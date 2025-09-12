Deutsch Tamás: A Patrióták EP-frakciója elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság költségvetési javaslatát 

A Patrióták álláspontja eltérő

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP képviselőcsoport vezetője a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében is felhívta a figyelmet a határvédelem fontosságára. Így fogalmazott:

Mi magyarok eddig már több mint egymillióegyszázezer illegális migráns határátlépését akadályoztunk meg, mégis elismerés helyett napi egymillió eurós bírságot kapunk ezért Brüsszeltől!

A frakció összesen 54 módosító indítványt nyújtott be a 2026-os költségvetéssel kapcsolatban.

A Patrióták egymilliárd eurót vonnának el az Európai Bizottság illegális migrációt támogató politikájától, és az így felszabaduló pénzt a gazdasági fejlesztésekre és az energiabiztonságra, a határvédelemre és az illegális migráció elleni küzdelem támogatására fordítanák.

A Patrióták 2,5 milliárd euróval növelnék a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait, több támogatást adva a gazdáknak, a méhészeknek, a fiatal termelőknek és az iskolatej programnak. Emellett a mezőgazdasági válságalap keretét 450 millióról 900 millió euróra emelnék, hogy legyen fedezet az aszály és a járványok okozta károk enyhítésére, az európai gazdák segítésére – magyarázta.