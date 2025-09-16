Woke-szavak váltják a tengerészeti kifejezéseket

Woke-kifejezések váltják a hagyományos szavakat

A tiltólistára került többek között a „Seamanship” (tengerészi tudás), a „Chairman” (elnök) és a „Mother duties” (anyai feladatok) is. A „winchman” (csörlőkezelő) helyett a „winchperson” kifejezést kellene használni, sőt még a „Christian name” (keresztnév) sem maradhat meg, mert vallási kirekesztést sugallhat.

Az RYA szerint a nyelvnek követnie kell a társadalmi változásokat, és ki kell fejeznie a nemi és vallási sokszínűség iránti tiszteletet.

Az útmutatóban az is szerepel, hogy a „BAME” (Black, Asian, Minority Ethnic – feketék, ázsiaiak és más etnikai kisebbségek) rövidítést szintén mellőzni kell, mert homályos és kirekesztő. A dokumentum hangsúlyozza:

Hosszú ideig egyes terminológiák a vitorlázás és a csónakázás terén a férfiak perspektívájára összpontosítottak. Mivel a női vagy nem bináris identitású emberek aránya sportunkban és szabadidős tevékenységünkben nőtt, fontos, hogy a nyelv, amelyet használunk, őket is tisztelje és értékelje.