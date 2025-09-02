Megtámadtak egy férfit Erdélyben, mert magyarul beszélt

A Kolozs megyei rendőrség a hírportállal közölte, hogy a szászfenesi rendőrök hivatalból eljárást indítottak az ügyben erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával.

A cikk szerint az eset megrökönyödést okozott a többnemzetiségű községben, ahova az elmúlt években sok fiatal család költözött Kolozsvárról, románok és magyarok egyaránt. Az áldozat hangsúlyozta, hogy Erdélyben született, magyar nemzetiségű román állampolgár.

A magyar férfi a hírportálnak nyilatkozva úgy értékelte, hogy a támadás mögött Dan Tanasának, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjének más etnikumúak ellen irányuló felhívásához lehet köze.

Az ellenzéki politikus a Facebook-oldalán arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár hozza ki, „ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját”. A magyar közösségi jelképek nyilvános használata ellen is perek tucatjait indító AUR-szóvivő megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.