Itt a döntés a TikTok jövőjével kapcsolatban

Washington és Peking keretmegállapodást kötött a TikTok amerikai tulajdonjogáról, megnyitva ezzel az utat az amerikai tulajdon előtt. A megállapodás a két ország kereskedelmi tárgyalásainak egyik központi eleme, és lehetővé teheti, hogy a TikTok tovább működjön az Egyesült Államokban a kínai anyavállalat eladása mellett, miközben szerdán lejár a platform amerikai működésére vonatkozó határidő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 10:48
Az Egyesült Államok bejelentése szerint megállapodás született Kínával a TikTok amerikai tulajdonjogáról Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, amerikai és kínai tisztviselők hétfőn Spanyolországban tartották a kereskedelmi tárgyalások következő fordulóját. Az Egyesült Államok bejelentése szerint megállapodás született Kínával a TikTok amerikai tulajdonjogáról, ami lehetővé teszi az amerikai tulajdonjog kialakítását. A keretmegállapodás a madridi tárgyalások során született – közölte hétfőn Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető pénteken véglegesíti azt.

Keretmegállapodás született a TikTok amerikai működéséről
Keretmegállapodás született a TikTok amerikai működéséről Fotó: AFP

A TikTok eladásának határidejét már háromszor hosszabbították meg

Trump a Truth Socialon azt mondta, hogy a tárgyalások „nagyon jól mentek”. Kína megerősítette a keretmegállapodást, ugyanakkor kijelentette, hogy nem kötnek olyan üzletet, amely sértené vállalatuk érdekeit.

Szerdán lejár a határidő, amelyen belül a TikTok kínai tulajdonosának vevőt kell találnia az amerikai leányvállalatra, ellenkező esetben az ország nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tilalmat rendelhet el. 

Az eladás határidejét eddig már háromszor hosszabbították meg, a legutóbbi halasztás szeptember 17-én jár le. A BBC arról számolt be, hogy az Oracle azon cégek közé tartozik, amelyek lehetővé tennék a TikTok amerikai működésének folytatását, amennyiben Washington és Peking között létrejön a megállapodást. 

A TikTok tulajdonjoga az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások egyik fő vitapontja volt. Elemzők szerint kulcsfontosságú volt Peking azon erőfeszítéseiben, hogy alacsonyabb vámokat és kevesebb kereskedelmi korlátot alkudjon ki az Egyesült Államokkal, Kína egyik legnagyobb piacával.

Bessent a kereskedelmi háború befejezésére irányuló tárgyalások második napja után jelentette be a keretmegállapodást. Hozzátette, hogy a kereskedelmi feltételek védik az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit. Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője, a madridi delegáció tagja elmondta, hogy 

a megállapodás a vezetők jóváhagyásától függ, de csapata nem foglalkozik ismételt meghosszabbításokkal.

Peking és Washington magas szintű kereskedelmi küldöttségei legutóbb júliusban találkoztak, amikor a felek megegyeztek a megállapodás további 90 nappal, november 10-ig történő meghosszabbításáról. Kína vezető kereskedelmi tárgyalója kijelentette, hogy országa nem fog megállapodásra jutni az Egyesült Államokkal saját elveinek feláldozásával, és minden megállapodást felül fognak vizsgálni, mielőtt azt jóváhagynák.

Januárban az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága megerősítette a 2024 áprilisában elfogadott törvényt, amely megtiltja a TikTok használatát, hacsak anyavállalata, a ByteDance nem adja el amerikai leányvállalatát. A törvény hatálybalépése után a TikTok egy napra leállt, majd Trump 75 napos halasztást rendelt el.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint a TikTok hozzáférése az amerikai felhasználók adataihoz nemzetbiztonsági fenyegetést jelent.

A ByteDance azonban többször is hangsúlyozta, hogy amerikai tevékenységük teljesen független, és semmilyen adatot nem osztottak meg a kínai kormánnyal. A vállalat szerint a tilalom sértené 170 millió amerikai felhasználó szólásszabadságát. Korábban több személyiséget is emlegettek a TikTok potenciális vevőjeként, köztük az Oracle társalapítóját, Larry Ellisont, a YouTube-alkotót, valamint a milliárdos befektetőt Frank McCourtot.

Az üzlet részletei továbbra is homályosak, és szakértők szkeptikusak a TikTok ajánló algoritmusának ellenőrzésével kapcsolatban. Szintén tisztázatlan, hogy az amerikai felhasználók adatait teljes egészében belföldön tárolják-e és titkosítják-e, valamint lesznek-e független ellenőrzések Peking „hátsó ajtajainak” felderítésére 

– mondta Sarah Kreps, a Cornell Egyetem Tech Policy Institute igazgatója.

„Amíg ezek a részletek nem tisztázódnak, fennáll a kockázata, hogy az üzlet papíron rendezi a tulajdonjogot, de a legfontosabb sebezhetőségeket érintetlenül hagyja” – tette hozzá.

Borítókép: Az Egyesült Államok bejelentése szerint megállapodás született Kínával a TikTok amerikai tulajdonjogáról (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

