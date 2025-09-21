Magyar Péter csak újracsomagolta a baloldalt

Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált: a 2022-es választáson vereséget szenvedő régi baloldal Magyar Pétert és a Tisza Pártot tolja előtérbe, hogy újra felépítse politikai pozícióit. A párt körül megjelentek a korábbi baloldali vezetők és szakértők, jelezve a régi elit visszatérését – írja az Ellenpont.

Márki-Zay Péterrel nagyot bukott a baloldal (Fotó: Karnok Csaba)

Kudarc után: a régi baloldal új pólust alakít

A baloldali összefogás 2022. április 4-én történelmi vereséget szenvedett: a Márki-Zay–Gyurcsány-szövetség 20 százalékkal maradt el a Fidesz–KDNP-től, 1,1 millió szavazattal kevesebbet kaptak, annak ellenére, hogy a stratégia teljesen új volt.

A Demokratikus Koalíciótól a Jobbikig a különféle baloldali pártok közös kampányközpontot hoztak létre, egységes stáb irányította a napi munkát, a pártelnökök hetente egyeztettek.

Hiába a koordináció, a taktika csődöt mondott: a vereség kiélezte a belső konfliktusokat, a vezetők nyilvánosan támadták egymást, a pártok egymást marni kezdték, és a baloldal népszerűsége mélypontokat ért el.

Az ellenzék kilátástalan helyzetbe került. Ha nem történik változás, a Fidesz hosszú időre kényelmes pozícióba kerülhetett volna. Két lehetőség állt a baloldal előtt: egy alulról jövő új kezdeményezés elsöpörheti a régi elitet vagy a régi baloldal újracsomagolja magát.

Mostanra kiderült, hogy az utóbbi történt:

a baloldali elit létrehozott egy új pólust a régi romjain, felváltva a korábbi összefogást, és szinte teljesen bekebelezve az ellenzéket.

Magyar Péter megjelenésekor sokan rendszeren kívüli szereplőnek látták, aki a hatalmi elitet akarja leváltani. Az elmúlt hetek azonban megmutatták, hogy valójában a régi baloldal restaurációja zajlik. Ugyanazok a jól ismert szereplők, Gyurcsány és Márki-Zay korábbi csapatai húzódnak meg Magyar Péter és a Tisza Párt mögött, remélve, hogy visszanyerhetik befolyásukat. A csomagolás változott, a tartalom maradt.

A Tisza Pártban a kommunista elit örökösei

Magyar Péter hosszú ideig titokban tartotta pártja politikusait, de közeledve a választáshoz előkerültek az emberei. A nyilvánosságra hozott nevek azt mutatják: a Tisza Párt az új baloldali pólus kiépítésére szolgál.

A Tisza Párt körül számos baloldali-kommunista családi hátterű politikus és régi szocialista szakértő jelent meg.

Forsthoffer Ágnes, a párt új alelnöke gazdag balatonfüredi családból származik, amely már a Kádár-rendszer alatt befolyásra tett szert. Hasonlóképp Bóna Szabolcs, a mezőgazdasági szakpolitikus családja a kommunista időszakban épített ki jelentős pozíciót, amelyből a rendszerváltás után is gazdagodtak. A Tisza Párt így régi baloldali és kommunista kapcsolatokra alapozva szervezi új politikai hálózatát.