Megdöbbentő lépésre szánta el magát a NATO tagországa

Ainar Afanasjev ezredes, az észt vezérkar műszaki felügyelője elmondta: míg az ország északkeleti részét természetes akadályok – a Narva-folyó és a Peipsi-tó – védik, addig Délkelet-Észtországban mesterséges erősítésekre van szükség.

„2027 végére 40 kilométert meghaladó tankcsapda és mintegy 600 bunker áll majd rendelkezésre, amelyek egy részét a földbe ássák, másokat pedig előkészített helyszíneken tárolnak” – fogalmazott.

Az Észt Rendőrség és Határőrség főigazgatója az észt–orosz határ térképét mutatja Narvában (Fotó: AFP/Marko Mumm)

A NATO szárnyának megerősítése a cél

A teljes védelmi övezet közel 100 kilométer hosszan épül ki az orosz határ mentén, körülbelül 40 kilométer szélességben a szárazföld belsejébe nyúlva.

A tervek szerint már idén két támaszpontot alakítanak ki: egyet Északkelet-, egyet pedig Délkelet-Észtországban, ezek egyenként akár 14 bunkerrel is rendelkezhetnek. Emellett megkezdik a védelmi anyagok átszállítását a központi raktárakból a határ közvetlen közelében kialakítandó tárolóhelyekre, hogy szükség esetén gyorsan felhasználhatók legyenek.

Az észt védelmi minisztérium szerint a Balti védelmi övezet célja, hogy a NATO keleti szárnyát megerősítse, és elrettentse Oroszországot egy esetleges katonai agressziótól.