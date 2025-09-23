Márki-Zay Péter a Magyarországnak járó uniós pénzek befagyasztását kérte Brüsszelben

– Egy fillért se adjon az Európai Unió addig Magyarországnak, Orbán Viktor kormányának, amíg az Orbán-kormány nem adja meg a Hódmezővásárhelynek járó hazai és európai uniós forrásokat – jelentette ki hódmezővásárhelyi polgármester Brüsszelben kedden. Márki-Zay Péter szerint ez Magyarország érdeke.

Márki-Zay Péter szerint ez hazánk érdeke . Fotó: AFP

Magyar újságíróknak nyilatkozva Márki-Zay Péter kijelentette: politikai diszkrimináció zajlik Hódmezővásárhely városa ellen. – Jogtipró, politikai diszkrimináció a Hódmezővásárhelyen élő 43 ezer ember ellen, még az alaptörvényt sem betartva – hangoztatta.

Azért küzdünk, feljelentésekkel, alkotmányjogi panaszokkal és nem utolsósorban Magyarországon a kormánynál lobbizva, itt pedig az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél, annak szerveinél, sőt az Európa Tanácsnál is, hogy álljanak ki ők is a jogállam és az önkormányzatiság mellett Magyarországon is. Mindent megteszünk azért, hogy Hódmezővásárhelyet ne lehessen kisemmizni, ne lehessen elrabolni tőlünk a pénzeket

– fogalmazott. A politikus egyebek mellett elmondta, a járásnak csak azért, mert Hódmezővásárhely megyei jogú város, nem 250, hanem ötszázmillió forintos fejlesztési forrás járt volna a Versenyképes járások programban. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter azonban annak ellenére nem adott egy fillért sem a városnak, hogy a járás lakosságának 82 százaléka Hódmezővásárhelyen él – magyarázta. Ez mutatja, hogy mennyire egyértelmű a politikai diszkrimináció Lázár János körzetében – jelentette ki.

– Ez a súlyos politikai diszkrimináció és aljas rablóhadjárat Lázár pribékjei által fölháborító – fogalmazott.

Az, hogy Lázár János, Orbán Viktor és a Fidesz-kormány törvénytelenül diszkriminálja a vásárhelyi lakosokat, benne a Fideszre szavazó vásárhelyieket is, minden alkotmányos elvvel, az Európai Unió alapelvével és mindennel szembemegy, törvénytelen, aljas politikai pártállamépítés – jelentette ki Márki-Zay Péter.