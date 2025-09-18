Svédország miniszterelnöke Ukrajna mellett, neki a háború fontosabb a közbiztonságnál

Ulf Kristersson nyílt levélben üzent Orbán Viktornak, megismételve a skandináv ország kiállását Ukrajna mellett. A levélben Kristersson emlékeztetett a Magyarország és Svédország történelmi kapcsolatára. A svéd politikus most viszont Ukrajna mellett állt ki a bejegyzésben, s támadást indított Magyarország ellen újra – írja az Origo.
Svédország és a svéd nép mindig is barátja volt Magyarországnak és a magyar népnek, ahogy azt Ön is tudja. Barátok voltunk Magyarországgal az Ön kormánya előtt, az Ön kormánya alatt, és azok is maradunk az Ön kormánya után
– fogalmazott Kristersson, aki a közelgő magyar választásokra is utalt.
Svédország miniszterelnöke Ukrajna miatt aggódik
A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki Magyarország Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt, kijelentve:
Ezért támogatjuk, akárcsak 1944-ben és 1956-ban, azokat a demokratikus országokat, amelyeket az orosz tankok megpróbálnak lerohanni. Akkor Magyarországról volt szó; ma Ukrajnáról. És ha nem cselekszünk, holnap egy másik országról lehet szó.
Orbán Viktor kemény választ adott Kristersson egy korábbi támadására, összehasonlítva a svéd és a magyar helyzetet. Posztjában kiemelte a Magyarországon tapasztalható biztonságot és rendet, szembeállítva a Svédországban tomboló erőszakkal és bűnözéssel:
Magyarország: 0 robbantás, 0 illegális migráns, 132 embercsempészt fogtak el, 16 000 illegális migránst tartóztattak le csak 2024-ben. Biztonságos, rendezett, kontroll alatt. Svédország: 317 bandákhoz köthető robbantás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 000 ember a bűnözői hálózatokban, 8935 illegális migráns, lőfegyveres gyilkosságok aránya 4/millió lakos vs. 1,6 EU átlag.
Egy másik bejegyzésében Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki Svédország helyzete miatt:
A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.