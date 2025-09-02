Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

ENSZPalesztinaelismerésBelgium

Belgium is elismerné Palesztinát

Belgium elismeri Palesztinát és szankciókat szab ki Izraelre. A döntés feltétele, hogy a Hamász szabadon engedi az összes izraeli túszt, és nem vállal szerepet a palesztin állam irányításában.

Munkatársunktól
Forrás: politico.eu, Facebook2025. 09. 02. 10:41
Palesztina elismerésére készül Belgium is
Belgium csatlakozik azon országok csoportjához, amelyek elismerik Palesztina államát az ENSZ e havi közgyűlésén, és szankciókat fognak bevezetni Izraellel szemben a gázai háború miatt – jelentette be Maxime Prévot külügyminiszter.

Maxime Prévot belga külügyminiszter szerint el kell ismerni Palesztina államot (Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG - AFP.)
Palesztina elismerése csak akkor válik hivatalossá, ha a Hamász szabadon engedi a 2023. október 7-i támadás során elrabolt összes megmaradt izraeli túszt, és a fegyveres csoportnak „a továbbiakban nincs szerepe Palesztina irányításában” – mondta Prévot. Eközben Belgium „szigorú szankciókat” is bevezet az izraeli kormány ellen – tette hozzá. Az intézkedések magukban foglalják az illegális telepekről származó termékek importjának tilalmát, az izraeli vállalatokkal folytatott közbeszerzési politikák felülvizsgálatát, valamint az illegális telepeken élő belgáknak nyújtott konzuli segítségnyújtás korlátozását.

Prévot azt mondta, hogy két „szélsőséges” izraeli minisztert, számos „erőszakos telepest” és a Hamász vezetőjét persona non gratának nyilvánítják Belgiumban. 

JERUSALEM - AUGUST 3: Israel’s far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir leads a large group of settlers in a provocative march and mass incursion into the Al-Aqsa Mosque compound, coinciding with the Jewish commemoration of Tisha B’Av in East Jerusalem on August 3, 2025. Gazi Samad / Anadolu (Photo by Gazi Samad / Anadolu via AFP)
Izraeli tüntetők Jeruzsálemben Fotó: GAZI SAMAD / ANADOLU - AFP.

Ez nem az izraeli nép szankcionálásáról szól, hanem arról, hogy biztosítsuk, hogy kormányuk tiszteletben tartsa a nemzetközi és humanitárius jogot, és lépéseket tegyen a helyzet megváltoztatása érdekében a helyszínen

 – mondta Prévot.

 

Júliusban Emmanuel Macron francia elnök jelentette be, hogy Franciaország elismeri a palesztin államot az ENSZ szeptember 9. és 23. között New Yorkban tartandó ülésén, és azóta több mint egy tucat másik nyugati ország is jelezte, hogy ugyanezt teszi. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban azt mondta, hogy a lépés táplálja az antiszemitizmust, „jutalmazza a Hamász szörnyű terrorizmusát és megbünteti áldozatait”.

TEL AVIV, ISRAEL - MARCH 22: People take part in a protest on Begin Street, demanding a prisoner and hostage exchange agreement and the resumption of negotiations in Tel Aviv, Israel on March 22, 2025. Demonstrators carry signs alongside Israeli flags and placards against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Saeed Qaq / Anadolu (Photo by Saeed Qaq / Anadolu via AFP)
Tüntetők Tel Avivban tiltakoztak a gázai katonai akciók ellen                                                   Fotó: SAEED QAQ / ANADOLU - AFP.

Kedden kora reggel közzétett bejegyzésében Prévot azt mondta, hogy Belgium „határozottan elkötelezi magát amellett, hogy európai intézkedéseket szorgalmaz a Hamász ellen, és támogatja az antiszemitizmus elleni küzdelemre irányuló új belga kezdeményezéseket, továbbá mozgósítja biztonsági szolgálatait és bevonja a zsidó közösségek képviselőit”.

 

Borítókép: Palesztina elismerésére készül Belgium is (Fotó: AFP)

