Trump döntött a TikTok jövőjéről

Az amerikai elnök a Fehér Házban nyilvános eseményen mutatta be a határozatot, aminek révén elkerülhető, hogy a jelenleg kínai kézben működő népszerű alkalmazást, a TikTok-ot betiltsák az Egyesült Államokban, ugyanakkor az amerikai nemzetbiztonsági aggályokra is választ kínál.

Sükösd Levente
Forrás: MTI, X, Facebook2025. 09. 26. 6:59
Az elnöki rendelet értelmében a TikTok Egyesült Államokban működő szolgáltatásának tulajdonosa a jövőben újonnan létrejövő nemzetközi vegyesvállalat lesz, amelynek többségi tulajdonosai amerikai befektetők lesznek – jelentette be sajtótájékoztatóján az amerikai elnök.  

Donald Trump amerikai elnök újabb határozatot írt alá, amely lehetővé teszi a Tik-Tok amerikai működését  Fotó: AFP
Az új vállalat központja az Egyesült Államokban lesz, az igazgatóság tagjai rendelkeznek majd az Egyesült Államokban kiadott szövetségi nemzetbiztonsági és kiberbiztonsági átvilágítást követő jogosultsággal, és szigorú szabályokhoz kell tartaniuk magukat az amerikai polgárok adatainak védelmében.

A TikTok eredeti, kínai tulajdonosa a ByteDance kevesebb, mint 20 százalékát birtokolhatja az amerikai szolgáltatást működtető vállalkozásnak, a hét tagú igazgatóságba pedig egy tagot delegálhat. 

Az új amerikai fennhatóság alatt működő TikTok informatikai biztonságáért az Oracle, az Egyesült Államok egyik vezető technológiai cége felel majd – áll az amerikai elnök rendeletében.

Donald Trump a fehér házi aláíráson azt közölte, hogy 

a TikTok amerikai szolgáltatásának további működéséről szóló megoldást támogatja Hszi Csin-ping kínai elnök is.

Az amerikai elnök múlt pénteken telefonon beszélt a kínai államfővel, elsősorban a TikTok-üzletről. 

