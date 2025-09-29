Zelenszkij: A moldovai választásokon az európai eszme győzött

Zelenszkij a Moszkva elleni védekezésre szólított fel

Annak kapcsán, hogy a vasárnapi moldovai parlamenti választásokat a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) nyerte meg, Zelenszkij úgy fogalmazott:

Gratulálunk Moldovának, a választásokon az európai eszme, a normális és stabil nemzeti fejlődés eszméje győzött, az orosz diverzió nem fog továbbterjedni Európában.

Zelenszkij egy közös légvédelmi pajzs kiépítését javasolta az európai partnereinek „az Oroszországból érkező fenyegetések ellen. Ukrajna mindenféle orosz drón és rakéta ellen tud védekezni, és ha a régióban összefogunk, akkor elegendő fegyverünk és gyártási kapacitásunk lesz– érvelt az ukrán elnök.

A konferencia megnyitóján szintén felszólaló Donald Tusk lengyel kormányfő „minden közvélemény-formáló tényező legfontosabb feladatának” nevezte, hogy az egész transzatlanti közösséggel tudatosítsák: háború van.

„Az ukrajnai háború, akár tetszik, akár nem, a mi háborúnk is”, ha ezt elveszítjük, ennek következményeit a következő nemzedékek is viselik majd „Lengyelországban, egész Európában, az Egyesült Államokban, világszerte”– fogalmazott Tusk.