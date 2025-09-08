ZelenszkijPutyinalaszkaorosz-ukrán háborúTrump

Zelenszkij szerint Putyin Alaszkában megkapta, amit akart

Az ukrán elnök amerikai interjúban értékelte Donald Trump alaszkai csúcstalálkozóját. Zelenszkij szerint az esemény Putyinnak kedvezett, miközben Kijev kimaradt a tárgyalásból.

Wiedermann Béla
2025. 09. 08. 6:00
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Forrás: AFP
Zelenszkij az ABC Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy Donald Trump alaszkai találkozója Vlagyimir Putyinnal szerinte Moszkvának hozott előnyt. „Kár, hogy Ukrajna nem volt ott, mert úgy gondolom, hogy Trump elnök megadta Putyinnak, amit akart” – mondta. Hozzátette: „Putyin nem akar velem találkozni, de nagyon is akar találkozni az Egyesült Államok elnökével, hogy mindenkinek képeket és videókat mutathasson arról, hogy ott van.”

Zelenszkij szerint Trump alaszkai csúcstalálkozója Putyinnak kedvezett. Az ukrán elnök újabb nyomást sürgetett Oroszország ellen.
Fotó: AFP

Az interjúra az előtt került sor, hogy Oroszország újabb nagyszabású támadást indított: egyetlen éjszaka több mint 800 drón és rakéta csapódott be Ukrajna területére, köztük Kijevben is, ahol a kormány épületét is találat érte. A támadásokban legalább nyolcan meghaltak, és 59-en megsérültek. Az ukrán légierő történelmi rekordnak nevezte az akciót.

Zelenszkij és a tárgyalások feltételei

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy kész tárgyalni, de nem Moszkvában.

Ő mondta, hogy találkozik, ha elmegyek Moszkvába. Ő jöhet Kijevbe. Nem mehetek el Moszkvába, miközben az országom nap mint nap rakéták és támadások alatt áll. Nem mehetek el ennek a terroristának a fővárosába

– fogalmazott. Az ukrán elnök szerint Putyin az Egyesült Államokkal játszmázik, és valójában időhúzásra használja a tárgyalási ajánlatokat. Zelenszkij azonban nem zárta ki a közvetlen egyeztetés lehetőségét, feltéve, hogy az nem orosz területen zajlik:

Készen állok bármilyen találkozóra – de nem Oroszországban – bármilyen kétoldalú, háromoldalú találkozóra. Boldogok leszünk, ha ön is ott lesz

– üzente Trumpnak.

Nyomásgyakorlás Oroszországra

Zelenszkij szerint az orosz–ukrán háború lezárásához további nyomásgyakorlásra van szükség. 

Mindannyian értjük, hogy további nyomásra van szükség Putyin ellen. Nyomásra az Egyesült Államok részéről. És azt mondtam, hogy szerintem Trump elnöknek igaza van az európaiakkal kapcsolatban – nagyon hálás vagyok minden partnernek. De néhányan közülük továbbra is olajat és orosz gázt vásárolnak. Ez nem fair… Abba kell hagynunk bármilyen energia vásárlását Oroszországtól

– mondta. Hangsúlyozta, hogy az energia az orosz elnök legfőbb fegyvere: 

Ez az egyetlen módja, hogyan lehet megállítani a gyilkost. Le kell venni a fegyverét. Az energia az ő fegyvere.

Zelenszkij az interjúban arra is kitért, mit jelentene számára a győzelem. 

Putyin célja Ukrajna elfoglalása. Minket teljesen el akar foglalni. Számára ez a győzelem. És amíg ezt nem tudja megtenni, a győzelem a mi oldalunkon van

– mondta. Hozzátette:

Ezért számunkra a túlélés a győzelem. Mert túlélünk a saját identitásunkkal, az országunkkal, a függetlenségünkkel.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

