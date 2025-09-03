migránseladómegtámadkameruniüzlet

Brutális támadás Németországban: migráns verte meg az eladókat és a vásárlót

Egy 27 éves kameruni menedékkérő három embert sebesített meg a brandenburgi Fürstenwalde egyik mobiltelefon-üzletében. Az erőszakos migráns térkővel támadt az alkalmazottakra és egy vásárlóra.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 03. 13:50
Illusztráció Fotó: Ander Gillenea Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A férfi körülbelül két héttel korábban kitiltást kapott a boltból, ám ennek ellenére ismét megjelent, feltehetően bosszúból. Az üzlet egyik harmincéves munkatársát arcon ütötte a kővel, majd két másik férfit is megsebesített: egy 32 éves alkalmazott a karján sérült meg, egy 22 éves vásárló szintén ellátásra szorult, írta az Origo.

Migráns
Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Julian Stratenschulte)

A személyzetnek végül sikerült lefognia az elkövetőt, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartani. A férfinél a rendőrség egy kést is talált.

A támadás az Eisenbahnstrasse nevű utcában történt, amely korábban közkedvelt bevásárló- és sétálóhely volt, de az utóbbi években jelentősen megváltozott a környék képe. A rendőrség szerint az incidens közben egyre több ember, főként migránsok, gyűlt össze az üzlet előtt, a hangulat feszültté vált. A területet végül több rendőri egység zárta le, miközben a mentők a sérülteket a helyszínen látták el.

A migráns nem először erőszakoskodott

A menedékkérő már korábban is többször feltűnt erőszakos viselkedésével. Augusztusban ugyanebben a boltban kést rántott egy vita során, miután előzőleg egy ruházati üzletből kabátot lopott. Röviddel korábban pedig egy frankfurti villamoson három utast sebesített meg, mert kérték, halkítsa le a zenét. Noha a férfit már többször is őrizetbe vették, eddig minden alkalommal szabadon engedték. Most a legutóbbi támadás után ismét rendőrségi őrizetben van. Ellene veszélyes testi sértés, lopás és magánlaksértés miatt indult nyomozás.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Ander Gillenea)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Népmese

Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát

Csépányi Balázs avatarja

Mocskos tempó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu