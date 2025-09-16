Nagy-BritanniaMunkáspártillegális migráció

Nő az elégedetlenség a Munkáspárttal szemben az illegális migráció miatt

Újabb kudarc érte a brit kormányt a La Manche csatornán zajló átkelések ügyében. Az Origo szerint a migráció kezelésére kötött francia–brit egyezség eddig semmilyen kézzelfogható eredményt nem hozott, miközben a közvélemény egyre türelmetlenebb.

Wiedermann Béla
Forrás: Origo2025. 09. 16. 19:38
Rendőrök és tüntetők dulakodnak az eppingi tanácsi hivatal előtt, ahol egy menedékkérőket elszállásoló hotel miatt tiltakoztak. Forrás: AFP
Újabb megaláztatással kell szembenéznie a Munkáspártnak: a migráció megfékezésére kötött francia–brit egyezség eddig nem hozott kézzelfogható eredményt – számolt be az Origo. Hat hét telt el a megállapodás aláírása óta, de egyetlen illegális bevándorlót sem sikerült visszatoloncolni Franciaországba, miközben több mint hatezren keltek át kis csónakokkal a La Manche csatornán.

A közvélemény szerint a Munkáspárt kudarcot vallott a migráció kezelésében, a brit–francia egyezség eddig sem hozott eredményt.
A közvélemény szerint a Munkáspárt kudarcot vallott a migráció kezelésében, a brit–francia egyezség eddig sem hozott eredményt. Fotó: AFP

Keir Starmer miniszterelnök a múlt hónapban Emmanuel Macron francia elnökkel közösen hirdette meg az „egy be, egy ki” elven alapuló rendszert. A terv szerint Nagy-Britannia hetente ötven illegális migránst küldene vissza Franciaországba, cserébe ugyanennyi, Nagy-Britanniához családi kötelékekkel kapcsolódó menedékkérőt fogadna be. A kormány akkor fordulópontként mutatta be a rendszert, amely megtörheti az embercsempészek üzleti modelljét, és rendet tehet a menekültügyben.

 

A migráció kezelésének kudarcai

A valóság azonban másként alakult. Robert Bates, a Centre for Migration Control kutatási igazgatója szerint a franciaországi megállapodás hetek óta nem tud elindulni, és semmit sem tesz a válság megállításáért. Hozzátette: 

Ez a megállapodás semmit sem tesz azért, hogy megszüntesse azokat a vonzó tényezőket, amelyek a tömeges bevándorlást okozzák.

Az Origo cikke emlékeztetett arra is, hogy 2018 óta több mint 182 ezer illegális migráns kelt át a csatornán, miközben kevesebb mint négy százalékukat toloncolták vissza. Charlie Downes, a Restore Britain kampányigazgatója szerint tízezrek élnek továbbra is az adófizetők pénzén luxushotelekben.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a francia rendőrszakszervezetek nem hajlandók végrehajtani a migránsokat szállító csónakok feltartóztatására vonatkozó parancsokat. 

Mint arról az Origo korábban írt, a UN1TE szakszervezet vezetői kijelentették: nem fogják kockáztatni életüket a vízi beavatkozások során, és nem avatkoznak közbe. Ez súlyos csapás a Munkáspárt által beharangozott fordulatra.

 

A közvélemény türelme fogyóban

Az Origo szerint a legutóbbi felmérések egyértelműek: a britek közel fele támogatná a tömeges kitoloncolásokat. A közvélemény egyre inkább elégedetlen, miközben a kormány a migránsok elhelyezésére már a diákszállásokat is igénybe venné, ami országszerte tiltakozásokat vált ki.

A szakértők szerint mindaddig, amíg a kormány nem szünteti meg az illegális munkavállalás lehetőségeit, nem helyezi kevésbé vonzó környezetbe a menedékkérőket és nem növeli a kitoloncolások számát, addig a migráció továbbra is súlyos problémát jelent.

 A közvélemény pedig nem fogja megbocsátani a Munkáspártnak a tehetetlenséget.

 

Borítókép: Rendőrök és tüntetők dulakodnak az eppingi tanácsi hivatal előtt, ahol egy menedékkérőket elszállásoló hotel miatt tiltakoztak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

