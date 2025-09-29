Áramszünet, robbanások, pánik: brutális rakétatámadás rázta meg Oroszországot

Vjacseszlav Gladkov, a belgorodi régió kormányzója szerint súlyos károkat szenvedtek. A beszámolók szerint az ukrán rakétatámadás miatt áramkimaradások vannak, három sérültet pedig kórházban ápolnak – írja az Origo.

Az ukrán támadás komoly károkat okozott

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

A kormányzó szerint az éjszaka indított támadásban több kritikus energetikai infrastruktúrát is megrongáltak az ukránok. A károk felmérése azonban már folyamatban van, ahol pedig lehetett, már meg is kezdték a helyreállítást. A támadásról és a keletkezett károkról a régió vezetése tájékoztatta Moszkvát, beleértve az energiaügyi minisztert is.