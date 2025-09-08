Zelenszkij szerint Putyin Alaszkában megkapta, amit akart

Zelenszkij az ABC Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy Donald Trump alaszkai találkozója Vlagyimir Putyinnal szerinte Moszkvának hozott előnyt. „Kár, hogy Ukrajna nem volt ott, mert úgy gondolom, hogy Trump elnök megadta Putyinnak, amit akart” – mondta. Hozzátette: „Putyin nem akar velem találkozni, de nagyon is akar találkozni az Egyesült Államok elnökével, hogy mindenkinek képeket és videókat mutathasson arról, hogy ott van.”

Fotó: AFP

Az interjúra az előtt került sor, hogy Oroszország újabb nagyszabású támadást indított: egyetlen éjszaka több mint 800 drón és rakéta csapódott be Ukrajna területére, köztük Kijevben is, ahol a kormány épületét is találat érte. A támadásokban legalább nyolcan meghaltak, és 59-en megsérültek. Az ukrán légierő történelmi rekordnak nevezte az akciót.