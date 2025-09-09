Mégsem jön Budapestre az ukrán külügyminiszter

A korábbi hírekkel ellentétben mégsem látogat Magyarországra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha külügyminiszter helyett Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese érkezik Magyarországra (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

A jelenlegi információk alapján az ukrán kormány végül Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesét delegálta a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerül majd sor

– válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére Paczolay Máté külügyi szóvivő.

Mint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az izraeli hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt Szibiha látogatásáról.

Mint elmondta, az ukrán–magyar kapcsolatok megromlásáért egyértelműen az ukrán fél a felelős, ugyanis nem Magyarország vette el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait.

Hogy hogyan lehetne javítani a kapcsolatokon? Hát úgy például, hogy az ukránok visszaadják az összes olyan kisebbségi jogot a magyaroknak, amit elvettek. Ez csakis rajtuk múlik. Hogyha a korrupcióellenes jogszabályt vissza lehetett csinálni egy perc alatt európai nyomásra, akkor a kisebbségi jogokat is vissza lehet adni pont annyi idő alatt

– hívta fel a figyelmet a magyar diplomácia feje.

Szibiha többször is éles hangnemben bírálta magyar kollégáját, nemrég például az ukrán gyerekek halálát használta fel arra, hogy nekimenjen magyar kollégájának.

Milyen szemtelenség ezt posztolni egy orosz terrorállam brutális támadása után. Péter, ha az orosz vezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket ma reggel Oroszország megölt, az erkölcsi hanyatlás

– írta a közösségi médiában.

Szijjártó Péter mindennek ellenére készen állt a párbeszédre.

Készen állok rá, hogy megvitassam vele mindezeket a kérdéseket sokadszor. Az elmúlt tizenegy évben nem tudom, hány tucatszor találkoztam négy különböző ukrán külügyminiszterrel. Mindig elmondtam, mit szeretnénk, mindig az ellenkezője lett, de hát, hogy is mondjam, a diplomácia és a külpolitika ilyen, próbálkozzunk újra

– fogalmazott.

Tarasz Kacska Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyetteseként látogat Magyarországra, ami egyfajta jelzés is lehet azzal kapcsolatban, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogai helyett Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdését állítaná a középpontba Kijev.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)