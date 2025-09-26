Putyin: A világban végbemenő változások következtében egyre több energiára van szükség

A világban végbemenő változások következtében egyre több energiára van szükség – hangsúlyozta az orosz elnök csütörtökön Moszkvában, az Atomenergetikai Világhét (World Atomic Week) rendezvényen videón közvetített fórumon. Valgyimir Putyin rámutatott arra, hogy egyre több ország és nagyvállalat tekinti a békés atomenergiát olyan létfontosságú energiaforrásnak, ami a hosszú távú, gyorsított fejlődéshez szükséges.

Putyin szerint Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást

Fotó: ALEXEI NIKOLSKY / POOL

A közvélemény hozzáállása folyamatosan változik a környezetbarát atomenergiához, amely hatalmas lehetőségeket nyit meg a világban – tette hozzá.

Vlagyimir Putyin hangsúlyozta: egyre több ország kezdi meg az atom békés felhasználását, és megjegyezte, hogy csak Oroszországnak van kompetenciája az atomenergia teljes technológiai láncában. A békés célú atomenergia hosszú távú használata alapvetően új, hatékonyabb technológiákat igényel, Oroszország már dolgozik ezen megoldások fejlesztésén – jelezte.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást, és nem teszi nukleáris partnereit függővé a technikai megoldásaitól, hanem segíti létrehozni a saját szuverén nemzeti atomenergetikai ipart, és ez magában foglalja a személyzet képzését és kompetenciaközpontok létrehozását.