Óriási a botrány Ursula von der Leyen üzenetei körül

A vita előzménye, hogy Ursula von der Leyen bosszús lett egy Emmanuel Macron francia elnöktől érkezett üzenet miatt, amelyben az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás blokkolására szólították fel.

A Politico számolt be először arról, hogy az üzenetet később törölték az elnök telefonjáról – derült ki abból a dokumentumból, amelyet Alexander Fanta, a Follow the Money újságírója kért ki.

Olof Gill, a bizottság szóvivője szerdán újságírók előtt elmondta: „Az üzenetek egy idő után automatikusan törlődnek, pusztán tárhelyproblémák miatt.” Tréfásan hozzátette: „Különben a telefon kigyulladna.” Egy másik szóvivő, Újvári Balázs hozzátette: a rendszer a biztonsági kockázatok mérséklését is szolgálja, de elsődlegesen továbbra is a helytakarékosság a cél. „Egyrészt csökkenti a szivárgások és a biztonsági rés kockázatát, ami természetesen fontos tényező… Másrészt a telefon tárhelyének hatékony használatáról is szó van” – mondta.

A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet: az európai felhasználók többsége legfeljebb a videók és fényképek miatt küzd megtelt tárhellyel.

Az üzenetek csak akkor foglalnak sok helyet, ha videót vagy hanganyagot tartalmaznak

– magyarázta Jeronimo, kiemelve, hogy a pusztán szöveges üzenetek „szinte semmit sem foglalnak”.