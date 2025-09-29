Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

OroszországBelgorodUkrajnaháború

Áramszünet, robbanások, pánik: brutális rakétatámadás rázta meg Oroszországot

Az oroszországi Belgorod területén több energetikai infrastruktúrában is kár keletkezett. A kormányzó jelentései szerint az ukrán támadás miatt áramkimaradások vannak a területen, Moszkvát már tájékoztatták a helyzetről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 7:57
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
Vjacseszlav Gladkov, a belgorodi régió kormányzója szerint súlyos károkat szenvedtek. A beszámolók szerint az ukrán rakétatámadás miatt áramkimaradások vannak, három sérültet pedig kórházban ápolnak – írja az Origo

Az ukrán támadás komoly károkat okozott
Az ukrán támadás komoly károkat okozott 
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

A kormányzó szerint az éjszaka indított támadásban több kritikus energetikai infrastruktúrát is megrongáltak az ukránok. A károk felmérése azonban már folyamatban van, ahol pedig lehetett, már meg is kezdték a helyreállítást. A támadásról és a keletkezett károkról a régió vezetése tájékoztatta Moszkvát, beleértve az energiaügyi minisztert is. 

Az ukrán rakétákat a hírek szerint Harkiv környékéről indították. 

A jelenlegi áramszünet miatt előfordulhatnak fennakadások a rakétariadókban vagy a pilóta nélküli repülőgépek támadásaiban. A hatóságok ennek okán fokozott óvatosságra szólították fel a lakosságot. 

Borítókép: Egy rakéta maradványa (Fotó: AFP)

