Nő az elégedetlenség a Munkáspárttal szemben az illegális migráció miatt

Újabb megaláztatással kell szembenéznie a Munkáspártnak: a migráció megfékezésére kötött francia–brit egyezség eddig nem hozott kézzelfogható eredményt – számolt be az Origo. Hat hét telt el a megállapodás aláírása óta, de egyetlen illegális bevándorlót sem sikerült visszatoloncolni Franciaországba, miközben több mint hatezren keltek át kis csónakokkal a La Manche csatornán.

A közvélemény szerint a Munkáspárt kudarcot vallott a migráció kezelésében, a brit–francia egyezség eddig sem hozott eredményt. Fotó: AFP

Keir Starmer miniszterelnök a múlt hónapban Emmanuel Macron francia elnökkel közösen hirdette meg az „egy be, egy ki” elven alapuló rendszert. A terv szerint Nagy-Britannia hetente ötven illegális migránst küldene vissza Franciaországba, cserébe ugyanennyi, Nagy-Britanniához családi kötelékekkel kapcsolódó menedékkérőt fogadna be. A kormány akkor fordulópontként mutatta be a rendszert, amely megtörheti az embercsempészek üzleti modelljét, és rendet tehet a menekültügyben.