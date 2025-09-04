Szijjártó Péter: A kormány megvédi a magyarokat az európai gazdasági mélyrepülés következményeitől

A kormány stabil és kiszámítható gazdaságpolitikája megvédi a magyar embereket az európai gazdasági mélyrepülés káros következményeitől, amit jól mutat, hogy a nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban – közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykőrösön. Szijjártó Péter a Bonduelle új beruházásának átadóján szólalt fel.

Szijjártó Péter szerint sikerült megvédeni a magyar családokat

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bonduelle beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését.

Beszédében kifejtette, hogy ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét.

Rámutatott, hogy a beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki. Fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százalékát exportálják.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar kifejezetten versenyképes a nemzetközi színtéren, és a szektor válságállóságát az is mutatta, hogy még a koronavírus-járvány idején sem kellett áruhiánnyal szembesülni.

Aláhúzta, hogy az elmúlt tíz év folyamán 292 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon kormányzati támogatással, több mint 1500 milliárd forint értékben, ami azért is lényeges, mert a kormánynak stratégiai célkitűzése, hogy az ország önellátó legyen az élelmiszerellátás terén.

Kiemelte, hogy az állam ezen időszakban hatvan francia nagyberuházáshoz nyújtott támogatást, amelyek összesen 430 milliárd forintos értéket képviseltek, s majd ötezer új munkahelyet teremtettek.

A miniszter érintette a világban zajló drámai változásokat, és úgy vélekedett, hogy az európai gazdaság sokat veszített a versenyképességéből az utóbbi években, aminek oka szavai szerint, hogy átpolitizálják és átideologizálják még a legegyszerűbb kérdéseket is.