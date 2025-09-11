Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

vadászatUkrajnaTCKsorozásember

Lvivben folytatódik a kerékpárosok „vadászata”

Ukrajnában továbbra is folytatódik a kényszerítő katonai sorozás, amely során az ukrán hatóságok az utcán fogják el a fiatal férfiakat, köztük a kerékpározókat is – számolnak be a helyi források. A polgárok szerint a sorozók gyakran erőszakos eszközökhöz folyamodnak, és az ellenállókat fenyegetéssel vagy tettlegességgel kényszerítik katonai szolgálatra.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 11. 17:52
Embervadászok Harkivban Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A katonának kényszerített férfiak nem csupán a frontvonalra kerülhetnek, hanem a sorozás körülményei is komoly veszélyt jelentenek a testi épségükre, mint a közösségi oldalakon terjedő felvételeken is látszik.

Embervadászat zajlik Ukrajnában

Egy férfi az utcán biciklizett, amikor a TCK emberei egy civil autóval mellé értek, majd a bicikliről lerángatva az autóba tuszkolták, írta az Origo.

A brutális módszerek nemcsak a nemzetközi joggal ütköznek, hanem az ukrán hadsereg morálját is aláássák, hiszen a kényszerítéssel besorozott katonák motivációja alacsony, a harci hatékonyság pedig kérdéses.

Borítókép: Embervadászok Harkivban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu