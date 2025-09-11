Exkluzív: Migránsokat telepítenének egy római iskola mellé, a szülők tiltakoznak + videó

Csütörtökön a legtöbb római iskolában elkezdődött a tanév. A szülőknek nemcsak a hatalmas dugókkal és a tanévkezdés költségeivel kell megküzdenie. A megromlott közbiztonság is aggasztja a római családokat. Róma külvárosában, Casalottiban tüntetésre gyűltek össze a szülők, mert megtudták, hamarosan egy 100 főt befogadó migránsközpont nyílik meg az iskola tőszomszédságában.

Ebben a kerületben már öt migránsközpont is van, kettő közvetlen az iskola közelében. Ezekben 430 afrikai fiú és férfi van elhelyezve.

A városnegyed már így is tele van színes bőrű férfiakkal, akik munkahely hiányában az út szélén randalíroznak. A migránsközpontnak helyet adó épület eredetileg egy szerzetesrend tulajdonában volt, majd magán kézbe került, most pedig a Vöröskereszt működtetésével adna otthont az afrikai migránsoknak.

A római családok megdöbbenve vették tudomásul, hogy a nyári szünidő alatt a tudtuk és beleegyezésük nélkül született döntés. Felháborodásuknak és aggodalmaiknak adtak hangot a tüntetésen.

Lapunknak az iskola szülői egyesületének szóvivője nyilatkozott. Elmondta, hogy a családokat nagyon aggasztja a prefektúra döntse.

A szülők főként azért rettegnek, mert sok gyerek kíséret nélkül megy haza az iskolából. Már a múltban is rengeteg probléma volt a közelbe beköltöztetett migráns fiatalokkal. A gyerekek azt látják, hogy az afrikai férfiak alkoholt fogyasztanak a parkokban, randalíroznak anélkül, hogy munkahelyet keresnének

– mondta el a szülő. Hozzáfűzte, főként attól tartanak, hogy történhet valami gyermekikkel, ugyanis már 430 migráns van az iskola környékén elhelyezve. Ezek után további százat akarnak beköltöztetni, akiket egyetlen fal választ el az osztályteremtől. Az iskola mellett egy plébánia is van, ahol több száz gyerek látogatja a hittanórákat.