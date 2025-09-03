WHO: hatalmas figyelmeztetést kapott az emberiség

Európa többet költ a mentális egészségügyi problémák kezelésére, mint a világ bármely más régiója, de a magas szintű megbetegedésekre való tekintettel továbbra is sürgősen többet kell befektetnie. Ez az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik figyelmeztetése a kedden közzétett két jelentésben – az egyik a kormányok mentális egészségügyi politikájáról, a másik a mentális jóllétről szól.

A jelentések, amelyek a 2021-es és 2024-es mentális egészségügyi problémák és politikák arányait összegzik, együttesen arra utalnak, hogy az országok egyre inkább felzárkóznak e tekintetben, de a mentális egészségügyi zavarok megterhelik a nemzeti egészségügyi költségvetéseket.

A WHO európai régiójának kormányai 2024-ben fejenként 51,76 dollárt költöttek mentális egészségre, ami jóval több, mint bármely más régió világszerte.

A következő legnagyobb kiadású régió Amerika, fejenként 6,86 dollárral. Az európai országok teljes költségvetésük nagyobb részét költik mentális jólétre, 4,5 százalékot, szemben a 2,1 százalékos globális mediánértékkel.

A 2021-es adatok szerint világszerte több mint 1 milliárd ember élt mentális egészségügyi zavarral. A mentális egészségügyi zavarok előfordulása általában egyenletesen oszlik el régiónként, bár Európában alacsonyabb a szorongásos zavarok aránya, mint a világ más részein, a lakosság 3,7 százalékát érinti, szemben a globális 4,4 százalékkal.