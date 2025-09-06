Oroszország képes havi 2700 Sahíd drónt gyártani

A csapásmérő drónok mellett Oroszország jelentős mennyiségben gyárt úgynevezett csalidrónokat is, olyan pilóta nélküli repülőszerkezeteket, amelyek nem tartalmaznak robbanófejet. Ezeket az ukrán légvédelem kifárasztására használják – tette hozzá a szóvivő.

Drón illusztráció (Fotó: 65th Mechanized Brigade of Ukrai/Andriy Andriyenko)

Juszov azt hangoztatta, hogy

a tömeges csapások komoly kihívást jelentenek légvédelmi erőink számára. Egyúttal kihívás partnereinknek is, akiknek segíteniük kell az ukrán légtér védelmében.

Az ukrán légierő közölte, hogy szombatra virradó éjjel 91 orosz drónt indítottak támadásra, ezek közül 68-at lelőttek vagy megbénítottak, 18 viszont elérte a célját.