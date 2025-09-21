Bokros LajosMSZPSurányi GyörgybaloldalMagyar Péter

Magyar Péter csak újracsomagolta a baloldalt

A baloldali restauráció jelei egyre jobban láthatók: az ellenzéki összefogás korábbi pártjait lecserélték Magyar Péterre és a Tiszára, létrehozva egy új ellenzéki pólust. Ugyanazok a szereplők próbálják visszaszerezni a hatalmat, akik korábban Gyurcsány Ferenc vagy Márki-Zay Péter mögött álltak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 11:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált: a 2022-es választáson vereséget szenvedő régi baloldal Magyar Pétert és a Tisza Pártot tolja előtérbe, hogy újra felépítse politikai pozícióit. A párt körül megjelentek a korábbi baloldali vezetők és szakértők, jelezve a régi elit visszatérését – írja az Ellenpont.

20241003 Hódmezővásárhely Alakuló közgyűlés a városházán. Fotó: Karnok Csaba KC Délmagyarország (DM) Képen: Márki-Zay Péter polgármester.
Márki-Zay Péterrel nagyot bukott a baloldal (Fotó: Karnok Csaba)

 

Kudarc után: a régi baloldal új pólust alakít

A baloldali összefogás 2022. április 4-én történelmi vereséget szenvedett: a Márki-Zay–Gyurcsány-szövetség 20 százalékkal maradt el a Fidesz–KDNP-től, 1,1 millió szavazattal kevesebbet kaptak, annak ellenére, hogy a stratégia teljesen új volt.

A Demokratikus Koalíciótól a Jobbikig a különféle baloldali pártok közös kampányközpontot hoztak létre, egységes stáb irányította a napi munkát, a pártelnökök hetente egyeztettek.

Hiába a koordináció, a taktika csődöt mondott: a vereség kiélezte a belső konfliktusokat, a vezetők nyilvánosan támadták egymást, a pártok egymást marni kezdték, és a baloldal népszerűsége mélypontokat ért el.

Az ellenzék kilátástalan helyzetbe került. Ha nem történik változás, a Fidesz hosszú időre kényelmes pozícióba kerülhetett volna. Két lehetőség állt a baloldal előtt: egy alulról jövő új kezdeményezés elsöpörheti a régi elitet vagy a régi baloldal újracsomagolja magát.

Mostanra kiderült, hogy az utóbbi történt:

a baloldali elit létrehozott egy új pólust a régi romjain, felváltva a korábbi összefogást, és szinte teljesen bekebelezve az ellenzéket.

Magyar Péter megjelenésekor sokan rendszeren kívüli szereplőnek látták, aki a hatalmi elitet akarja leváltani. Az elmúlt hetek azonban megmutatták, hogy valójában a régi baloldal restaurációja zajlik. Ugyanazok a jól ismert szereplők, Gyurcsány és Márki-Zay korábbi csapatai húzódnak meg Magyar Péter és a Tisza Párt mögött, remélve, hogy visszanyerhetik befolyásukat. A csomagolás változott, a tartalom maradt.

 

A Tisza Pártban a kommunista elit örökösei

Magyar Péter hosszú ideig titokban tartotta pártja politikusait, de közeledve a választáshoz előkerültek az emberei. A nyilvánosságra hozott nevek azt mutatják: a Tisza Párt az új baloldali pólus kiépítésére szolgál.

A Tisza Párt körül számos baloldali-kommunista családi hátterű politikus és régi szocialista szakértő jelent meg.

Forsthoffer Ágnes, a párt új alelnöke gazdag balatonfüredi családból származik, amely már a Kádár-rendszer alatt befolyásra tett szert. Hasonlóképp Bóna Szabolcs, a mezőgazdasági szakpolitikus családja a kommunista időszakban épített ki jelentős pozíciót, amelyből a rendszerváltás után is gazdagodtak. A Tisza Párt így régi baloldali és kommunista kapcsolatokra alapozva szervezi új politikai hálózatát.

A múlt köti össze őket: Tarr Zoltán, Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk kommunista családi háttérrel rendelkeznek (Forrás: Facebook)

Tarr Zoltán alelnök édesapját, Tarr Kálmánt a református sajtóban használt rendszerkonform nyelvezete miatt és egy egyházi blogon ügynökvádakkal is összefüggésbe hozták, bár bizonyítékot nem tártak fel. Később a Magyar Bibliatanács főtitkáraként dolgozott.

Szintén kommunista háttérrel rendelkezik Radnai Márk alelnök családja: édesapja, Radnai László a Chemolimpexnél kezdte pályafutását, majd amerikai multinacionális cégeknél töltött be pozíciókat. Radnai a rendszerváltás után gazdag vállalkozóként és politikai háttéremberként jelent meg az SZDSZ és később a Jobbik környezetében.

 

Elfeledett szakértők kerültek újra szerepbe

A Tisza Párt körül előkerültek a régi baloldali szakértők,

Bokros Lajos, a korábbi MSZP–SZDSZ-es kormány pénzügyminisztere, Surányi György volt jegybankelnök, valamint Petschnig Mária Zita, aki korábban minden baloldali kormányfőjelölt mellett dolgozott.

 

Bokros Lajos, Horn Gyula pénzügyminisztere a megszorításokról híresült el (Forrás: YouTube)

Bokros korábbi megszorítócsomagja miatt vált rendkívül népszerűtlenné, Surányi az MSZP–SZDSZ-kormányokat támogatta, Petschnig pedig 2004–2005-ben Gyurcsány tanácsadója volt. Mindhárman most Magyar Péter és a Tisza Párt hátországában aktívak, elsősorban gazdaságpolitikai tanácsokkal segítve az új baloldali pólus kiépítését.

Petschnig Mária Zita közgazdász újra és újra feltűnik a baloldali jelöltek mögött (Forrás: Facebook)

Nemcsak szakértői, hanem kommunikációs szinten is visszaszivárog a régi baloldali elit.

Petschnig Mária férje, Kéri László a Tisza-média egyik fő arca, rendszeresen szerepel a Kontroll műsoraiban és a Tisza-szigetek rendezvényein.

Batiz András kommunikációs szakember újrapozicionálta magát. Cége a Tiszát segítő Europion mögött áll, és ő az ügyvezető-tulajdonos. Batiz korábban Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt segítette kormányszóvivőként, majd Karácsony Gergelyt készítette fel a 2019-es kampányban, így több évtizedes tapasztalata van a baloldali politikai kommunikációban.

A régi baloldali szakértők ismeretében nem meglepő, hogy a kiszivárgott információk szerint Magyar Péterék a megszorításokra és az adóemelésre építenék gazdaságpolitikájukat, miként tették az egykori szocialista-liberális kormányok. Brüsszeli nyomásra megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést és a „határok nélküli Európa” jegyében beengednék az országba az illegális migránsokat.

Borítókép: Magyar Péter és a Tisza Párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Felhévizy Félix avatarja

Amerikából érkezett a tasli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu