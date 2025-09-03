A férfi körülbelül két héttel korábban kitiltást kapott a boltból, ám ennek ellenére ismét megjelent, feltehetően bosszúból. Az üzlet egyik harmincéves munkatársát arcon ütötte a kővel, majd két másik férfit is megsebesített: egy 32 éves alkalmazott a karján sérült meg, egy 22 éves vásárló szintén ellátásra szorult, írta az Origo.
Brutális támadás Németországban: migráns verte meg az eladókat és a vásárlót
Egy 27 éves kameruni menedékkérő három embert sebesített meg a brandenburgi Fürstenwalde egyik mobiltelefon-üzletében. Az erőszakos migráns térkővel támadt az alkalmazottakra és egy vásárlóra.
A személyzetnek végül sikerült lefognia az elkövetőt, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartani. A férfinél a rendőrség egy kést is talált.
A támadás az Eisenbahnstrasse nevű utcában történt, amely korábban közkedvelt bevásárló- és sétálóhely volt, de az utóbbi években jelentősen megváltozott a környék képe. A rendőrség szerint az incidens közben egyre több ember, főként migránsok, gyűlt össze az üzlet előtt, a hangulat feszültté vált. A területet végül több rendőri egység zárta le, miközben a mentők a sérülteket a helyszínen látták el.
A migráns nem először erőszakoskodott
A menedékkérő már korábban is többször feltűnt erőszakos viselkedésével. Augusztusban ugyanebben a boltban kést rántott egy vita során, miután előzőleg egy ruházati üzletből kabátot lopott. Röviddel korábban pedig egy frankfurti villamoson három utast sebesített meg, mert kérték, halkítsa le a zenét. Noha a férfit már többször is őrizetbe vették, eddig minden alkalommal szabadon engedték. Most a legutóbbi támadás után ismét rendőrségi őrizetben van. Ellene veszélyes testi sértés, lopás és magánlaksértés miatt indult nyomozás.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Ander Gillenea)
Szijjártó Péter: Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli
A kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot.
Megrázó videó került elő a kényszersorozás szenvedésteli pillanatairól
Zelenszkij emberei nem ismernek határokat.
Itt a bejelentés, amelyben Zelenszkij bízott
Hatalmas a tét Kijev számára.
Újabb áldozatai vannak az embercsempész hajóknak
Tovább szedi áldozatait az embercsempészet Európa partjainál.
