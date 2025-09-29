ZelenszkijLengyelországEurópaVarsóMoldova

Zelenszkij: A moldovai választásokon az európai eszme győzött

A moldovai választásokon az európai eszme győzött. Oroszországnak nem sikerült destabilizálnia az országot – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Warsaw Security Forum című varsói kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 29. 14:46
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij online elmondott beszédében kijelentette: a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy Oroszország „nem áll meg egy ország (meghódításánál)”, jelenleg Ukrajna „megállította” ebben, ami lehetővé teszi Moszkva „féken tartását”.

Zelenszkij
Ukrajna elnöke online beszéde a 2025-ös Varsói Biztonsági Fórumon Varsóban, Lengyelországban, 2025. szeptember 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Dominika Zarzycka) 

Zelenszkij a Moszkva elleni védekezésre szólított fel

Annak kapcsán, hogy a vasárnapi moldovai parlamenti választásokat a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) nyerte meg, Zelenszkij úgy fogalmazott: 

Gratulálunk Moldovának, a választásokon az európai eszme, a normális és stabil nemzeti fejlődés eszméje győzött, az orosz diverzió nem fog továbbterjedni Európában.

Zelenszkij egy közös légvédelmi pajzs kiépítését javasolta az európai partnereinek „az Oroszországból érkező fenyegetések ellen. Ukrajna mindenféle orosz drón és rakéta ellen tud védekezni, és ha a régióban összefogunk, akkor elegendő fegyverünk és gyártási kapacitásunk lesz– érvelt az ukrán elnök.

A konferencia megnyitóján szintén felszólaló Donald Tusk lengyel kormányfő „minden közvélemény-formáló tényező legfontosabb feladatának” nevezte, hogy az egész transzatlanti közösséggel tudatosítsák: háború van.

„Az ukrajnai háború, akár tetszik, akár nem, a mi háborúnk is”, ha ezt elveszítjük, ennek következményeit a következő nemzedékek is viselik majd „Lengyelországban, egész Európában, az Egyesült Államokban, világszerte”– fogalmazott Tusk.

Prime Minister of Poland Donald Tusk gives key remarks during an Opening Ceremony during the Warsaw Security Forum 2025 in Warsaw, Poland on September 29, 2025. WSF2025, entitled For Our Freedom and Yours gathers 2500 participants and 250 speakers and it focuses on securing peace in the EU in the face of Russian provocations. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto) (Photo by Dominika Zarzycka / NurPhoto via AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a 2025-ös Varsói Biztonsági Fórum megnyitó ünnepségén Varsóban, Lengyelországban, 2025. szeptember 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Dominika Zarzycka)

A moldovai parlamenti választásokkal kapcsolatban Tusk elmondta: az eredmény azt mutatja, hogy Moldova lakosai „ellenálltak az orosz agressziónak, és a választási folyamatba való erőszakos beavatkozásnak, mert hittek a szolidaritásban és nem csalódtak Európa szolidaritásában”.

A moldovai „Nyugat-barát erők által aratott győzelemhez” gratulált Karol Nawrocki lengyel elnök is a X-en közzétett hétfői bejegyzésben. „Lengyelország következetesen támogatja Chisinaut a reformok keresztülvitelében és az európai integrációban”– írta Nawrocki.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu