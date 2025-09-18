Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Svédország miniszterelnöke Ukrajna mellett, neki a háború fontosabb a közbiztonságnál

Svédországban egyre súlyosabb a helyzet a bandákhoz köthető erőszak miatt, miközben a miniszterelnök, Ulf Kristersson figyelme inkább Ukrajnára összpontosul. Svédország vezetője pedig ahelyett, hogy otthon tenne rendet, vagy legalább megpróbálna javítani a közbiztonságon, Orbán Viktort és Magyarországot támadja. A svéd kormányfő hazánkat provokálja az Oroszországhoz fűződő viszony miatt, s erőteljesen kiáll Ukrajna mellett. Európai politikusok viszont a magyar miniszterelnököt támogatják a migrációval kapcsolatos álláspontja miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18.
Ulf Kristersson Svédország miniszterelnöke és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke (Fotó: AFP)
Ulf Kristersson nyílt levélben üzent Orbán Viktornak, megismételve a skandináv ország kiállását Ukrajna mellett. A levélben Kristersson emlékeztetett a Magyarország és Svédország történelmi kapcsolatára. A svéd politikus most viszont Ukrajna mellett állt ki a bejegyzésben, s támadást indított Magyarország ellen újra – írja az Origo.

Orbán Viktor mellett az európai politikusok, Svédország miniszterelnöke őrjöng (Fotó: AFP)
Svédország és a svéd nép mindig is barátja volt Magyarországnak és a magyar népnek, ahogy azt Ön is tudja. Barátok voltunk Magyarországgal az Ön kormánya előtt, az Ön kormánya alatt, és azok is maradunk az Ön kormánya után

 – fogalmazott Kristersson, aki a közelgő magyar választásokra is utalt.

Svédország miniszterelnöke Ukrajna miatt aggódik

A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki Magyarország Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt, kijelentve: 

Ezért támogatjuk, akárcsak 1944-ben és 1956-ban, azokat a demokratikus országokat, amelyeket az orosz tankok megpróbálnak lerohanni. Akkor Magyarországról volt szó; ma Ukrajnáról. És ha nem cselekszünk, holnap egy másik országról lehet szó.

Orbán Viktor kemény választ adott Kristersson egy korábbi támadására, összehasonlítva a svéd és a magyar helyzetet. Posztjában kiemelte a Magyarországon tapasztalható biztonságot és rendet, szembeállítva a Svédországban tomboló erőszakkal és bűnözéssel:

Magyarország: 0 robbantás, 0 illegális migráns, 132 embercsempészt fogtak el, 16 000 illegális migránst tartóztattak le csak 2024-ben. Biztonságos, rendezett, kontroll alatt. Svédország: 317 bandákhoz köthető robbantás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 000 ember a bűnözői hálózatokban, 8935 illegális migráns, lőfegyveres gyilkosságok aránya 4/millió lakos vs. 1,6 EU átlag.

Egy másik bejegyzésében Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki Svédország helyzete miatt: 

A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.

Hozzátette: 

A jogállamiság feladata népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot.

Orbán Viktor álláspontja támogatást kapott más európai politikusoktól is. Harald Vilimsky osztrák politikus teljes mértékben támogatta Orbán bejegyzését. Azt írta az X-en, hogy:

Teljes mértékben támogatom ezt.

Míg Afroditi Latinopoulou görög EP-képviselő óvatosságra intette a svéd kormányt, hangsúlyozva Magyarország biztonságát és békéjét. Latinopoulou szerint: Amikor városaitok fele gettóvá változott, és a bűnözés, a gyilkosságok és a nemi erőszakok száma szárnyal, a helyedben nagyon óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogyan reagáljak egy „élethosszig tartó” miniszterelnökre Orbán Viktorra".

Mint arról korábban a lapunk is írt, Svédország évtizedeken át mintakép volt: biztonság, jólét, társadalmi stabilitás. Most viszont az ország a migrációs politika legsúlyosabb árát fizeti meg. A bűnözés, az erőszak és a félelem mindennapossá vált. Rettegnek az emberek. A valaha irigyelt állam ma Európa egyik legveszélyesebb országa, s a jövő még csúnyább képet fest.

Svédországban a 2000-es évektől működnek külvárosi, bevándorlókból szerveződő bűnbandák. Ezek kezdetekben nem zavarták a többségi társadalmat, a 2010-es évekre azonban ez megváltozott. 2013-ban véres leszámolások kezdődtek Stockholmban és Göteborgban és általánossá váltak a fegyveres, kézigránátos leszámolások

– mondta lapunknak Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.

Nemrég beszámoltunk róla, hogy a svéd miniszterelnök felháborító hazugságnak nevezte Orbán Viktor svédországi közállapotokról szóló állításait. Kristersson az X-en adott válaszában azt is közölte, hogy a magyar kormányfő épp „lebontja a jogállamiságot”, és „kétségbeesetten várja” a 2026-os választásokat.

László András európai parlamenti képviselő kemény választ küldött a gyalázkodó svéd vezetőnek: 

Na, akkor szögezzünk le pár dolgot. A migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az év eleji hírekben döbbenten számoltak be róla, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt.

És akkor lehet itt játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat vagy a jogilag megfelelő minősítés, de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek – húzta alá László András.
 Borítókép: Ulf Kristersson Svédország miniszterelnöke és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

