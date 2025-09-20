Szalay-Bobrovniczky: Szerbia EU-tagságát Magyarország teljes mértékben támogatja

A honvédelmi miniszter rámutatott: a műveleti szerepvállalás mellett bővítjük a kétoldalú védelmi kapcsolatokat és támogatjuk a térség védelmi kapacitásbővítési erőfeszítéseit. A szomszédos országok közül hazánknak az egyik legintenzívebb kétoldalú védelmi és katonai kapcsolata Szerbiával van, ami az elmúlt években folyamatosan fejlődött.

Szerbia stratégiai partnerünk számos területen, és ezt az együttműködést 2023 óta a hadfelszerelési, védelmi ipari és katonai dimenziókra is kiterjesztettük

– fogalmazott a miniszter.

A honvédelmi miniszter és delegációja részt vesz az Egység ereje katonai díszszemlén, amelyen Szerbia bemutatta védelmi képességeit és technológiai fejlesztéseit.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Belgrádban (Forrás: Facebook)