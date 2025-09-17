AlbániaOrbán ViktorBajram Begaj

Orbán Viktor az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt

A magyar miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta Bajram Begajt, az Albán Köztársaság elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Orbán Viktor szerint soha nem látott szinten vannak a két ország gazdasági kapcsolatai.

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 18:09
Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Bajram Begaj albán köztársasági elnököt a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A magyar kormányfő és az albán államfő első alkalommal tárgyalt egymással, ahol szóba került a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztése és Albánia EU-integrációjának előmozdítása is – írja az MTI.

Orbán Viktor miniszterelnök és Bajram Begaj albán köztársasági elnök először tárgyalt egymással
Orbán Viktor miniszterelnök és Bajram Begaj albán köztársasági elnök először tárgyalt egymással (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök a közösségi médiában is beszámolt az albán elnökkel való tanácskozásáról.

Isten hozta Bajram Begaj elnök urat Budapesten! A magyar–albán gazdasági kapcsolatok soha nem látott szinten. Itt nem állunk meg!

– fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Bajram Begaj albán köztársasági elnököt a karmelita kolostorban 2025. szeptember 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

