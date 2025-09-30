Hangsúlyozta, hogy az egész ország „harcot” folytat e döntés védelmében, valamint a nemzeti érdekek, a közös emlékezet és az értékek megőrzéséért.

2022. szeptember 23–27. között népszavazásokat tartottak a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokban, illetve a Zaporizzsjai és Herszoni területeken az Oroszországhoz való csatlakozásról. A lakosság elsöprő többsége a csatlakozás mellett szavazott

Putin marks 3 years since Ukraine’s Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, and Kherson regions rejoined Russia.



Szeptember 30-án Putyin és a régiók vezetői aláírták a megállapodásokat e területek Oroszországhoz való csatlakozásáról.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, az orosz elnök szerint az atomenergia iránti igény egyre növekedni fog. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta: Oroszország az egyetlen ország, amely az atomenergia teljes technológiai láncában rendelkezik a szükséges kompetenciával.

