Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

A minősített többségi döntés kiterjesztése hatalomkoncentrációt okozhat Brüsszelben

A tagállami vétójog megtestesíti és védi az alapvető uniós elveket és értékeket – mondta el a Magyar Nemzetnek a Századvég tudományos igazgatója. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint Ursula von der Leyenék tervének nincs önálló jogalapja a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali mechanizmusának átalakítására.

2025. 09. 12. 4:45
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Az európai projekt létét és működését kezdetektől fogva meghatározó, alapvető uniós elveket és értékeket „egy személyben” testesíti meg és óvja a tagállami „vétójog” intézménye, amelyet az Alapszerződés röviden úgy determinál, miszerint, „ha a Szerződések eltérően nem rendelkeznek, az Európai Tanács konszenzussal dönt” – mondta el lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója az Ursula von der Leyen által belengetett tervvel kapcsolatban.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója szerint hatalomkoncentrációt okozna Von der Leyen terve
Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója szerint hatalomkoncentrációt okozna Von der Leyen terve (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az Alapszerződés kimondja továbbá, hogy a jogalkotási aktusok elfogadása kizárt és ha a Szerződések másként nem rendelkeznek a Tanács és az Európai Tanács egyhangúlag határoz

– mutatott rá a szakértő.

Minősített többség – azaz a konszenzusos döntés mellőzése – csak szűk, tételesen felsorolt kivételekben lehetséges, ráadásul ott is működik a „vészfék”: ha egy tagállam létfontosságú nemzeti okból ellenzi, nincs szavazás, és az ügyet az Európai Tanács elé kell vinni

– magyarázta a szakértő.

A kivételek kiterjesztése sem mehet egyszerű politikai nyilatkozattal, a 31. cikk (3) bekezdése szerinti az ún. passerelle klauzula is egyhangúságot igényel az Európai Tanácsban, katonai-védelmi ügyekben pedig kizárt.

A külpolitika minősített többségre tolása a vétójog kiüresítésével szerződésmódosítást igényelne, amely csak az EUSZ 48. cikk szerinti szerződésmódosítással érhető el.

Amíg a fenti rendelkezések hatályban vannak, Ursula von der Leyen elképzelése nem talál szilárd jogalapot, és a tagállami szuverenitás jelentős korlátozásával járna

– hangsúlyozta a szakértő.

Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének

– idézte az Alapszerződést ifj. Lomnici Zoltán.

Az Alapszerződés fenti fordulata „álláspontom szerint kizárja még az elvei lehetőségét is annak, hogy bármely tagállam számára – különösen az elsődleges jogforrások módosítása nélkül – hátrányosan változtassanak a jelenlegi döntéshozatali mechanizmuson” – szögezte le.

Ursula von der Leyenék tervének nincs önálló jogalapja a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali mechanizmusának átalakítására. Az EUSZ 30. cikk (1) bekezdése taxatíve meghatározza, hogy a közös kül- és biztonságpolitikában ki kezdeményezhet: bármely tagállam vagy az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság pedig legfeljebb támogató szerepben jelenhet meg

– emelte ki a Századvég tudományos igazgatója. 
Szerinte ezért a bizottsági elnök kijelentései nem tekinthetők jogilag megalapozott kezdeményezésnek, hanem pusztán politikai állásfoglalásnak, amely figyelmen kívül hagyja mind az uniós szerződésekben lefektetett eljárási kereteket, mind a tagállami szuverenitás alkotmányos védelmét.

Hatalomkoncentrációt idézhet elő Von der Leyen terve

Az Európai Unióban a birodalmi logika mentén szerveződő föderalista érdekcsoportok az utóbbi időben háborút hirdettek a szuverenitás, a nemzeti identitás, a szubszidiaritás ellen, ennek egyik fontos eszköze lenne az egyhangú döntéshozatalról való áttérés a minősített szavazási modellre

– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán.

Ursula von der Leyenék felvetése a tagállamok szuverenitását sértené, mert a közös kül- és biztonságpolitika terén a hatáskör-átruházás mértékét a Szerződések kimerítően rögzítik.

Az EUSZ 5. cikk (2) bekezdése szerint az Unió csak azokat a hatásköröket gyakorolhatja, amelyeket a tagállamok kifejezetten ráruháztak. A közös kül- és biztonságpolitikában ez a hatáskörmegosztás a tagállami vétójogra és az egyhangúság követelményére épül

– mondta a szakértő.

A minősített többség működik más területeken, ahol az Európai Bizottság kezdeményezhet és felügyelheti a végrehajtást. A külpolitikára kiterjesztve ez azt jelentené, hogy a Bizottság nagyobb szerepet kapna a javaslatok kidolgozásában és a végrehajtás koordinálásában – húzta alá.

Ez hatalomkoncentrációt okozhat Brüsszelben, hiszen az Európai Bizottság és az EP erősödne, míg a tagállamok egyéni hangja, jogi státusza gyengülne

– vonta le a következtetést ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint a gyakorlatban a vétójog ma azt jelenti, hogy az érintett tárgykörökben minden tagállam megakadályozhatja egy olyan döntés elfogadását, amely ellentétes a nemzeti érdekeivel vagy alkotmányos identitásával.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

