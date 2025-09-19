Zsidóknak belépni tilos – a legsötétebb időket idézi a felirat

Zsidóknak tilos a belépés

A rendőrség kiérkezése után az üzenetet eltávolították a kirakatból, de addigra a kép már felkerült az internetre. A bolt üzemeltetője azzal védekezett, hogy nem mérte fel a közfelháborodás mértékét, és a táblát csupán a Gázában zajló események miatti frusztrációjában helyezte ki.

Gyűlöletkeltés gyanúja miatt indult nyomozás.

A német antiszemitizmus-ügyi biztos, Felix Klein szerint egyértelműen antiszemita esetről van szó, amely ellen lépni kell. A Schleswig-Holstein tartományban, ahol Flensburg található, az antiszemitizmussal összefüggő esetek növekvő tendenciát mutatnak, míg 2023-ban 120 esetet jegyeztek, 2024-en már 588-at – írja az ansa.it.

A rendőrség tegnap este itt volt, és azt mondták, hogy szedjem le

– magyarázta a tulajdonos. Csütörtökön telefonhívást kapott az állami szervektől. A vállalkozó azonban eleinte nem bánta meg tettét. Egyszerűen csak dühös volt. Zavaros érvelése így hangzott:

Minden este nézem a híreket. És amikor láttam, mit művelnek a zsidók a Gázai övezetben, elvesztettem a türelmemet, és kinyomtattam a plakátot.

Saját bevallása szerint azonban elkövetett egy szerinte „apró” hibát. Mint fogalmazott: