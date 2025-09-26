Rendkívüli

Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Ursula von der Leyentelefonbotrányüzenetek

Óriási a botrány Ursula von der Leyen üzenetei körül

Az Európai Bizottság bíróság által elítélt elnöke automatikusan törli a telefonjáról az üzeneteket – részben a tárhely kímélése érdekében –, közölte ezen a héten az uniós végrehajtó testület. A szakértők azonban kétségbe vonják Ursula von der Leyen technikáját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 7:46
Ursula von der Leyen Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas
„Az üzenetek törlése a helymegtakarítás miatt kedvesen hangzik, de nehéz komolyan venni. Ne legyünk naivak, nem az 1990-es években élünk” – mondta Lukasz Olejnik, a londoni King’s College vezető kutatója és kiberbiztonsági szakértő. Inti De Ceukelaire belga szakértő szerint egy egyszerű szöveges üzenet szinte semennyi tárhelyet nem foglal egy mai okostelefonon: „Több százezer üzenetet kellene kapni ahhoz, hogy ez tényleg számítson.” Francisco Jeronimo, az IDC európai technológiai piackutató cég adat- és elemzési alelnöke pedig így fogalmazott: „Miért nem választ inkább egy nagyobb tárhelyű készüléket?” – írja az Origo.

Nevetséges Ursula von der Leyen magyarázata (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)
A vita előzménye, hogy Ursula von der Leyen bosszús lett egy Emmanuel Macron francia elnöktől érkezett üzenet miatt, amelyben az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás blokkolására szólították fel. 

A Politico számolt be először arról, hogy az üzenetet később törölték az elnök telefonjáról – derült ki abból a dokumentumból, amelyet Alexander Fanta, a Follow the Money újságírója kért ki.

Olof Gill, a bizottság szóvivője szerdán újságírók előtt elmondta: „Az üzenetek egy idő után automatikusan törlődnek, pusztán tárhelyproblémák miatt.” Tréfásan hozzátette: „Különben a telefon kigyulladna.” Egy másik szóvivő, Újvári Balázs hozzátette: a rendszer a biztonsági kockázatok mérséklését is szolgálja, de elsődlegesen továbbra is a helytakarékosság a cél. „Egyrészt csökkenti a szivárgások és a biztonsági rés kockázatát, ami természetesen fontos tényező… Másrészt a telefon tárhelyének hatékony használatáról is szó van” – mondta.

A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet: az európai felhasználók többsége legfeljebb a videók és fényképek miatt küzd megtelt tárhellyel. 

Az üzenetek csak akkor foglalnak sok helyet, ha videót vagy hanganyagot tartalmaznak

 – magyarázta Jeronimo, kiemelve, hogy a pusztán szöveges üzenetek „szinte semmit sem foglalnak”.

A bizottság 2020-ban utasította munkatársait a végponttól végpontig titkosított Signal alkalmazás használatára a kommunikáció biztonsága érdekében, és egy 2022-es útmutatóban javasolta az eltűnő üzenetek funkció bekapcsolását is. Jeronimo szerint ez biztonsági szempontból logikus: „Ha valaki, mint Von der Leyen, elveszíti a telefonját, vagy ha feltörik, nagyon nagy a kockázata, hogy a kommunikációja illetéktelen kezekbe kerül.”

Az ügy ugyanakkor ismét rávilágít a bizottság nyilvános nyilvántartási kötelezettségére, különösen a Pfizergate néven elhíresült botrány után.

A Pfizergate néven emlegetett ügy annak a botránynak a megnevezése, amely Ursula von der Leyen és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója között 2021-ben zajlott sms-váltások körül alakult ki. Ezek az üzenetek a 35 milliárd eurós vakcinabeszerzési szerződés előkészítéséhez kapcsolódtak, és feltehetően jelentős közérdekű információkat tartalmazhattak. Azonban az Európai Bizottság korábban megakadályozta a hozzáférést Ursula von der Leyen sms-eihez. Az európai ombudsman továbbra is vizsgálja a Pfizergate-et, és ezen a héten jelezte, hogy Macron tavalyi üzenetének ügyében is eljárást indít.

Az igazság az, hogy az üzenetek automatikus törlése kiváló a biztonság szempontjából, de kevésbé szolgálja a nyilvános átláthatóságot vagy az elszámoltathatóságot

 – összegezte Olejnik.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

