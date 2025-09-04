Szijjártó PéterberuházásMagyarország

Szijjártó Péter: A kormány megvédi a magyarokat az európai gazdasági mélyrepülés következményeitől

A külgazdasági és külügyminiszter a Bonduelle új beruházásának átadóján járt. Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy hazánk továbbra is a befektetők bizalmát élvezi.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 16:22
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány stabil és kiszámítható gazdaságpolitikája megvédi a magyar embereket az európai gazdasági mélyrepülés káros következményeitől, amit jól mutat, hogy a nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban – közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykőrösön. Szijjártó Péter a Bonduelle új beruházásának átadóján szólalt fel. 

Szijjártó Péter szerint sikerült megvédeni a magyar családokat
Szijjártó Péter szerint sikerült megvédeni a magyar családokat 
Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bonduelle beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését.

Beszédében kifejtette, hogy ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét.

Rámutatott, hogy a beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki. Fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százalékát exportálják.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar kifejezetten versenyképes a nemzetközi színtéren, és a szektor válságállóságát az is mutatta, hogy még a koronavírus-járvány idején sem kellett áruhiánnyal szembesülni.

Aláhúzta, hogy az elmúlt tíz év folyamán 292 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon kormányzati támogatással, több mint 1500 milliárd forint értékben, ami azért is lényeges, mert a kormánynak stratégiai célkitűzése, hogy az ország önellátó legyen az élelmiszerellátás terén.

Kiemelte, hogy az állam ezen időszakban hatvan francia nagyberuházáshoz nyújtott támogatást, amelyek összesen 430 milliárd forintos értéket képviseltek, s majd ötezer új munkahelyet teremtettek.

A miniszter érintette a világban zajló drámai változásokat, és úgy vélekedett, hogy az európai gazdaság sokat veszített a versenyképességéből az utóbbi években, aminek oka szavai szerint, hogy átpolitizálják és átideologizálják még a legegyszerűbb kérdéseket is.

– Pedig a gazdaságfejlesztés receptje nem lenne olyan bonyolult, csak józan észre, a valóság figyelembevételére volna szükség – fogalmazott.

– Azt hiszem, ebben az európai gazdasági környezetben különösen megsüvegelendő a magyar emberek teljesítménye, hiszen dacára annak, hogy az európai gazdaság szenved, Magyarország az egész európai térség egyik legvonzóbb beruházási célpontja tudott maradni

– fűzte hozzá.

– Ahogy a mostani eset is mutatja, a nagy nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban – folytatta, megjegyezve, hogy egy elismert svájci gazdaságkutató intézet ranglistáján hazánk hat helyet javított, ezáltal Közép-Európa legvonzóbb beruházási célpontjává vált.

– Ennek fontos alapját jelenti egy stabil, hosszú távra visszatekintő és kiszámítható gazdaságpolitika is, amelyben leginkább a munkahelyteremtésre, a beruházások ösztönzésére és Európa legalacsonyabb adóinak megtartására koncentrálunk

– sorolta.

– Úgy tűnik, hogy ezekkel a magyar gazdaságot, Magyarországot, a magyar családokat meg is tudjuk védeni az európai gazdasági mélyrepülés legkártékonyabb következményeitől. A jövőben is erre koncentrálunk: technológiai fejlesztések, munkahelyteremtés és alacsony adók – közölte.

Végül pedig arra is emlékeztetett, hogy miközben egyre kevesebb globálisan a magának helyet kereső működő tőke, Magyarországon az elmúlt évek óriási beruházási rekordokkal teltek. – Két esztendővel ezelőtt történt meg először, hogy tízmilliárd euró fölé ment az egy évben Magyarországra leszerződött beruházások mértéke, és a tavalyi esztendőben ezt a rekordot sikerült megismételnünk – mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu