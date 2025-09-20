Nevetséges vagy zseniális? Így születnek a legfurcsább tudományos díjak

Az idei Ig Nobel-díj nyertesei között találjuk a teflonnal dúsított ételek ötletétől a zebrára festett tehenekig a legszokatlanabb kutatásokat. A Bostonban tartott díjátadó ünnepségen ismét bebizonyosodott: a tudomány néha nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is.

A biológiai díjat japán tudósok vehették át, akik bebizonyították: ha a teheneket fekete-fehér csíkokkal festik le, akkor felére csökken a legyek csípéseinek száma. Ez a módszer akár a peszticidek használatát is kiválthatja. Nem maradt el a humor sem: a közönség nevetve hallgatta, ahogy a díjazott Tomoki Kojima zebramintás ingben vette át az elismerést, miközben kollégái hamis legyekkel „támadták meg”.

Az Egyesült Államokban és Izraelben dolgozó kutatók kémiai díjat kaptak azért a projektjükért, amelyben azt vizsgálták,

vajon a teflon segíthet-e a jóllakottság érzésének fokozásában anélkül, hogy növelné az ételek kalóriatartalmát.

Az elképzelés az volt, hogy az anyag áthaladna az emésztőrendszeren, majd egyszerűen kicsúszna onnan.