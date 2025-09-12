Brüsszel utcáin katonák – a nyugati nagyvárosokban elszabadult az erőszak

Bár a politikusok a kutatások nyilvánosságra kerülésekor időről időre aggodalmukat fejezik ki, a helyzet gyökerét sokan máig nem hajlandók felismerni: az európai nagyvárosokban a nők mindennapjaiban állandó tényezővé vált a félelem.

Nemrégiben egy ukrán menekült lányt egy iraki származású férfi lökött Németországban a sínek közé, Hollandiában pedig szintén egy 17 éves lányt késelt meg egy menedékkérő, de szinte hetente érkeznek hasonló hírek Európa más nagyvárosaiból is.

A magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója nemrégiben úgy fogalmazott: az illegális migráció hatása Európa-szerte rendkívül negatív, a terrorizmus megjelenése, a közbiztonság romlása, valamint a szociális ellátórendszer feszültségei egyaránt tapasztalhatók. Hozzátette, a migráció miatt Európában olyan új konfliktusok is keletkeznek, amelyek hátterét nem ismerjük, mert azok mögött gyakran „nemzeti vagy törzsi ellentétek állnak”.

»Tod den Juden! Tod Israel!«



Berlin am 08.04.𝟮𝟬𝟮𝟯 - Fast 80 Jahre nach Ende des #Holocaust



Das ist unfassbar und mit Worten nicht zu beschreiben 🤬



Die Menschen gehörten umgehend des Landes verwiesen und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt. pic.twitter.com/dxOeclMgPx — Schlanggl 🇩🇪🇺🇦🤍💙💛🥨🍻 (@i_iangg) April 10, 2023

Bakondi György rámutatott: az illegális migrációval együtt érkező konfliktusok rendkívül súlyos problémát jelentenek, ugyanakkor legalább ilyen aggasztó fejlemény, hogy 1945 óta nem látott nyíltsággal és erőszakossággal tért vissza Európába az antiszemitizmus – ezúttal százezres utcai demonstrációk formájában.

Hangsúlyozta, hogy olyan veszélyes és káros folyamatok váltak hétköznapivá, amelyek visszafordítása egyre kétségesebb.

Európa a huszonnegyedik órában van: most kell cselekedni az európai polgárok, a közös értékek és a nemzetállami biztonság védelmében.

Nyugati „mintaállamok” – egyre mélyülő válságban

Miközben Brüsszel rendre leckét akar adni a közép-európai országoknak jogállamiságból és demokráciából, a saját utcáin immár fegyveres katonák biztosítják a rendet.

A kétszínűség nyilvánvaló: a nyugati mintaállamokban a társadalmi feszültségek, a bűnözés és a bevándorlás által okozott válság mindennapossá vált, a polgárok pedig egyre nagyobb félelemben élnek.

Nyugat-Európa nagyvárosai – Brüsszeltől Párizson át Londonig – már régen nem azok a biztonságos helyek, amelyeknek egykor polgáraik megszokták.