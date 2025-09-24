A felvételen egy buszmegálló környékén zajló incidens látható: egy férfi rátámad egy várakozó utasra. Fojtogatja a tehetetlen utast, miközben megjelenik egy nő is. A biztonsági kamera rögzíti, ahogy az áldozat védekezni próbál, de a támadók erőszakkal elveszik a férfi holmiját, ezután sietve elmenekülnek a helyszínről.
Fojtogatva raboltak ki egy várakozó utast + videó
Egy biztonsági kamera felvételt készített arról, ahogy Kolumbiában, Pereira városában egy buszra várakozó utast egy pár erőszakosan megtámadott, és elrabolták a holmiját. Az eset riadalmat keltett az utasok körében, akik nagyobb biztonságot követelnek a közlekedési rendszerben.
A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy durva antiszemita támadás történt Lyonban.
Borítókép: Kolumbiai rendőr (Fotó: AFP)
