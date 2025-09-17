Orbán Viktor az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt

A magyar kormányfő és az albán államfő első alkalommal tárgyalt egymással, ahol szóba került a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztése és Albánia EU-integrációjának előmozdítása is – írja az MTI.

Orbán Viktor miniszterelnök és Bajram Begaj albán köztársasági elnök először tárgyalt egymással (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök a közösségi médiában is beszámolt az albán elnökkel való tanácskozásáról.

Isten hozta Bajram Begaj elnök urat Budapesten! A magyar–albán gazdasági kapcsolatok soha nem látott szinten. Itt nem állunk meg!

– fogalmazott Orbán Viktor.

