Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

Fojtogatva raboltak ki egy várakozó utast + videó

Egy biztonsági kamera felvételt készített arról, ahogy Kolumbiában, Pereira városában egy buszra várakozó utast egy pár erőszakosan megtámadott, és elrabolták a holmiját. Az eset riadalmat keltett az utasok körében, akik nagyobb biztonságot követelnek a közlekedési rendszerben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 9:12
Kolumbiai rendőr (Fotó: AFP)
Kolumbiai rendőr (Fotó: AFP)
A felvételen egy buszmegálló környékén zajló incidens látható: egy férfi rátámad egy várakozó utasra. Fojtogatja a tehetetlen utast, miközben megjelenik egy nő is. A biztonsági kamera rögzíti, ahogy az áldozat védekezni próbál, de a támadók erőszakkal elveszik a férfi holmiját, ezután sietve elmenekülnek a helyszínről.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy durva antiszemita támadás történt Lyonban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

