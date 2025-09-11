migránsközpontRómatüntetés

Exkluzív: Migránsokat telepítenének egy római iskola mellé, a szülők tiltakoznak + videó

Migránsközpont megnyitása ellen tüntettek Rómában. A prefektúra döntése szerint 100 afrikai férfit helyeznének el egy általános iskola tőszomszédságában lévő épületbe. A főváros külterületeibe folyamatosan költöztetik be a migránsokat a helyiek megkérdezése és beleegyezése nélkül. A jobboldali politikusok szerint tömeges erőszakos betelepítésről van szó nem pedig integrálásról. A helyiek rettegnek lakónegyedük és gyermekei biztonsága miatt. A lapunknak nyilatkozó politikusok kiemelték: jogos a helyiek felháborodása az újabb migránsközpont miatt.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 11. 21:07
Migránsközpont ellen tüntettek szülők Rómában (Fotó: Jánosi Dalma)
Csütörtökön a legtöbb római iskolában elkezdődött a tanév. A szülőknek nemcsak a hatalmas dugókkal és a tanévkezdés költségeivel kell megküzdenie. A megromlott közbiztonság is aggasztja a római családokat. Róma külvárosában, Casalottiban tüntetésre gyűltek össze a szülők, mert megtudták, hamarosan egy 100 főt befogadó migránsközpont nyílik meg az iskola tőszomszédságában.

Fotó: Jánosi Dalma
Róma külvárosában, Casalottiban tüntetésre gyűltek össze a szülők, mert megtudták, hamarosan egy 100 főt befogadó migránsközpont nyílik meg az iskola tőszomszédságában
Fotó: Jánosi Dalma

Ebben a kerületben már öt migránsközpont is van, kettő közvetlen az iskola közelében. Ezekben 430 afrikai fiú és férfi van elhelyezve. 

A városnegyed már így is tele van színes bőrű férfiakkal, akik munkahely hiányában az út szélén randalíroznak. A migránsközpontnak helyet adó épület eredetileg egy szerzetesrend tulajdonában volt, majd magán kézbe került, most pedig a Vöröskereszt működtetésével adna otthont az afrikai migránsoknak. 

A római családok megdöbbenve vették tudomásul, hogy a nyári szünidő alatt a tudtuk és beleegyezésük nélkül született döntés. Felháborodásuknak és aggodalmaiknak adtak hangot a tüntetésen.

Lapunknak az iskola szülői egyesületének szóvivője nyilatkozott. Elmondta, hogy a családokat nagyon aggasztja a prefektúra döntse. 

A szülők főként azért rettegnek, mert sok gyerek kíséret nélkül megy haza az iskolából. Már a múltban is rengeteg probléma volt a közelbe beköltöztetett migráns fiatalokkal. A gyerekek azt látják, hogy az afrikai férfiak alkoholt fogyasztanak a parkokban, randalíroznak anélkül, hogy munkahelyet keresnének

– mondta el a szülő. Hozzáfűzte, főként attól tartanak, hogy történhet valami gyermekikkel, ugyanis már 430 migráns van az iskola környékén elhelyezve. Ezek után további százat akarnak beköltöztetni, akiket egyetlen fal választ el az osztályteremtől. Az iskola mellett egy plébánia is van, ahol több száz gyerek látogatja a hittanórákat. 

A szülői egyesület szóvivője azt is hozzátette, 

nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a különböző vallások együttélése hosszútávon konfliktusok és feszültségek forrása lehet. Igazi puskaporos hordó, melynek elsőszámú áldozatai a gyermekek és a nők.

A szülők eltökélten harcolnak a prefektúra tervei ellen. Egyesek már most úgy döntöttek, hogy más iskolába viszik a gyerekeiket, mások úgy kívánnak demonstrálni, hogy az első napokban nem küldik iskolába gyerekeiket. Egy másik római édesanya lapunknak arról számolt be, felháborítónak tartja, hogy gyerekeinek együtt kell majd élniük a migránsokkal. 

