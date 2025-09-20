Szalay-Bobrovniczky KristófstabilitásSzerbiaEU-tagság

Szalay-Bobrovniczky: Szerbia EU-tagságát Magyarország teljes mértékben támogatja

Magyarország továbbra is elkötelezett a Nyugat-Balkán békéje és stabilitása iránt, amelyben Szerbia kulcsszereplő – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf Belgrádban, Bratislav Gašić szerb védelmi miniszterrel folytatott tárgyalás után. Hangsúlyozta: Szerbia helye az Európai Unióban van, és Magyarország ezt a törekvést változatlanul támogatja.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 20. 14:15
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia helye és jövője az Európai Unióban van. Magyarország minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy kiemelje a szerb EU-csatlakozás fontosságát. Hozzátette: Magyarország erőfeszítései rendíthetetlenek maradnak, továbbra is a Szerbiának az uniós tagságához vezető gyors és méltányos, az érdemalapú bővítésnek megfelelő csatlakozását szorgalmazzuk, elismerve a régió hozzájárulását az unió biztonságához, stabilitásához és jólétéhez.

Forrás: Facebook/Kormány Gábor

A tárcavezető kiemelte, hogy 

hazánk a NATO és az EU megbízható tagjaként aktív szerepet vállal a nyugat-balkáni nemzetközi missziókban. Magyarország a kezdetektől fogva aktív részese a KFOR és EUFOR-műveleteknek, mindkettőt vezette már magyar parancsnok, illetve több száz katonánk vesz részt ezekben a missziókban

– fűzte hozzá a miniszter.

A honvédelmi miniszter rámutatott: a műveleti szerepvállalás mellett bővítjük a kétoldalú védelmi kapcsolatokat és támogatjuk a térség védelmi kapacitásbővítési erőfeszítéseit. A szomszédos országok közül hazánknak az egyik legintenzívebb kétoldalú védelmi és katonai kapcsolata Szerbiával van, ami az elmúlt években folyamatosan fejlődött. 

Szerbia stratégiai partnerünk számos területen, és ezt az együttműködést 2023 óta a hadfelszerelési, védelmi ipari és katonai dimenziókra is kiterjesztettük

– fogalmazott a miniszter.

A honvédelmi miniszter és delegációja részt vesz az Egység ereje katonai díszszemlén, amelyen Szerbia bemutatta védelmi képességeit és technológiai fejlesztéseit.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Belgrádban (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

