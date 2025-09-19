antiszemitizmuskirakatNémetországFlensburg

Zsidóknak belépni tilos – a legsötétebb időket idézi a felirat

A németországi Flensburgban egy bolt kirakatára sokkoló antiszemita feliratot helyeztek ki, amely felháborodást váltott ki. Most újabb részletek derültek ki az esettel kapcsolatban. A rendőrség azóta ugyan eltávolította a feliratot, de a kép futótűzként terjed az interneten. A bolt tulajdonosa ellen gyűlöletkeltés miatt nyomozás indult.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 10:15
Izraeli zászló
Izraeli zászló Fotó: DANIEL PERRON Forrás: Hans Lucas
A németországi Flensburgban az egyik bolt tulajdonosa ellen gyűlöletkeltés miatt indult nyomozás. Sokkolta a közvéleményt a kirakatba helyezett felirat, amely a zsidóknak tiltotta a belépést. A Bild most új részleteket közölt az esettel kapcsolatban. Mint írják: A 60 éves férfi 2016 óta üzemeltet egy kis üzletet Flensburgban, ahol gótikus kellékeket és szakirodalmat árul. Az asztala mögött egy birodalmi háborús zászló lóg, mellette egy plakát, a kirakatban pedig egy palesztin zászló. De ez még nem minden: szerdán Hans teljes erőből láthatóvá tette a zsidók iránti gyűlöletét.

Zsidóknak belépni tilos – sokkoló felirat Németországban
Zsidóknak belépni tilos – sokkoló felirat Németországban (Fotó: Nordpresse/Sebastian Iwersen)

A papíron szereplő német nyelvű felirat így szólt: 

Zsidóknak itt tilos a belépés!!! Nem személyes, és nem antiszemitizmus, egyszerűen csak nem tudnak titeket elviselni.

Zsidóknak tilos a belépés

A rendőrség kiérkezése után az üzenetet eltávolították a kirakatból, de addigra a kép már felkerült az internetre. A bolt üzemeltetője azzal védekezett, hogy nem mérte fel a közfelháborodás mértékét, és a táblát csupán a Gázában zajló események miatti frusztrációjában helyezte ki. 

Gyűlöletkeltés gyanúja miatt indult nyomozás.

A német antiszemitizmus-ügyi biztos, Felix Klein szerint egyértelműen antiszemita esetről van szó, amely ellen lépni kell. A Schleswig-Holstein tartományban, ahol Flensburg található, az antiszemitizmussal összefüggő esetek növekvő tendenciát mutatnak, míg 2023-ban 120 esetet jegyeztek, 2024-en már 588-at – írja az ansa.it.

A rendőrség tegnap este itt volt, és azt mondták, hogy szedjem le

 – magyarázta a tulajdonos. Csütörtökön telefonhívást kapott az állami szervektől. A vállalkozó azonban eleinte nem bánta meg tettét. Egyszerűen csak dühös volt. Zavaros érvelése így hangzott: 

Minden este nézem a híreket. És amikor láttam, mit művelnek a zsidók a Gázai övezetben, elvesztettem a türelmemet, és kinyomtattam a plakátot.

Saját bevallása szerint azonban elkövetett egy szerinte „apró” hibát. Mint fogalmazott: 

Nem kellett volna minden zsidóhoz szólnom – csak azokhoz, akik támogatják a gázai háborút

Schleswig-Holstein miniszterelnöke, Daniel Günther az üggyel kapcsolatban elmondta: 

Ez történelmünk legsötétebb fejezeteire emlékeztet. Az a tény, hogy ma valami ilyesmi megtörténik, senkit sem hagyhat hidegen. Nem hunyhatunk többé szemet ezeknek a szörnyű és visszataszító túlkapásoknak a jelei felett.

 

29 April 2025, Berlin: Felix Klein, Federal Government Commissioner for Anti-Semitism, speaks during a joint visit with district mayor Hikel to the "Bajszel" café. The cultural pub in Neukölln has taken a public stance against anti-Semitism and has repeatedly been the target of attacks. Photo: Soeren Stache/dpa (Photo by SOEREN STACHE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Felix Klein, német antiszemitizmus-ügyi biztos (Fotó: DPA/Soeren Stache)

Korábban arról is írtunk, hogy az antiszemitizmus növekszik, a média pedig hallgat.

Borítókép: Izraeli zászló (Fotó: AFP)

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

