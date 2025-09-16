Szijjártó Péterenergiahordozóenergiabiztonság

Szijjártó Péter: A kormány nem fogja feladni Magyarország energiabiztonságát

„Elképesztő, hogy egyes európai vezetők képtelenek belátni, hogy a földrajzi elhelyezkedése meghatározza, honnan tud egy ország energiahordozókat vásárolni, a kormány azonban minden nyomásgyakorlás ellenére sem fogja feladni Magyarország ellátásbiztonságát” – írta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon. Szijjártó Péter a finn és a lett elnök nyilatkozatára reagált.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 18:22
Szijjártó Péter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a finn és a lett elnök nyilatkozatára reagált, amelynek értelmében Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz vásárlásával. „Egészen elképesztő, hogy az európai országok vezetői – jelen esetben elnökei – képtelenek belátni, hogy minden ország földrajzi elhelyezkedése meghatározza, hogy honnan tud energiahordozókat vásárolni” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter a finn és a lett elnök nyilatkozatára reagált Forrás: Facebook
Szijjártó Péter a finn és a lett elnök nyilatkozatára reagált. Forrás: Facebook

„Lehet álmodozni arról, hogy onnan vegyünk gázt és olajat, ahonnan nem jön vezeték, de álommal fűteni, vizet melegíteni vagy gyárat üzemeltetni nem lehet” – folytatta.

Szijjártó Péter úgy vélekedett: van abban némi diszkrét báj, amikor a tengerparttal rendelkező balti és északi országok oktatják ki Magyarországot az orosz energiahordozókról való leválás sikereiről.

Azt az egyetlen »nagyon kicsi apróságot« felejtik el, hogy mi egy szárazföld által körülzárt ország vagyunk, nincs tengerpartunk, ahova gyorsan felhúzhatnánk egy LNG-terminált vagy egy kőolajfinomítót…

– emelte ki.

Abban az összes északi és balti elnök biztos lehet: nekünk Magyarország energiaellátásának biztosítása a feladatunk, nem fogjuk feladni energiabiztonságunkat, és garantáljuk az energiaellátást a magyar emberek és a magyarországi vállalatok számára

– szögezte le.

Alexander Stubb finn államfő a lett kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene állnia az orosz energiahordozók vásárlásával, és ezzel Edgars Rinkevics is egyetértett, saját hazája példáját említve a leválással kapcsolatban.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.