Megtámadtak egy férfit Erdélyben, mert magyarul beszélt

Magyarul beszélő férfira támadtak egy üzletben a Kolozsvár alvóvárosának számító Szászfenesen. A román rendőrség erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával hivatalból indított eljárást az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 12:30
Biztonsági körzetet jelző szalag (illusztráció) Fotó: QUENTIN DE GROEVE Forrás: Hans Lucas
Az esetről elsőként a kolozsvári Stiri de Cluj hírportál közölt cikket az áldozat beszámolója alapján. A magyar férfi úgy nyilatkozott: a Kolozsvárral szomszédos Szászfenes egyik zöldségüzletében volt, amikor rátámadt és bántalmazta egy román férfi, miután hallotta, hogy magyarul beszélget feleségével. Az áldozat szerint támadója bozgornak nevezte (a hazátlan jelentésű román kifejezést az erdélyi magyarokra használják Romániában), és azt is mondta neki, hogy nincs mit keresnie az országban.

Megtámadtak egy férfit Erdélyben mert magyarul szólalt meg (Fotó: Pixabay.com/Pexels.com / Pixabay.com/Pexels.com)
Megtámadtak egy férfit Erdélyben, mert magyarul szólalt meg (Fotó: Pixabay.com/Pexels.com)

A Kolozs megyei rendőrség a hírportállal közölte, hogy a szászfenesi rendőrök hivatalból eljárást indítottak az ügyben erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával. 

A cikk szerint az eset megrökönyödést okozott a többnemzetiségű községben, ahova az elmúlt években sok fiatal család költözött Kolozsvárról, románok és magyarok egyaránt. Az áldozat hangsúlyozta, hogy Erdélyben született, magyar nemzetiségű román állampolgár.

A magyar férfi a hírportálnak nyilatkozva úgy értékelte, hogy a támadás mögött Dan Tanasának, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjének más etnikumúak ellen irányuló felhívásához lehet köze.

Az ellenzéki politikus a Facebook-oldalán arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár hozza ki, „ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját”. A magyar közösségi jelképek nyilvános használata ellen is perek tucatjait indító AUR-szóvivő megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.

Romániában múlt héten, augusztus 26-án két ázsiai vendégmunkást is bántalmaztak Bukarestben és Kolozsváron. A fővárosi támadó – egy húszéves román állampolgár – betolakodónak és négernek nevezte áldozatát, és felszólította, hogy térjen vissza hazájába. A kolozsvári eset hátterében a támadó védőügyvédjének nyilatkozata szerint szexuális zaklatás állhat. Az ügyvéd szerint a két nepáli vendégmunkás zaklatta az elkövető húgát és élettársát. Egyikük a segítségükre siető hozzátartozójukat is hason ütötte, majd elmenekült. A roma nemzetiségű férfi így a másik nepálira támadt, bottal kezdte ütlegelni a fején, hátán és alsó végtagjain. Azután is folytatta, hogy az áldozata a földön feküdt. Az ázsiai férfi egy hete kómában van, válságos az állapota.

A román rendőrség mindkét ügyben bűnvádi eljárást indított, a támadók 30 napos előzetes letartoztatásban vannak.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, megkéseltek egy fiatalt Pozsonyban, mert magyarul beszélt.

Borítókép: Biztonsági körzetet jelző szalag (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

