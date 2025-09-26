Trump döntött a TikTok jövőjéről

Az elnöki rendelet értelmében a TikTok Egyesült Államokban működő szolgáltatásának tulajdonosa a jövőben újonnan létrejövő nemzetközi vegyesvállalat lesz, amelynek többségi tulajdonosai amerikai befektetők lesznek – jelentette be sajtótájékoztatóján az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök újabb határozatot írt alá, amely lehetővé teszi a Tik-Tok amerikai működését

Fotó: AFP

Az új vállalat központja az Egyesült Államokban lesz, az igazgatóság tagjai rendelkeznek majd az Egyesült Államokban kiadott szövetségi nemzetbiztonsági és kiberbiztonsági átvilágítást követő jogosultsággal, és szigorú szabályokhoz kell tartaniuk magukat az amerikai polgárok adatainak védelmében.

A TikTok eredeti, kínai tulajdonosa a ByteDance kevesebb, mint 20 százalékát birtokolhatja az amerikai szolgáltatást működtető vállalkozásnak, a hét tagú igazgatóságba pedig egy tagot delegálhat.