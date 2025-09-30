Vlagyimir PutyinOroszországorosz-ukrán háborúegyesítésterületek

Vlagyimir Putyin szerint ezért harcol Oroszország

Vlagyimir Putyin orosz elnök gratulált honfitársainak a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok, valamint a Zaporizzsjai és Herszoni területek Oroszországgal való újraegyesítésének évfordulóján, hangsúlyozva az esemény történelmi jelentőségét.

Psenák Emese
2025. 09. 30. 10:22
Vlagyimir Putyin Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV Forrás: POOL
– Barátaim, Oroszország polgárai, szívből gratulálok ezen az ünnepen, a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok, valamint a Zaporizzsjai és Herszoni területek nagy, egységes hazánkkal való újraegyesítésének napján. Három évvel ezelőtt, a Donbaszban és Novorosszija területén tartott népszavazásokon honfitársaink milliói szabadon és önállóan döntöttek jövőjükről – mondta Vlagyimir Putyin az alkalomra készült videóüzenetben.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Putyin kiemelte, hogy ezeknek a történelmi régióknak a lakói régi álmukat váltották valóra. 

Teljesítették a sok éven át dédelgetett vágyukat, és meghozták a sorsdöntő, történelmi döntést: Oroszországhoz akartak tartozni, visszatérni ahhoz a szülőföldhöz, amelynek mindig is részei voltak

 – tette hozzá az államfő.

Hangsúlyozta, hogy az egész ország „harcot” folytat e döntés védelmében, valamint a nemzeti érdekek, a közös emlékezet és az értékek megőrzéséért.

2022. szeptember 23–27. között népszavazásokat tartottak a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokban, illetve a Zaporizzsjai és Herszoni területeken az Oroszországhoz való csatlakozásról. A lakosság elsöprő többsége a csatlakozás mellett szavazott

– írja a TASZSZ.

Szeptember 30-án Putyin és a régiók vezetői aláírták a megállapodásokat e területek Oroszországhoz való csatlakozásáról.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, az orosz elnök szerint az atomenergia iránti igény egyre növekedni fog. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta: Oroszország az egyetlen ország, amely az atomenergia teljes technológiai láncában rendelkezik a szükséges kompetenciával.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

