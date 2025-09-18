Svédország miniszterelnöke Ukrajna mellett, neki a háború fontosabb a közbiztonságnál

Ulf Kristersson nyílt levélben üzent Orbán Viktornak, megismételve a skandináv ország kiállását Ukrajna mellett. A levélben Kristersson emlékeztetett a Magyarország és Svédország történelmi kapcsolatára. A svéd politikus most viszont Ukrajna mellett állt ki a bejegyzésben, s támadást indított Magyarország ellen újra – írja az Origo.

Orbán Viktor mellett az európai politikusok, Svédország miniszterelnöke őrjöng (Fotó: AFP)

Svédország és a svéd nép mindig is barátja volt Magyarországnak és a magyar népnek, ahogy azt Ön is tudja. Barátok voltunk Magyarországgal az Ön kormánya előtt, az Ön kormánya alatt, és azok is maradunk az Ön kormánya után

– fogalmazott Kristersson, aki a közelgő magyar választásokra is utalt.

Dear Viktor,



I understand that there is an election campaign in your country, and that this time you are truly being challenged for power.



But we do not interfere in your election campaign, nor do we want to become part of it.



Sweden and the Swedish people have always been… pic.twitter.com/QhLbfeR2QN — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 17, 2025

Svédország miniszterelnöke Ukrajna miatt aggódik

A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki Magyarország Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt, kijelentve:

Ezért támogatjuk, akárcsak 1944-ben és 1956-ban, azokat a demokratikus országokat, amelyeket az orosz tankok megpróbálnak lerohanni. Akkor Magyarországról volt szó; ma Ukrajnáról. És ha nem cselekszünk, holnap egy másik országról lehet szó.

We feel for the Swedish people - trapped in disorder while their leaders spend their time pointing fingers.



Let’s have a look at the facts:



🇭🇺 Hungary: 0 bombings, 0 illegal migrants, 132 people smugglers caught, 16,000 illegal migrants apprehended in 2024 alone. Safe,… pic.twitter.com/mbEeM0KAzt — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 17, 2025

Orbán Viktor kemény választ adott Kristersson egy korábbi támadására, összehasonlítva a svéd és a magyar helyzetet. Posztjában kiemelte a Magyarországon tapasztalható biztonságot és rendet, szembeállítva a Svédországban tomboló erőszakkal és bűnözéssel:

Magyarország: 0 robbantás, 0 illegális migráns, 132 embercsempészt fogtak el, 16 000 illegális migránst tartóztattak le csak 2024-ben. Biztonságos, rendezett, kontroll alatt. Svédország: 317 bandákhoz köthető robbantás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 000 ember a bűnözői hálózatokban, 8935 illegális migráns, lőfegyveres gyilkosságok aránya 4/millió lakos vs. 1,6 EU átlag.

Egy másik bejegyzésében Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki Svédország helyzete miatt: