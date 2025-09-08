Oroszország túlteljesíti a vállalását, retteghetnek az ukránok

Az orosz hadsereg 2025 eleje óta mintegy 280 ezer szerződéses katonát hívott be – közölte az ukrán katonai hírszerző szolgálat helyettes vezetője szeptember 7-én adott interjújában az Ukrinform hírügynökségnek. Korábban arról számoltak be, hogy a Kreml célja 343 ezer katona toborzása 2025 végéig, és augusztusban már túlteljesítették a havi toborzási kvótákat Oroszországban – írja a Kyiv Independent.

Oroszország 2025 eleje óta mintegy 280 ezer szerződéses katonát hívott be

Fotó: THE KREMLIN MOSCOW / The Kremlin Moscow

Adataink szerint 2025. szeptember 1-jéig Oroszország körülbelül 280 ezer szerződéses katonát állított szolgálatba

– mondta az illetékes.

Oroszország toborzási sikereinek háttere

A hírszerző tiszt szerint az orosz toborzási sikerek hátterében bőkezű anyagi ösztönzők és intenzív propaganda állnak.

A katonai szolgálatért járó juttatások különösen vonzóak: már az első szerződés aláírásáért kétmillió rubel, azaz közel 8,3 millió forint jár.

A vezető szerint Oroszország jelenleg havi 35 ezer új katonát toboroz, és minden jel arra mutat, hogy az év végére elérik a teljes tervezett létszámot. A 2022-es, rendkívül népszerűtlen részleges mozgósítás társadalmi hatásai miatt