Szijjártó Péter: Mi a békét választjuk

A tárcavezető a magyar–belarusz gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy erre a megbeszélésre rendkívül nehéz időszakban került sor, ugyanis Magyarország immár három és fél éve él az ukrajnai háború árnyékában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Minszkben

Fotó: Facebook.

„Azért vagyok itt, mert ha valamikor nagy szükség van a párbeszédre, akkor az most van, s ha valamikor nagy szükség van a józan észre és a hideg fejre, akkor az most van” – folytatta.

Ellentétben az Európai Bizottság elnökével, mi, magyarok nem szeretnénk, ha Európa harcban állna. Minket rendkívüli aggodalommal töltenek el a háborús eszkaláció irányába tett lépések. Azt gondolom, hogy arról beszélni, hogy Európa harcban áll, és a háborús eszkaláció irányába lépéseket tenni rendkívül veszélyes. Aki azt mondja, hogy Európa harcban áll, az maga sodorja veszélybe, s maga sodorhatja bele a háborúba Európát

– fűzte hozzá, Ursula von der Leyen évértékelőjére utalva, amelyben a brüsszeli testület vezetője arról beszélt, hogy a kontinens harcban áll a szabadságáért, az egységéért, a békéért.

Europe is in a fight.



A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.



This must be Europe’s Independence Moment.



A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezt a magyar kormány visszautasítja, hazánk nem akar háborút és nem akarja, hogy bárki belekeverje a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktusba.

„Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig megvédjük Magyarországot, és garantáljuk, hogy Magyarország kimarad a háborúból”

– összegzett.

„Három és fél éve viseljük (…) egy olyan háború mindenfajta következményét, amelyhez semmi közünk nincsen, amelynek kitöréséért semmiféle felelősségünk nincsen, amelyben mi soha nem vettünk részt” – szögezte le.

„Mi, magyarok a béke pártján állunk. Mi már három és fél éve folyamatosan érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett. És akik most ugyanezt mondják, azok három és fél évig gyaláztak minket ezért az álláspontunkért”

– tette hozzá. Szijjártó Péter ezután sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy jelenleg az európai politikusok többsége a béke helyett a háború folytatásában érdekelt. „De mi, magyarok nem adjuk fel, így mi továbbra is mindent megteszünk a béketörekvések támogatása érdekében, részben ezért is vagyok itt” – jelentette ki.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)