, hogy a felvonulás egyben „a hatalom erődemonstrációja volt" a jelenlegi belpolitikai válság közepette.

A Balkánon jelenleg több feszültségpont is azonosítható, de ezek jellege eltér a korábbi évtizedek konfliktusaitól. A szakértő szerint:

A balkáni konfliktusok az elmúlt időben főként politikai természetűek voltak és nem fenyegetett háborús, katonai eszkalációi az eseményeknek.

Példaként említette a macedón-bolgár identitásvitát és a Belgrád-Pristina konfliktust.

Szerbia saját belső konfliktusait igyekszik kezelni