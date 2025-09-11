Lvivben folytatódik a kerékpárosok „vadászata”

A katonának kényszerített férfiak nem csupán a frontvonalra kerülhetnek, hanem a sorozás körülményei is komoly veszélyt jelentenek a testi épségükre, mint a közösségi oldalakon terjedő felvételeken is látszik.

Embervadászat zajlik Ukrajnában

Egy férfi az utcán biciklizett, amikor a TCK emberei egy civil autóval mellé értek, majd a bicikliről lerángatva az autóba tuszkolták, írta az Origo.

A brutális módszerek nemcsak a nemzetközi joggal ütköznek, hanem az ukrán hadsereg morálját is aláássák, hiszen a kényszerítéssel besorozott katonák motivációja alacsony, a harci hatékonyság pedig kérdéses.