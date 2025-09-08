Európa gazdaságai szenvednek az ukrajnai háború súlya alatt, Európa vezetői mégis a konfliktushoz ragaszkodnak a béke helyett. A háború befejezése fellendítené a növekedést, csökkentené az inflációt és helyreállítaná a stabilitást, ez azonban úgy fest, nem számít – írja az Origo.

A háború már így is sokba került. Fotó: AFP/Raigo Pajula

A brüsszeli vezetés azonban maximalista követelések felé tereli Kijevet, meggátolva a tárgyalások sikerességét. És mindez nem ideológia okok miatt, hanem a politikai vezetők önös érdekei és a politikai túlélésük miatt történik.

Az IMF szerint a szankciók által megemelt energiaárak 600 milliárd euróba kerültek Európának 2022–2023-ban. Ennek a tetejébe a Goldman Sachs becslései szerint egy „átfogó” béke szinte azonnal 0,5 százalékkal növelné az euróövezet GDP-jét, és 0,5 százalékkal csökkentené az inflációt.

Németország, Európa motorja szenved a legtöbbet. A 2025-ös költségvetése a költségvetési megszorításokat helyezi előtérbe az ukrajnai segélycsomagok miatt, mivel az ipari termelés stagnál. Az elhúzódó háború felhajtja az energiaköltségeket, a gázárak 30 százalékkal meghaladják a 2022 előtti szintet.

Franciaország életében először kacérkodik az IMF mentőcsomagjával – és a háború végül az utolsó lökés lehet. Lengyelország 2024-es GDP-növekedése az OECD szerint 2,1 százalékra lassult, részben a háború okozta kereskedelmi zavarok miatt. Több ország agráripari ágazatát is súlyosan érintette a válság. Görögország 2022-ben elvesztette 235 200 orosz turistájának 80 százalékát, míg 2022–2023-ban az orosz látogatók számának 90 százalékos csökkenése 8–10 milliárd eurós bevételt okozott Európának.