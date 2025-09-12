Európai BizottságagrártámogatásmigrációDeutsch Tamásszuverenitás

Deutsch Tamás: A Patrióták EP-frakciója elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság költségvetési javaslatát

A Patrióták európai parlamenti (EP-) frakciója elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság 2026-os uniós költségvetési javaslatát, a frakció álláspontja szerint meg kell állítani az illegális migrációt, támogatni kell a határokat védő tagállamokat, tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást, a béke oldalán kell állni és segíteni kell az európai gazdákat – jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz–KDNP képviselőcsoport vezetője, a 2026-os uniós költségvetés Patrióta témafelelőse pénteken.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 18:05
Deutsch Tamás: A Patrióták EP-frakciója elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság költségvetési javaslatát Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye Deutsch Tamást idézte, aki azt mondta: a Patrióták szerint az Európai Bizottság 2026-os költségvetési javaslata milliárdokat költene illegális migrációra, külföldi érdekeket szolgáló álcivil szervezetekre, balliberális médiára, woke-propagandára és a háború finanszírozására.

(Fotó: AFP)

Ezzel szemben a Patrióták egy olyan uniós költségvetést akarnak, amely megállítja az illegális migrációt, támogatja a határokat védő tagállamokat, tiszteletben tartja a szuverenitást, a béke oldalán áll és segíti az európai gazdákat

– fogalmazott.

A Patrióták álláspontja eltérő

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP képviselőcsoport vezetője a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében is felhívta a figyelmet a határvédelem fontosságára. Így fogalmazott:

Mi magyarok eddig már több mint egymillióegyszázezer illegális migráns határátlépését akadályoztunk meg, mégis elismerés helyett napi egymillió eurós bírságot kapunk ezért Brüsszeltől!

❗️Mi magyarok eddig már több mint egymillióegyszázezer illegális migráns határátlépését akadályoztunk meg, mégis...

Posted by Deutsch Tamás on Friday, September 12, 2025

A frakció összesen 54 módosító indítványt nyújtott be a 2026-os költségvetéssel kapcsolatban. 

A Patrióták egymilliárd eurót vonnának el az Európai Bizottság illegális migrációt támogató politikájától, és az így felszabaduló pénzt a gazdasági fejlesztésekre és az energiabiztonságra, a határvédelemre és az illegális migráció elleni küzdelem támogatására fordítanák. 

A Patrióták 2,5 milliárd euróval növelnék a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait, több támogatást adva a gazdáknak, a méhészeknek, a fiatal termelőknek és az iskolatej programnak. Emellett a mezőgazdasági válságalap keretét 450 millióról 900 millió euróra emelnék, hogy legyen fedezet az aszály és a járványok okozta károk enyhítésére, az európai gazdák segítésére – magyarázta. 

Ezt a javaslatot sajnos a Tisza Párt brüsszeli koalíciója egyszer már elutasította

– jegyezte meg a fideszes politikus.

A Patrióták továbbra is követelik, hogy a magyar modellváltó egyetemeknek járó, jogtalanul visszatartott forrásokat különítsék el, és azokat azonnal fizessék ki – húzta alá.

Brüsszelnek fel kell hagynia a politikai zsarolással. Nem költhet uniós forrásokat ideológiai célokra. A költségvetésnek a békét, a biztonságot és az európai polgárokat kell szolgálnia

– zárta nyilatkozatát Deutsch Tamás.

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: AFP)

