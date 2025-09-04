A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Pétert a boszniai Szerb Köztársaság elnökével közös sajtótájékoztatóján megkérdezték lengyel kollégája, Radoslaw Sikorski X-bejegyzéséről, amelyen az előző napi pekingi látogatását kommentálva azt írta: „Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter.”
Szijjártó Péter szerint közismert tény az ukrajnai kényszersorozás
Határozottan visszautasította lengyel kollégája, Radoslaw Sikorski legújabb bírálatát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
Erre reagálva felidézte, hogy az általános iskolában testnevelésórán a tanár kijelölt két csapatkapitányt, akik választhattak, hogy kikkel akarnak együtt lenni a következő futball- vagy kosárlabda-mérkőzésen.
Én egy dolgot biztos tudok, hogyha Sikorski kolléga maradna utoljára, én inkább azt választanám, hogy kevesebben legyünk
– mondta.
Ezt követően érintette azt is, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen üdvözölte a román kormány augusztus végi megszorítócsomagját, amelyben egyebek között adóemelések is szerepelnek.
Ami Von der Leyen elnök dicséretét illeti: na ez az, amire mi nem vágyunk. Tehát addig jó, amíg Von der Leyen elnök asszony nem dicsér minket
– jelentette ki.
Mi a magyar emberek akaratát hajtjuk végre, a magyar emberek elégedettségére hajtunk, és nem Von der Leyen elnök elégedettségére
– folytatta.
Szijjártó Péter közismert ténynek minősítette az ukrajnai kényszersorozásokat
Közismert tény, hogy Ukrajnában nyílt embervadászat, erőszakos sorozás zajlik, mindenki tudja, hogy ezen erőszakos sorozás során gyakran megvernek, adott esetben halálra vernek embereket, és ezt azért csinálhatják, mert Európa háborúpárti politikusai szerint Ukrajnának ebben a helyzetben mindent szabad
– vélekedett, mindezt a XXI. század egyik legnagyobb európai szégyenének nevezve.
Azt gondolom, hogy itt a konkrét elkövetők mellett felelősség terheli mindazon brüsszeli politikusokat is, akik félre- vagy elnéznek ezen bűncselekmények kapcsán
– jegyezte meg.
A miniszter végül kitért az európai gazdaság helyzetére is, és sérelmezte, hogy Brüsszel elszigeteltségbe sodorta az Európai Uniót.
Elszigetelték az európai gazdaságot az amerikaitól a világ legrosszabb vámmegállapodásával, elszigetelték a kínai gazdaságtól az európai gazdaságot teljesen eszetlen ideológiai megközelítéssel, elszigetelték az európai és az orosz gazdaságot a szankciókkal, és ma ott vagyunk, hogy az európai gazdaság versenyképessége a leggyengébb a vetélytársakhoz képest
– húzta alá.
„Ez az Európai Bizottság Von der Leyen elnök vezetésével annyit ártott az európai gazdaságnak, mint talán korábban egyik Európai Bizottság sem” – tette hozzá.
