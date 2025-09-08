orosz-ukrán háborúOroszországorosz hadseregkatonatoborzás

Oroszország túlteljesíti a vállalását, retteghetnek az ukránok

Már szeptember elejére elérte a 280 ezret az Oroszország által leszerződtetett katonák száma 2025-ben – derül ki az ukrán katonai hírszerzés legfrissebb adataiból. A Kreml ezzel jó úton halad, hogy teljesítse az évre kitűzött ambiciózus toborzási céljait.

2025. 09. 08. 11:13
Fotó: THE KREMLIN MOSCOW Forrás: The Kremlin Moscow
Az orosz hadsereg 2025 eleje óta mintegy 280 ezer szerződéses katonát hívott be – közölte az ukrán katonai hírszerző szolgálat helyettes vezetője szeptember 7-én adott interjújában az Ukrinform hírügynökségnek. Korábban arról számoltak be, hogy a Kreml célja 343 ezer katona toborzása 2025 végéig, és augusztusban már túlteljesítették a havi toborzási kvótákat Oroszországban – írja a Kyiv Independent.

Adataink szerint 2025. szeptember 1-jéig Oroszország körülbelül 280 ezer szerződéses katonát állított szolgálatba

– mondta az illetékes.

Oroszország toborzási sikereinek háttere

A hírszerző tiszt szerint az orosz toborzási sikerek hátterében bőkezű anyagi ösztönzők és intenzív propaganda állnak. 

A katonai szolgálatért járó juttatások különösen vonzóak: már az első szerződés aláírásáért kétmillió rubel, azaz közel 8,3 millió forint jár.

A vezető szerint Oroszország jelenleg havi 35 ezer új katonát toboroz, és minden jel arra mutat, hogy az év végére elérik a teljes tervezett létszámot. A 2022-es, rendkívül népszerűtlen részleges mozgósítás társadalmi hatásai miatt 

a Kreml azóta kerüli a nyílt sorozást, és inkább a jól fizető szerződéses szolgálatot népszerűsíti. Ehhez komoly aláírási bónuszok, valamint különféle kedvezmények és juttatások is társulnak.

Moszkva toborzási stratégiája nemcsak az egészséges állampolgárokra korlátozódik. A hadseregbe egyre több büntetett előéletű személyt, illetve súlyos, akár krónikus betegségben – például HIV-ben vagy hepatitiszben – szenvedőt is besoroznak.

Emellett az orosz parlament július 22-én egy olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely az egész éves sorozást tenné lehetővé, felváltva a jelenlegi, félévente zajló rendszert. A cél, hogy az orosz hadsereg utánpótlása folyamatosan biztosított legyen.

Ezzel szemben az ukrán hadsereg helyzete válságos ponthoz ért, a katonai sorozások pedig egyre kegyetlenebb formát öltenek. Augusztusban egy olyan videófelvétel került nyilvánosságra, amelyen az látható, amint toborzótisztek fényes nappal támadtak egy civilre az utcán. Ukrajnában a toborzási gyakorlatok már nem követik a hivatalos előírásokat, és egyre gyakrabban alkalmaznak durva eszközöket. A hadkiegészítő központok munkatársai sokszor visszaélnek a helyzettel, ha úgy érzik, tettük rejtve marad. 

A kényszersorozás borzalmairól a Magyar Nemzeten is többször beszámoltunk, írtunk róla, hogy egy sima igazoltatásból verés lett.

