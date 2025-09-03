Brutális támadás Németországban: migráns verte meg az eladókat és a vásárlót

A személyzetnek végül sikerült lefognia az elkövetőt, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartani. A férfinél a rendőrség egy kést is talált.

A támadás az Eisenbahnstrasse nevű utcában történt, amely korábban közkedvelt bevásárló- és sétálóhely volt, de az utóbbi években jelentősen megváltozott a környék képe. A rendőrség szerint az incidens közben egyre több ember, főként migránsok, gyűlt össze az üzlet előtt, a hangulat feszültté vált. A területet végül több rendőri egység zárta le, miközben a mentők a sérülteket a helyszínen látták el.