Itt a tíz leginkább migránsok lakta európai város + videó

– Sokszor az az érzésed több európai nagyváros kapcsán, mintha már nem is Európa lenne? Nem véletlen, itt a tíz leginkább bevándorlók lakta európai város – kezdte legújabb videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Egy migráns hátterű pár a németországi Starnbergben, Bajorországban. Fotó: NurPhoto/Michael Nguyen

A 10. helyezett München, a németországi városban már 26 százalék a külföldi hátterűek aránya. A 9. Milánó, az olasz divatfővárosban 30 százalék a migránsok aránya.

A 8. Barcelona, itt már 34 százalék a nem Spanyolországból származók aránya. A hetedik a francia főváros, Párizs, ahová rengetegen érkeztek Afrikából, itt a bevándorló-hátterű személyek aránya már 36 százalék. A hatodik helyezett London. A brit fővárosban 37 százalék ez az arány. Az ötödik a belga Antwerpen, a kis kikötővárosban 45 százalékos a migránsok aránya. A negyedik a holland főváros, itt már az emberek fele migráns hátterű.

A harmadik Frankfurt, a német nagyvárosban már meghaladták az 50 százalékot. A második a holland Rotterdam, itt 53 százalék az arány. És a lista első helyén, ez talán szimbolikus is, Brüsszel áll. Az EU fővárosában a lakosok 62 százaléka bevándorló hátterű. Ez aztán durva, nem?

– kérdezte követőit az elemző.