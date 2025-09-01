Világvégére készül a hollywoodi sztár – így élné túl az összeomlást a minnesotai kunyhójában + videó

Duhamel a People magazinnak adott interjújában elmondta: még javítania kell a vadászati és horgászati képességein, valamint élelmiszerkészletet is felhalmozhatna, hogy biztos forráshoz jusson világvége esetén. „Lehetnék jobb vadász és horgász, kicsit több élelmiszert is felhalmozhatnék” – ismerte el a színész, amiről a Fox News írt.

Josh Duhamel nem fél a világvégétől (Fotó: Getty Images North America/Bryan Bedder)

A Las Vegas című film sztárja korábban már elárulta, hogy Los Angelest hátrahagyva, 15 év alatt építette fel a kunyhót, ahol családjával áram nélkül élnek.

A legközelebbi bolt 40 mérföldre, vagyis körülbelül 64 kilométerre van. Amikor eljutunk a kunyhóba, minden arról szól, hogy gondoskodjunk egymásról, és együtt legyünk a családdal, barátokkal

– mondta.