Az épületegyüttesben óvoda, általános és középiskola van. Ebbe az komlexumba szeretnék beköltöztetni az afrikai illegális bevándorlókat. Már most rengeteg rossz tapasztalatuk van, mivel a közelben már két migránsközpont is van, gyerekeiket nem szívesen engedik kíséret nélkül

– emelte ki. 

A megmozduláson több kormánypárti politikus is részt vett, akik támogatásukról biztosították a helyieket. Az Olasz Testvérek kormánypárt regionális tanácsosa Chiara Iannarelli úgy nyilatkozott, sajnos a fővárosiak is rendszeresen találkoznak az illegális bevándorlás okozta problémákkal. Elmondta, hogy az Olaszországba érkezett illegális bevándorlók elhelyezése óriási problémát jelent számos tartomány, így a főváros számára is. Azt is hangsúlyozta, hogy nem lehet kétfajta nehéz helyzetet egymás mellé helyezni. 

Mint mondta:

Óriási hiba a gyerekek közelébe telepíteni a migránsokat. Az egyik oldalon ott vannak az illegális bevándorlók, akik nagyon komoly társadalmi nehézségekkel küzdenek, szakszerű figyelemre és elbánásra lenne szükségük. A másik oldalon ott van többszáz olasz gyermek és családjuk, akiknek joguk van ahhoz, hogy biztonságban és méltó körülmények között részesülhessenek a közoktatásban. 

Hangsúlyozta, hogy nem lehet integrációról beszélni, ha veszélyeztetve van a társadalmi rend, a helyiek pedig nem érzik magukat biztonságban. 

Egy másik kormánypolitikus arról számolt be lapunknak, hogy sajnos az önkormányzatnak semmifajta terve sincs a betelepített migránsokkal. 

Az adófizetők pénzén beköltöztetik elhagyott ingatlanokba, de munkahelyet nem biztosítanak nekik

– emelte ki Carlo Mattia az Olasz Testvérek párt politikusa, és lapunknak elmondta jogosan aggódnak a helyiek, hiszen komoly problémákat vet fel ilyen nagy mennyiségű migráns koncentrációja egy kis városrészen. 

Ezek az emberek munka és hasznos elfoglaltság nélkül vannak, egész nap csak lógnak az utcán, vagy isznak a parkban. Az önkormányzatnak közhasznú munkára kellene fognia őket, hogy segítse a beilleszkedésüket. De semmifajta tervük sincs velük csak tömegesen beköltöztetik őket elhagyott ingatlanokba. Tagadhatatlan, hogy ezeken a területeken a közbiztonság még jobban le fog romlani

– tette hozzá.  

Miközben a rómaiak elkeseredetten tüntetnek, addig a baloldali városvezetés azon dolgozik, hogy további migránsokat helyezzen el, ez esetben azonban ingyen. A római önkormányzat egy megdöbbentő kezdeményezéssel állt elő. 

Olyan családokat keresnek, akik hajlandók ingyen befogadni otthonaikba bevándorlókat. A fogadók semmifajta költségkiegészítésében nem kapnak támogatást, kizárólag ingyenes vendégfogadásról van szó. 

Az önkormányzat pályázatot írt ki olyan szervezetek részére, akik közreműködnek és felkutatják a főváros területén az ingyenes vendéglátókat. Olyan bevándorlókról van szó, akik hároméves tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, de nincs munkahelyük. A pályázat szerint a közvetítő szerv 390 ezer eurós juttatásban részesül, a vendégfogadóknak azonban mindebből egyetlen euró sem kerül a pénztárcájába. A baloldali városvezetés szerint az integráció elősegítése a migránsok beilleszkedésének megkönnyítése a céljuk. A rómaiak felháborítónak tartják, hogy a főváros forrásait hasonló kezdeményezésekre fordítják, miközben az olasz családokat kellene segíteni, iskolákat építeni és az infrastruktúrát fejleszteni.

Borítókép: Migránsközpont ellen tüntetnek olasz szülők Rómában (Fotó: Jánosi Dalma)

