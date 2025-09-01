színészkunyhóJosh DuhamelHollywoodMinnesota

Világvégére készül a hollywoodi sztár – így élné túl az összeomlást a minnesotai kunyhójában + videó

Josh Duhamel, a Transformers és a Ransom Canyon sztárja egy interjúban beszélt arról, hogyan élné túl a világvégét. Az 52 éves színész szerint jelenleg nagyjából 70 százalékban áll készen családja és saját maguk védelmére minnesotai „apokalipsziskunyhójukban”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 13:20
Josh Duhamel Fotó: MICHAEL LOCCISANO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Duhamel a People magazinnak adott interjújában elmondta: még javítania kell a vadászati és horgászati képességein, valamint élelmiszerkészletet is felhalmozhatna, hogy biztos forráshoz jusson világvége esetén. „Lehetnék jobb vadász és horgász, kicsit több élelmiszert is felhalmozhatnék” – ismerte el a színész, amiről a Fox News írt.

világvége
Josh Duhamel nem fél a világvégétől (Fotó: Getty Images North America/Bryan Bedder)

A Las Vegas című film sztárja korábban már elárulta, hogy Los Angelest hátrahagyva, 15 év alatt építette fel a kunyhót, ahol családjával áram nélkül élnek. 

A legközelebbi bolt 40 mérföldre, vagyis körülbelül 64 kilométerre van. Amikor eljutunk a kunyhóba, minden arról szól, hogy gondoskodjunk egymásról, és együtt legyünk a családdal, barátokkal

 – mondta.

A minnesotai ház nem csupán túlélési menedék: Duhamel számára az is nagyon fontos, hogy a természetben legyen. „Nem vonja el a figyelmünket a technológia. Ott kint valóban arról van szó, hogy senki ne fázzon, legyen étel és víz, és jól érezzük magunkat” – fogalmazott.

A színész feleségével, Audra Marival és egyéves fiukkal, Shepherdel él a kunyhóban, de 11 éves fia, Axl is sok időt tölt ott, aki az exfeleségével, Fergie-vel közös gyereke. Duhamel kiemelte, hogy a vidéki élet lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek olyan készségeket tanuljanak meg, amelyek Los Angelesben elérhetetlenek lennének.

Bár a „világvége-csináló” jelzőt sokan ráaggatják, Duhamel szerint valójában csak a gyökereihez való visszatérést, az alapvető készségek elsajátítását és a természet közelségét jelenti ez a mindennapokban. „Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy azonnal a világvége miatt kellene aggódnunk, de jó, ha ezek a képességek rendelkezésre állnak” – tette hozzá.

Borítókép: Josh Duhamel (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu