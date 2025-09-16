Itt a döntés a TikTok jövőjével kapcsolatban

Ahogy arról lapunk is beszámolt, amerikai és kínai tisztviselők hétfőn Spanyolországban tartották a kereskedelmi tárgyalások következő fordulóját. Az Egyesült Államok bejelentése szerint megállapodás született Kínával a TikTok amerikai tulajdonjogáról, ami lehetővé teszi az amerikai tulajdonjog kialakítását. A keretmegállapodás a madridi tárgyalások során született – közölte hétfőn Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető pénteken véglegesíti azt.

Keretmegállapodás született a TikTok amerikai működéséről Fotó: AFP

A TikTok eladásának határidejét már háromszor hosszabbították meg

Trump a Truth Socialon azt mondta, hogy a tárgyalások „nagyon jól mentek”. Kína megerősítette a keretmegállapodást, ugyanakkor kijelentette, hogy nem kötnek olyan üzletet, amely sértené vállalatuk érdekeit.

Szerdán lejár a határidő, amelyen belül a TikTok kínai tulajdonosának vevőt kell találnia az amerikai leányvállalatra, ellenkező esetben az ország nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tilalmat rendelhet el.

Az eladás határidejét eddig már háromszor hosszabbították meg, a legutóbbi halasztás szeptember 17-én jár le. A BBC arról számolt be, hogy az Oracle azon cégek közé tartozik, amelyek lehetővé tennék a TikTok amerikai működésének folytatását, amennyiben Washington és Peking között létrejön a megállapodást.