Ig Nobel-díjdíjkémiadíjátadófizikatudomány

Nevetséges vagy zseniális? Így születnek a legfurcsább tudományos díjak

Az Ig Nobel-díj a Nobel-díj paródiája. Nevével a valódi Nobel-díjra kívántak reflektálni. A nemzetközi tudományos élet azon szereplői részesülhetnek benne, akiknek tevékenysége értelmetlen felfedezésekhez, használhatatlan találmányokhoz vagy mulatságos javaslatokhoz vezetett. Az idei díjátadó ünnepséget szeptember 18-án tartották a Bostoni Egyetemen, immár 35. alkalommal. Ahogy a szervezők hangsúlyozták: a díjazottak munkája először megnevetteti az embereket, majd elgondolkodtatja őket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 21:44
A Bostonban tartott díjátadó ünnepségen ismét bebizonyosodott: a tudomány néha nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei Ig Nobel-díj nyertesei között találjuk a teflonnal dúsított ételek ötletétől a zebrára festett tehenekig a legszokatlanabb kutatásokat. A Bostonban tartott díjátadó ünnepségen ismét bebizonyosodott: a tudomány néha nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is.

A Bostonban tartott díjátadó ünnepségen ismét bebizonyosodott: a tudomány néha nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is
A Bostonban tartott díjátadó ünnepségen ismét bebizonyosodott: a tudomány néha nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is (Fotó: AFP)

A biológiai díjat japán tudósok vehették át, akik bebizonyították: ha a teheneket fekete-fehér csíkokkal festik le, akkor felére csökken a legyek csípéseinek száma. Ez a módszer akár a peszticidek használatát is kiválthatja. Nem maradt el a humor sem: a közönség nevetve hallgatta, ahogy a díjazott Tomoki Kojima zebramintás ingben vette át az elismerést, miközben kollégái hamis legyekkel „támadták meg”.

Az Egyesült Államokban és Izraelben dolgozó kutatók kémiai díjat kaptak azért a projektjükért, amelyben azt vizsgálták, 

vajon a teflon segíthet-e a jóllakottság érzésének fokozásában anélkül, hogy növelné az ételek kalóriatartalmát.

Az elképzelés az volt, hogy az anyag áthaladna az emésztőrendszeren, majd egyszerűen kicsúszna onnan. 

A tudomány néha nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is

Az olasz kutatók a fizika díjat vihették haza, miután megfejtették, pontosan mikor kezd csomósodni a cacio e pepe szósz. A táplálkozással kapcsolatos díjat azok a tudósok kapták, akik kimutatták, hogy a 

togói szivárványgyíkok a négysajtos pizzát kedvelik a legjobban.

Két amerikai gyermekorvos pedig arra jött rá: ha az anya fokhagymát eszik, a csecsemők jobban szeretik a fokhagymaillatú anyatejet – számolt be róla a BBC.

A béke díjat annak a felfedezésnek ítélték oda, amely szerint az alkoholfogyasztás javíthatja az idegen nyelv beszédkészségét, míg más kutatók épp az ellenkező hatást mutatták ki a denevéreknél.

Azért nálunk ez vitte el a pálmát

Az irodalmi díjat posztumusz William Bean kapta, aki 35 éven át figyelte körme növekedését, míg a pszichológiai díjat azok a tudósok, akik a nárcizmus és az intelligenciáról kapott visszajelzések összefüggéseit vizsgálták.

Ahogy a neve is sugallja, ezek a díjak a komolyabb Nobel-díjak vicces alternatívái, de a díjazott kutatások mind nagyon is valósak.

Az Ig Nobel jutalmazottjainak megállapításaiból sok esetben valós kutatási eredmények is születnek, sőt van olyan tudós is, Sir Andre Geim fizikus személyében, aki a vicces „elismerést” követően lett egy másik kutatásával az igazi Nobel-díj tulajdonosa.

Az idei nyertesek teljes listája itt található.

Borítókép: A Bostonban tartott díjátadó ünnepségen ismét bebizonyosodott: a tudomány néha nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu