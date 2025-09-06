migránsNémetországbevándorlóMünchen

Itt a tíz leginkább migránsok lakta európai város + videó

Egyre több európai nagyvárosban vannak többségben a bevándorló-hátterű lakosok – derül ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legfrissebb összesítéséből. A tízes lista élén Brüsszel áll, ahol már a lakosság 62 százaléka migráns hátterű, de Frankfurtban és Rotterdamban is meghaladja az arány az ötven százalékot.

2025. 09. 06. 18:07
Egy 130 migránst – köztük 18 nőt és 6 kislányt – szállító, Líbiából indult hajó Fotó: AFP
– Sokszor az az érzésed több európai nagyváros kapcsán, mintha már nem is Európa lenne? Nem véletlen, itt a tíz leginkább bevándorlók lakta európai város – kezdte legújabb videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Migráns
Egy migráns hátterű pár a németországi Starnbergben, Bajorországban. Fotó: NurPhoto/Michael Nguyen

A 10. helyezett München, a németországi városban már 26 százalék a külföldi hátterűek aránya. A 9. Milánó, az olasz divatfővárosban 30 százalék a migránsok aránya.

A 8. Barcelona, itt már 34 százalék a nem Spanyolországból származók aránya. A hetedik a francia főváros, Párizs, ahová rengetegen érkeztek Afrikából, itt a bevándorló-hátterű személyek aránya már 36 százalék. A hatodik helyezett London. A brit fővárosban 37 százalék ez az arány. Az ötödik a belga Antwerpen, a kis kikötővárosban 45 százalékos a migránsok aránya. A negyedik a holland főváros, itt már az emberek fele migráns hátterű. 

A harmadik Frankfurt, a német nagyvárosban már meghaladták az 50 százalékot. A második a holland Rotterdam, itt 53 százalék az arány. És a lista első helyén, ez talán szimbolikus is, Brüsszel áll. Az EU fővárosában a lakosok 62 százaléka bevándorló hátterű. Ez aztán durva, nem?

 – kérdezte követőit az elemző.

Borítókép: Egy 130 migránst – köztük 18 nőt és hat kislányt – szállító, Líbiából indult hajó (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

