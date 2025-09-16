A munkálatok már megkezdődtek a Meremäe közelében fekvő Vinski falunál, ahol fél kilométer hosszú árkot alakítottak ki. A jövőben az árkok a határvédelmi kerítéseken belül futnak majd, és melléjük „sárkányfogakat” (beton akadályokat) és szögesdrótot telepítenek, írta az ERR.ee.
Megdöbbentő lépésre szánta el magát a NATO tagországa
Az észt hatóságok nagyszabású védelmi munkálatokba kezdtek az ország délkeleti határszakaszán: a következő két évben mintegy 40 kilométer hosszúságú tankelhárító árkot ásnak ki, amely az úgynevezett Balti védelmi övezet része lesz.
Ainar Afanasjev ezredes, az észt vezérkar műszaki felügyelője elmondta: míg az ország északkeleti részét természetes akadályok – a Narva-folyó és a Peipsi-tó – védik, addig Délkelet-Észtországban mesterséges erősítésekre van szükség.
„2027 végére 40 kilométert meghaladó tankcsapda és mintegy 600 bunker áll majd rendelkezésre, amelyek egy részét a földbe ássák, másokat pedig előkészített helyszíneken tárolnak” – fogalmazott.
A NATO szárnyának megerősítése a cél
A teljes védelmi övezet közel 100 kilométer hosszan épül ki az orosz határ mentén, körülbelül 40 kilométer szélességben a szárazföld belsejébe nyúlva.
A tervek szerint már idén két támaszpontot alakítanak ki: egyet Északkelet-, egyet pedig Délkelet-Észtországban, ezek egyenként akár 14 bunkerrel is rendelkezhetnek. Emellett megkezdik a védelmi anyagok átszállítását a központi raktárakból a határ közvetlen közelében kialakítandó tárolóhelyekre, hogy szükség esetén gyorsan felhasználhatók legyenek.
Az észt védelmi minisztérium szerint a Balti védelmi övezet célja, hogy a NATO keleti szárnyát megerősítse, és elrettentse Oroszországot egy esetleges katonai agressziótól.
Borítókép: NATO-, észt és EU-zászlók lobognak a narvai határátkelőhelyen, az észt–orosz határon (Fotó: AFP/Marko Mumm)
Fontos siker a magyar–amerikai kapcsolatokban
Visszakapta Magyarország a teljes jogú státuszt az amerikai vízummentességi programban.
Hamarosan szavaznak az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról
Viharfelhők gyülekeznek Brüsszelben.
Rapid extra – tízéves küzdelem az illegális migráció ellen + videó
Az illegális bevándorlás veszélyeire hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.
Háború ide vagy oda, az ukránok szeretik az új autókat
A vevők 88 százaléka elektromos modellt választott.
