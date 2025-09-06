Rendkívüli

Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

Oroszország képes havi 2700 Sahíd drónt gyártani

Oroszország havonta akár 2700 Sahíd típusú, orosz nevén Gerany–2 drón gyártására is képes – közölte Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője egy szombati interjújában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 14:20
Drón – Illusztráció (Forrás: Pixabay)
A csapásmérő drónok mellett Oroszország jelentős mennyiségben gyárt úgynevezett csalidrónokat is, olyan pilóta nélküli repülőszerkezeteket, amelyek nem tartalmaznak robbanófejet. Ezeket az ukrán légvédelem kifárasztására használják – tette hozzá a szóvivő.

drón
Drón illusztráció (Fotó: 65th Mechanized Brigade of Ukrai/Andriy Andriyenko)

Juszov azt hangoztatta, hogy 

a tömeges csapások komoly kihívást jelentenek légvédelmi erőink számára. Egyúttal kihívás partnereinknek is, akiknek segíteniük kell az ukrán légtér védelmében.

 Az ukrán légierő közölte, hogy szombatra virradó éjjel 91 orosz drónt indítottak támadásra, ezek közül 68-at lelőttek vagy megbénítottak, 18 viszont elérte a célját. 

A jelentés szerint a 18 csapásmérő drón nyolc helyszínen talált célba, míg négy helyen a lelőtt eszközök roncsainak lezuhanását regisztrálták. Az ukrán rendőrség arról tájékoztatott, hogy a déli Herszon megyében található Bilozerka térségében az orosz erők csapásmérő drónnal támadtak meg egy ellenőrzőpontot, három rendőr megsebesült.

Az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság közleménye szerint reggel az orosz erők a donyecki régióban, Szlovjanszknál a vasúti infrastruktúrára mértek tüzérségi támadást, ami miatt késnek a vonatok. A Donyeck és a Herszon megyei közigazgatási hivatal szombati közlése szerint előző nap hat civil vesztette életét a két régióban orosz támadások következtében.

Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz ellenőrzésű területekről egy nagyobb csoport ukrán gyermeket szállítottak vissza Ukrajnába, de számukat nem hozta nyilvánosságra.

Az ukrán vezérkar szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1,087 milliót.

 Az ukrán erők pénteken megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 39 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 256 drónt.

Borítókép: Drón – Illusztráció (Forrás: Pixabay)

Üzent a Kreml az „ellenséges" nyugati cégeknek

