A brit vitorlázás fellegvára, az 1875-ben alapított Royal Yachting Association új nyelvi szabályzata körül hatalmas vita robbant ki. Az útmutató a woke-ideológia jegyében azt írja elő, hogy a jövőben olyan semleges kifejezéseket kell használni, amelyek „tisztelik és értékelik” a sportban és a szabadidős tevékenységekben részt vevő nőket és nem bináris személyeket. Az RYA például a jól ismert „man overboard” (ember a vízben) kifejezést „person in water” (személy a vízben) formára cserélné, míg a „sportsmanship” (sportszerűség) helyett a „sporting behaviour” (sportszerű viselkedés) megnevezést ajánlja, írja a V4NA.
Woke-szavak váltják a tengerészeti kifejezéseket
A brit vitorlázás világát váratlanul nyelvi viták rázták meg. A Royal Yachting Association legújabb útmutatójában a woke kifejezések bevezetését javasolja, több hagyományos tengerészeti szó mellőzésével. A lépés azonnal tiltakozást váltott ki politikusok és sportkedvelők körében egyaránt.
Woke-kifejezések váltják a hagyományos szavakat
A tiltólistára került többek között a „Seamanship” (tengerészi tudás), a „Chairman” (elnök) és a „Mother duties” (anyai feladatok) is. A „winchman” (csörlőkezelő) helyett a „winchperson” kifejezést kellene használni, sőt még a „Christian name” (keresztnév) sem maradhat meg, mert vallási kirekesztést sugallhat.
Az RYA szerint a nyelvnek követnie kell a társadalmi változásokat, és ki kell fejeznie a nemi és vallási sokszínűség iránti tiszteletet.
Az útmutatóban az is szerepel, hogy a „BAME” (Black, Asian, Minority Ethnic – feketék, ázsiaiak és más etnikai kisebbségek) rövidítést szintén mellőzni kell, mert homályos és kirekesztő. A dokumentum hangsúlyozza:
Hosszú ideig egyes terminológiák a vitorlázás és a csónakázás terén a férfiak perspektívájára összpontosítottak. Mivel a női vagy nem bináris identitású emberek aránya sportunkban és szabadidős tevékenységünkben nőtt, fontos, hogy a nyelv, amelyet használunk, őket is tisztelje és értékelje.
Politikai és közéleti tiltakozás
A konzervatív politikus, Sir John Hayes kemény szavakkal reagált a kezdeményezésre.
A kiváltságos osztály nagy része, zavarodva és elkábítva a politikai korrektségtől, átvette ezt az agyatlan badarságot
– fakadt ki, hozzátéve, hogy a múlt tengerészei forognak a sírjukban. A közösségi médiában is elsöprő a felháborodás: egy kommentelő például így írt:
Elegem van az emberekből, akik mindenen megsértődnek. Hamarosan a napsütés vagy az eső miatt is fel kell háborodni.
Az RYA útmutatója tehát komoly hullámokat kavart: a szövetség szerint szükség van a változásra, ám a kritikusok úgy vélik, hogy a woke-szabályokkal csúfot űznek a több évszázados tengerészeti hagyományokból.
Borítókép: Vitorlázók edzés közben a Royal Madras Yacht Club regattáján (Fotó: AFP)
