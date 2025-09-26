Tömeggyilkosokat invitált meg az Európai Parlamentbe egy német képviselő

Lukas Sieper független európai parlamenti képviselő egy brit agytröszt közvetítésével szervezett eseményt a szudáni béke lehetőségeiről. A politikus azonban nem volt tisztában azzal, hogy a meghívott vendégek a hírhedt Gyors Támogató Erők (RSF) nevű paramilitáris szervezethez kötődnek, amelyet az EU szankciókkal sújtott a kétéves polgárháborúban játszott szerepe miatt – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Szudán kormánya Roberta Metsola közbenjárását kérte az ügyben (Fotó: Brazil Photo Press via AFP)

Az RSF-et nemzetközi szervezetek népirtással vádolják, a csoport állítólag felelős emberek élve eltemetéséért, tömeges nemi erőszakért és civilek ezreinek meggyilkolásáért. A szudáni konfliktus eddig több mint 150 ezer ember halálát okozta, és 12 millióan kényszerültek elhagyni otthonaikat.

A brüsszeli találkozót végül az utolsó pillanatban, egy nappal a tervezett időpont előtt mondták le, miután két másik képviselő és az Európai Parlament elnökének hivatala felhívta Sieper figyelmét a meghívottak hátterére.

Fiatal képviselőként ez egy tanulságos helyzet számomra

– nyilatkozta Sieper.

Rámutat arra, hogy mindig alaposan ellenőrizni kell az információkat, még akkor is, ha olyan emberekkel dolgozunk együtt, akikkel korábban már bizalmi kapcsolatot építettünk ki

– tette hozzá.

Az eset újra felveti a kérdést, hogyan juthatnak be kétes hátterű személyek az Európai Parlamentbe. Bár ezúttal sikerült időben leállítani a rendezvényt, az elmúlt években több lobbizással és korrupcióval kapcsolatos botrány is megrázta az intézményt, köztük a katari és marokkói kormányok, valamint a kínai Huawei állítólagos befolyásolási kísérletei.

Sieper szerint az eset rávilágít arra, „mennyire szándékosan próbálnak a káros csoportok beszivárogni a parlamentünkbe”.

Teljesen biztos vagyok benne, hogy az RSF emberei szándékosan választottak ki, mert fiatal vagyok, tapasztalatlan vagyok, független képviselő vagyok, így az emberek tudják, hogy nincs mögöttem nagy csoport

– vélekedett Sieper.

A szudáni kormány is tiltakozott az esemény ellen, és levélben kérte annak lemondását Roberta Metsolától, az Európai Parlament elnökétől. A levélben az RSF-et „népirtó gyilkosságokkal”, „emberek élve eltemetésével”, „nemi erőszakkal és nemi alapú erőszakkal”, valamint a „humanitárius segítségnyújtás akadályozásával” vádolták.