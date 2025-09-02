Belgium is elismerné Palesztinát

Belgium csatlakozik azon országok csoportjához, amelyek elismerik Palesztina államát az ENSZ e havi közgyűlésén, és szankciókat fognak bevezetni Izraellel szemben a gázai háború miatt – jelentette be Maxime Prévot külügyminiszter.

Maxime Prévot belga külügyminiszter szerint el kell ismerni Palesztina államot (Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG - AFP.)

Palesztina elismerése csak akkor válik hivatalossá, ha a Hamász szabadon engedi a 2023. október 7-i támadás során elrabolt összes megmaradt izraeli túszt, és a fegyveres csoportnak „a továbbiakban nincs szerepe Palesztina irányításában” – mondta Prévot. Eközben Belgium „szigorú szankciókat” is bevezet az izraeli kormány ellen – tette hozzá. Az intézkedések magukban foglalják az illegális telepekről származó termékek importjának tilalmát, az izraeli vállalatokkal folytatott közbeszerzési politikák felülvizsgálatát, valamint az illegális telepeken élő belgáknak nyújtott konzuli segítségnyújtás korlátozását.

Prévot azt mondta, hogy két „szélsőséges” izraeli minisztert, számos „erőszakos telepest” és a Hamász vezetőjét persona non gratának nyilvánítják Belgiumban.

Izraeli tüntetők Jeruzsálemben Fotó: GAZI SAMAD / ANADOLU - AFP.

Ez nem az izraeli nép szankcionálásáról szól, hanem arról, hogy biztosítsuk, hogy kormányuk tiszteletben tartsa a nemzetközi és humanitárius jogot, és lépéseket tegyen a helyzet megváltoztatása érdekében a helyszínen

– mondta Prévot.