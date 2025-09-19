Döbbenet: Trump helikoptere kényszerleszállást hajtott végre + videó

Rendkívüli

Az amerikai elnök helikoptere technikai probléma miatt kénytelen volt kitérőt tenni és gépet váltani az Egyesült Királyságban tett állami látogatása végén. A Fehér Ház közlése szerint az incidens „bőséges óvatosságból" történt, és sem Donald Trump, sem kísérete nem volt veszélyben. Az eset ellenére Trump sikeresen befejezte diplomáciai programját, beleértve a brit királyi családdal és miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseit.

Kozma Zoltán
2025. 09. 19. 7:13
Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke, Susie Wiles (jobbra) száll le a Marine One helikopter hátsó részéről az elnök előtt, miután 2025. szeptember 18-án leszálltak a londoni Stansted nemzetközi repülőtéren (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot szállító helikopter kénytelen volt kitérni Luton repülőtérre, miközben állami látogatását fejezte az Egyesült Királyságban. A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt elmondta, hogy „egy kisebb hidraulikai probléma miatt" a gép egy „helyi repülőtéren" landolt, mielőtt körülbelül 20 perces késéssel elérte volna a stanstedi repteret.Hozzátette, hogy a döntést „bőséges óvatosságból" hozták meg, és hogy az elnök és a first lady „biztonságosan szálltak át a kísérő helikopterre".

Donald Trump amerikai elnök látogatása meglepő fordulatot vett (Fotó: AFP)
Trump sikeres tárgyalásokon van túl

A luton-i leszállást követően látták a mentőszolgálatok járműveit a kifutópálya mellett. A Trump által használt különlegesen átalakított „fehér tetejű" gépek rakétavédelemmel, rádióvédelemmel és olyan elektronikával vannak felszerelve, ami képes ellenállni egy nukleáris robbanás elektromágneses impulzusának.

Biztonsági okokból a Marine One gyakran egy csoport teljesen azonos helikopterrel repül, amik megtévesztő célokat szolgálnak. 

Trump a helikoptert használta, hogy különböző helyszínek között közlekedjen az Egyesült Királyságban tett, történelmi második állami látogatása során. Kedden érkezett meg a stanstedi repülőtérre, és onnan repült a londoni Winfield House-ba, az amerikai nagykövet hivatalos rezidenciájára.

Másnap, szerdán Trump és felesége Windsorba repült, ahol találkoztak a királlyal és a királynővel. Csütörtökön Trump a Marine One helikopterrel utazott Windsorból Chequersbe, a brit miniszterelnök rezidenciájára, ahol diplomáciai tárgyalásokat folytatott Keir Starmerrel.

A Chequersben tartott közös sajtótájékoztatón a két vezető számos kérdésről beszélt, köztük Ukrajnáról, Gázáról és az illegális migrációról – mely utóbbi témában Trump azt javasolta, hogy Nagy-Britannia a hadsereget vethetné be a probléma megoldására. Trump kifejezte nézeteltérését a miniszterelnökkel a palesztin államiság kérdésében is, mivel Starmer tervezi, hogy a jövő heti ENSZ-közgyűlésen elismeri Palesztina államiságát.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke, Susie Wiles (jobbra) száll le a Marine One helikopter hátsó részéről az elnök előtt, miután 2025. szeptember 18-án leszálltak a londoni Stansted nemzetközi repülőtéren (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

