Putyin: A világban végbemenő változások következtében egyre több energiára van szükség

Az orosz elnök szerint egyre nagyobb lesz a kereslet az atomenergiára. Vlagyimir Putyin ennek kapcsán hangsúlyozta: csak Oroszországnak van kompetenciája az atomenergia teljes technológiai láncába.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 3:00
Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA Forrás: POOL
A világban végbemenő változások következtében egyre több energiára van szükség – hangsúlyozta az orosz elnök csütörtökön Moszkvában, az Atomenergetikai Világhét (World Atomic Week) rendezvényen videón közvetített fórumon. Valgyimir Putyin rámutatott arra, hogy egyre több ország és nagyvállalat tekinti a békés atomenergiát olyan létfontosságú energiaforrásnak, ami a hosszú távú, gyorsított fejlődéshez szükséges.

Putyin szerint Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást
Putyin szerint Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást
Fotó: ALEXEI NIKOLSKY / POOL

A közvélemény hozzáállása folyamatosan változik a környezetbarát atomenergiához, amely hatalmas lehetőségeket nyit meg a világban – tette hozzá.

Vlagyimir Putyin hangsúlyozta: egyre több ország kezdi meg az atom békés felhasználását, és megjegyezte, hogy csak Oroszországnak van kompetenciája az atomenergia teljes technológiai láncában. A békés célú atomenergia hosszú távú használata alapvetően új, hatékonyabb technológiákat igényel, Oroszország már dolgozik ezen megoldások fejlesztésén – jelezte. 

Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást, és nem teszi nukleáris partnereit függővé a technikai megoldásaitól, hanem segíti létrehozni a saját szuverén nemzeti atomenergetikai ipart, és ez magában foglalja a személyzet képzését és kompetenciaközpontok létrehozását. 

 

Vlagyimir Putyin elmondta: Oroszország azt tervezi, hogy Szeverszkben, a tomszki régióban 2030-ban üzembe áll a világ első, zárt üzemanyagciklussal működő atomerőműve. A zárt üzemanyagciklus lehetővé teszi az üzemanyag 95 százalékának többszöri újrahasznosítását, ezzel az uránkészletek rendelkezésre állásának növelését, a nukleáris hulladék mennyiségének radikális csökkentését. 

Az elnök szólt arról, hogy az orosz tervek alapján épült atomerőművek keresettek a világon. Kifejtette, hogy modern modelleket kell kidolgozni az atomerőmű-építés finanszírozására, és ebbe be kell vonni a nemzetközi pénzügyi intézményeket és fejlesztési bankokat. 

Az Atomenergetikai Világhét megnyitóján Szergej Kirijenko, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője, a Roszatom korábbi vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az atomenergetika egyre inkább teret nyer a világban. Emlékeztetett arra, hogy míg 2009-ben az első Atomexpón 25 ország képviselői voltak jelen, addig a mostani rendezvényen 118 ország képviselteti magát. Egyre több ország választja a biztonságos, megbízhatóan működő és fenntartható energiaforrást, az atomenergiát – húzta alá. 

Ismertette, Oroszország vezető ország a világ atomerőmű építői között, 28 jelenleg épülő atomerőművi blokk közül 22-t Oroszország épít, a technológiai fejlődés jelentős. Felhívta a figyelmet arra, hogy az atomerőmű építése és üzemeltetése hosszú folyamat, egy ilyen hosszú távú együttműködés nagy bizalmat feltételez az érintettek körében. Meggyőződésük, hogy együttműködéssel és nem szankciókkal lehet építeni a jövő energetikáját - mondta. A modern atomerőművek legalább 100 évig üzemelnek, ezért a mostani rendezvényen szóba kerülő megoldások hosszú évtizedekre meghatározzák az atomenergetika fejlődését – jegyezte meg. 

A megnyitón Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója elmondta: először tartanak atomenergetikai globális ifjúsági fórumot a jövő generációjának, hogy bemutassák nekik a tiszta, fenntartható energiaforrást, az atomenergiát. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója úgy fogalmazott, jó látni a világ atomenergia-iparának összefogását a biztonságos energiaellátás, a technológiai fejlődése érdekében. 

Szeptember 25-28-án a Roszatom szervezésében rendezik meg Moszkvában az Atomenergetikai Világhét programot. Az eseményen csaknem 120 ország képviselői vesznek részt, köztük miniszterelnökök, miniszterek, nagyvállalatok képviselői, tudósok, atomenergetikai szakemberek. Jelen vannak a nemzetközi atomenergetikai szervezetek – a NAÜ, WNA, WANO – képviselői. 

A szervezők mintegy tízezer látogatót várnak, és további 18 ezer fiatal részvételével számolnak. Az atomenergetikai nemzetközi fórumon jelen vannak a Paks II. Zrt. vezetői, Paks és térsége polgármesterei, a térségi településeket összefogó szervezet képviselői. 

A rendezvény kapcsolódik az orosz atomenergetikai ipar megalakulásának 80. évfordulójához. Az Atomenergetikai Világhét kiállításon az érdeklődők megtekinthetik azoknak az országoknak a bemutatóját, ahol orosz technológiával készült atomenergetikai létesítmények működnek, illetve új atomerőművek épülnek, így bemutatkozik a Paksi Atomerőmű és a Paks II. Atomerőmű projekt is.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

