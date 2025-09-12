Deutsch Tamás: A Patrióták EP-frakciója elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság költségvetési javaslatát 

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye Deutsch Tamást idézte, aki azt mondta: a Patrióták szerint az Európai Bizottság 2026-os költségvetési javaslata milliárdokat költene illegális migrációra, külföldi érdekeket szolgáló álcivil szervezetekre, balliberális médiára, woke-propagandára és a háború finanszírozására.
Ezzel szemben a Patrióták egy olyan uniós költségvetést akarnak, amely megállítja az illegális migrációt, támogatja a határokat védő tagállamokat, tiszteletben tartja a szuverenitást, a béke oldalán áll és segíti az európai gazdákat
– fogalmazott.