WHO: hatalmas figyelmeztetést kapott az emberiség

Az Egészségügyi Világszervezet felszólítja az országokat a mentális egészségügyi kiadások növelésére. Adataik szerint 2021-ben több mint 1 milliárd ember élt mentális egészségügyi problémával világszerte.

Munkatársunktól
Forrás: politico.eu2025. 09. 03. 7:49
Egyre több a mentális beteg világszerte (Fotó: AFP)
Európa többet költ a mentális egészségügyi problémák kezelésére, mint a világ bármely más régiója, de a magas szintű megbetegedésekre való tekintettel továbbra is sürgősen többet kell befektetnie. Ez az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik figyelmeztetése a kedden közzétett két jelentésben – az egyik a kormányok mentális egészségügyi politikájáról, a másik a mentális jóllétről szól.

This photograph shows a logo of the World Health Organisation (WHO) displayed on the facade of organisation's headquarters in Geneva on April 23, 2025. The Director-General of the WHO said on April 22, 2025, that US budget cuts were leaving the UN agency's accounts in the red, forcing it to reduce its operations and lay off staff. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
 

A jelentések, amelyek a 2021-es és 2024-es mentális egészségügyi problémák és politikák arányait összegzik, együttesen arra utalnak, hogy az országok egyre inkább felzárkóznak e tekintetben, de a mentális egészségügyi zavarok megterhelik a nemzeti egészségügyi költségvetéseket.

A WHO európai régiójának kormányai 2024-ben fejenként 51,76 dollárt költöttek mentális egészségre, ami jóval több, mint bármely más régió világszerte. 

A következő legnagyobb kiadású régió Amerika, fejenként 6,86 dollárral. Az európai országok teljes költségvetésük nagyobb részét költik mentális jólétre, 4,5 százalékot, szemben a 2,1 százalékos globális mediánértékkel. 

ROTTERDAM - A waiting room in a general practice in Rotterdam. ANP / HOLLANDSE HOOGTE / ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP)
A 2021-es adatok szerint világszerte több mint 1 milliárd ember élt mentális zavarral  Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG - AFP

A 2021-es adatok szerint világszerte több mint 1 milliárd ember élt mentális egészségügyi zavarral. A mentális egészségügyi zavarok előfordulása általában egyenletesen oszlik el régiónként, bár Európában alacsonyabb a szorongásos zavarok aránya, mint a világ más részein, a lakosság 3,7 százalékát érinti, szemben a globális 4,4 százalékkal.

A depresszióban szenvedőknek mindössze 9 százaléka, a pszichózisban szenvedőknek pedig 40 százaléka kap kezelést. „Ezek azok a számok, amelyek miatt aggódni kell” – mondta Dévora Kestel, a WHO nem fertőző betegségekkel és mentális egészséggel foglalkozó osztályának igazgatója.

 

Borítókép: Egyre több a mentális beteg világszerte (Fotó: AFP)

 

