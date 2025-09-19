Döbbenet: Trump helikoptere kényszerleszállást hajtott végre + videó

Az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot szállító helikopter kénytelen volt kitérni Luton repülőtérre, miközben állami látogatását fejezte az Egyesült Királyságban. A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt elmondta, hogy „egy kisebb hidraulikai probléma miatt" a gép egy „helyi repülőtéren" landolt, mielőtt körülbelül 20 perces késéssel elérte volna a stanstedi repteret.Hozzátette, hogy a döntést „bőséges óvatosságból" hozták meg, és hogy az elnök és a first lady „biztonságosan szálltak át a kísérő helikopterre".

Donald Trump amerikai elnök látogatása meglepő fordulatot vett (Fotó: AFP)

Trump sikeres tárgyalásokon van túl

A luton-i leszállást követően látták a mentőszolgálatok járműveit a kifutópálya mellett. A Trump által használt különlegesen átalakított „fehér tetejű" gépek rakétavédelemmel, rádióvédelemmel és olyan elektronikával vannak felszerelve, ami képes ellenállni egy nukleáris robbanás elektromágneses impulzusának.