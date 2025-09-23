Rendkívüli

Márki-Zay Péter a Magyarországnak járó uniós pénzek befagyasztását kérte Brüsszelben

Politikai diszkrimináció zajlik Hódmezővásárhely ellen a bukott miniszterelnök-jelölt szerint. Márki-Zay Péter szerint a magyar állampolgárok érdeke, hogy hazánk ne kapjon semmilyen uniós forrást, amíg Hódmezővásárhely meg nem kapja a neki járó forrásokat.

2025. 09. 23. 20:36
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
– Egy fillért se adjon az Európai Unió addig Magyarországnak, Orbán Viktor kormányának, amíg az Orbán-kormány nem adja meg a Hódmezővásárhelynek járó hazai és európai uniós forrásokat – jelentette ki hódmezővásárhelyi polgármester Brüsszelben kedden. Márki-Zay Péter szerint ez Magyarország érdeke. 

Magyar újságíróknak nyilatkozva Márki-Zay Péter kijelentette: politikai diszkrimináció zajlik Hódmezővásárhely városa ellen. – Jogtipró, politikai diszkrimináció a Hódmezővásárhelyen élő 43 ezer ember ellen, még az alaptörvényt sem betartva – hangoztatta.

Azért küzdünk, feljelentésekkel, alkotmányjogi panaszokkal és nem utolsósorban Magyarországon a kormánynál lobbizva, itt pedig az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél, annak szerveinél, sőt az Európa Tanácsnál is, hogy álljanak ki ők is a jogállam és az önkormányzatiság mellett Magyarországon is. Mindent megteszünk azért, hogy Hódmezővásárhelyet ne lehessen kisemmizni, ne lehessen elrabolni tőlünk a pénzeket

– fogalmazott. A politikus egyebek mellett elmondta, a járásnak csak azért, mert Hódmezővásárhely megyei jogú város, nem 250, hanem ötszázmillió forintos fejlesztési forrás járt volna a Versenyképes járások programban. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter azonban annak ellenére nem adott egy fillért sem a városnak, hogy a járás lakosságának 82 százaléka Hódmezővásárhelyen él – magyarázta. Ez mutatja, hogy mennyire egyértelmű a politikai diszkrimináció Lázár János körzetében – jelentette ki.

– Ez a súlyos politikai diszkrimináció és aljas rablóhadjárat Lázár pribékjei által fölháborító – fogalmazott.

Az, hogy Lázár János, Orbán Viktor és a Fidesz-kormány törvénytelenül diszkriminálja a vásárhelyi lakosokat, benne a Fideszre szavazó vásárhelyieket is, minden alkotmányos elvvel, az Európai Unió alapelvével és mindennel szembemegy, törvénytelen, aljas politikai pártállamépítés – jelentette ki Márki-Zay Péter.

Arról tájékoztatott, hogy az elmúlt két napbanaz uniós intézmények illetékeseivel, valamint az európai parlament legnagyobb pártcsaládjainak vezetőivel tárgyalt Brüsszelben. Elmondása szerint a megbeszélések során hangsúlyozta, hogy Hódmezővásárhely problémája, azaz – mint fogalmazott – a források ellopása és az ellenzéktől való megtagadása általános probléma Magyarországon. Hangsúlyozta: mindenféle törvényt megszegve, áthágva Hódmezővásárhelyet a kormányzati támogatásokból kihagyják.

Kértem, segítsenek nekünk, magyaroknak azért, hogy egy tolvaj diktatórikus kormány ellen tudjunk küzdeni, a Fideszt támogató lakossága érdekében is

 – fogalmazott. Minden magyarnak az az érdeke, hogy Magyarország ne csak a tisztességes, korrupciómentes működésével, hanem a jogállami alapelveket, az Európai Unió alapelveit betartva kiérdemelje az unió anyagi támogatását. Enélkül, mint látszik, Magyarország kormánya nem képes az ország gazdasági növekedését vagy a megfelelő életszínvonalat elérni, a közszolgáltatásokat fenntartani - vélekedett.

Mi minden esetben azt kérjük, hogy a források teljes megvonásával vegyék rá Orbán Viktort, hogy fejezzék be a pártállamépítést, és fejezzék be a lopást Magyarországon, ahol mindenki, aki nem támogatja a pedofil, aberrált tolvajokat, az kiteszi magát és települését annak, hogy nem részesül az adófizetői pénzekből neki járó forrásokból

– fogalmazott. A hódmezővásárhelyi politikus végezetül reményét fejezte ki, hogy a jövőben a magyar kormány százszor is meggondolja, mielőtt politikai alapon elveszi a tisztességes, becsületes magyar állampolgárok pénzét.

 

