Szalay-Bobrovniczky: Szerbia EU-tagságát Magyarország teljes mértékben támogatja

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia helye és jövője az Európai Unióban van. Magyarország minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy kiemelje a szerb EU-csatlakozás fontosságát. Hozzátette: Magyarország erőfeszítései rendíthetetlenek maradnak, továbbra is a Szerbiának az uniós tagságához vezető gyors és méltányos, az érdemalapú bővítésnek megfelelő csatlakozását szorgalmazzuk, elismerve a régió hozzájárulását az unió biztonságához, stabilitásához és jólétéhez.
A tárcavezető kiemelte, hogy
hazánk a NATO és az EU megbízható tagjaként aktív szerepet vállal a nyugat-balkáni nemzetközi missziókban. Magyarország a kezdetektől fogva aktív részese a KFOR és EUFOR-műveleteknek, mindkettőt vezette már magyar parancsnok, illetve több száz katonánk vesz részt ezekben a missziókban
– fűzte hozzá a miniszter.