Megdöbbentő lépésre szánta el magát a NATO tagországa

Az észt hatóságok nagyszabású védelmi munkálatokba kezdtek az ország délkeleti határszakaszán: a következő két évben mintegy 40 kilométer hosszúságú tankelhárító árkot ásnak ki, amely az úgynevezett Balti védelmi övezet része lesz.

Szabó István
Forrás: ERR2025. 09. 16. 14:31
NATO, észt és EU zászlók lobognak a narvai határátkelőhelyen az észt-orosz határon Fotó: Marko Mumm Forrás: AFP
A munkálatok már megkezdődtek a Meremäe közelében fekvő Vinski falunál, ahol fél kilométer hosszú árkot alakítottak ki. A jövőben az árkok a határvédelmi kerítéseken belül futnak majd, és melléjük „sárkányfogakat” (beton akadályokat) és szögesdrótot telepítenek, írta az ERR.ee.

NATO
Az észt–orosz határ a narvai határátkelőhelyen 2024. december 15-én (Fotó: AFP/Marko Mumm)

Ainar Afanasjev ezredes, az észt vezérkar műszaki felügyelője elmondta: míg az ország északkeleti részét természetes akadályok – a Narva-folyó és a Peipsi-tó – védik, addig Délkelet-Észtországban mesterséges erősítésekre van szükség. 

„2027 végére 40 kilométert meghaladó tankcsapda és mintegy 600 bunker áll majd rendelkezésre, amelyek egy részét a földbe ássák, másokat pedig előkészített helyszíneken tárolnak” – fogalmazott.

Director General of Estonian Police and Border Guard Board Egert Belitsev shows a map of the Estonian-Russian border in Narva on December 15, 2024. In heavy snowfall and high winds, around 200 people wearing rain ponchos and fur hoods queued in the Estonian border town of Narva to cross into neighbouring Russia. (Photo by Marko Mumm / AFP)
Az Észt Rendőrség és Határőrség főigazgatója az észt–orosz határ térképét mutatja Narvában (Fotó: AFP/Marko Mumm)

A NATO szárnyának megerősítése a cél

A teljes védelmi övezet közel 100 kilométer hosszan épül ki az orosz határ mentén, körülbelül 40 kilométer szélességben a szárazföld belsejébe nyúlva.

A tervek szerint már idén két támaszpontot alakítanak ki: egyet Északkelet-, egyet pedig Délkelet-Észtországban, ezek egyenként akár 14 bunkerrel is rendelkezhetnek. Emellett megkezdik a védelmi anyagok átszállítását a központi raktárakból a határ közvetlen közelében kialakítandó tárolóhelyekre, hogy szükség esetén gyorsan felhasználhatók legyenek.

Az észt védelmi minisztérium szerint a Balti védelmi övezet célja, hogy a NATO keleti szárnyát megerősítse, és elrettentse Oroszországot egy esetleges katonai agressziótól.

Borítókép: NATO-, észt és EU-zászlók lobognak a narvai határátkelőhelyen, az észt–orosz határon (Fotó: AFP/Marko Mumm)

