európai parlamentszudánnépirtás

Tömeggyilkosokat invitált meg az Európai Parlamentbe egy német képviselő

Kínos hibát vétetett egy német európai parlamenti képviselő. Lukas Sieper egy többek között tömeggyilkossággal és népirtással vádolt szudáni szervezet kép képviselőjét hívta meg az intézménybe.

Munkatársunktól
2025. 09. 26. 6:20
Lukas Sieper független európai parlamenti képviselő egy brit agytröszt közvetítésével szervezett eseményt a szudáni béke lehetőségeiről. A politikus azonban nem volt tisztában azzal, hogy a meghívott vendégek a hírhedt Gyors Támogató Erők (RSF) nevű paramilitáris szervezethez kötődnek, amelyet az EU szankciókkal sújtott a kétéves polgárháborúban játszott szerepe miatt – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Szudán kormánya Roberta Metsola közbenjárását kérte az ügyben
Szudán kormánya Roberta Metsola közbenjárását kérte az ügyben (Fotó: Brazil Photo Press via AFP)

Az RSF-et nemzetközi szervezetek népirtással vádolják, a csoport állítólag felelős emberek élve eltemetéséért, tömeges nemi erőszakért és civilek ezreinek meggyilkolásáért. A szudáni konfliktus eddig több mint 150 ezer ember halálát okozta, és 12 millióan kényszerültek elhagyni otthonaikat.

A brüsszeli találkozót végül az utolsó pillanatban, egy nappal a tervezett időpont előtt mondták le, miután két másik képviselő és az Európai Parlament elnökének hivatala felhívta Sieper figyelmét a meghívottak hátterére.

Fiatal képviselőként ez egy tanulságos helyzet számomra

– nyilatkozta Sieper.

Rámutat arra, hogy mindig alaposan ellenőrizni kell az információkat, még akkor is, ha olyan emberekkel dolgozunk együtt, akikkel korábban már bizalmi kapcsolatot építettünk ki

– tette hozzá.

Az eset újra felveti a kérdést, hogyan juthatnak be kétes hátterű személyek az Európai Parlamentbe. Bár ezúttal sikerült időben leállítani a rendezvényt, az elmúlt években több lobbizással és korrupcióval kapcsolatos botrány is megrázta az intézményt, köztük a katari és marokkói kormányok, valamint a kínai Huawei állítólagos befolyásolási kísérletei.

Sieper szerint az eset rávilágít arra, „mennyire szándékosan próbálnak a káros csoportok beszivárogni a parlamentünkbe”.

Teljesen biztos vagyok benne, hogy az RSF emberei szándékosan választottak ki, mert fiatal vagyok, tapasztalatlan vagyok, független képviselő vagyok, így az emberek tudják, hogy nincs mögöttem nagy csoport

– vélekedett Sieper.

A szudáni kormány is tiltakozott az esemény ellen, és levélben kérte annak lemondását Roberta Metsolától, az Európai Parlament elnökétől. A levélben az RSF-et „népirtó gyilkosságokkal”, „emberek élve eltemetésével”, „nemi erőszakkal és nemi alapú erőszakkal”, valamint a „humanitárius segítségnyújtás akadályozásával” vádolták.

Az incidens hatására mintegy ötven Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Németországban élő szudáni tüntetett Brüsszelben. Sieper megbánása jeléül találkozott a tüntetőkkel, akik elfogadták a bocsánatkérését.

