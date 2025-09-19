Zsidóknak belépni tilos – a legsötétebb időket idézi a felirat

A németországi Flensburgban az egyik bolt tulajdonosa ellen gyűlöletkeltés miatt indult nyomozás. Sokkolta a közvéleményt a kirakatba helyezett felirat, amely a zsidóknak tiltotta a belépést. A Bild most új részleteket közölt az esettel kapcsolatban. Mint írják: A 60 éves férfi 2016 óta üzemeltet egy kis üzletet Flensburgban, ahol gótikus kellékeket és szakirodalmat árul. Az asztala mögött egy birodalmi háborús zászló lóg, mellette egy plakát, a kirakatban pedig egy palesztin zászló. De ez még nem minden: szerdán Hans teljes erőből láthatóvá tette a zsidók iránti gyűlöletét.
A papíron szereplő német nyelvű felirat így szólt:
Zsidóknak itt tilos a belépés!!! Nem személyes, és nem antiszemitizmus, egyszerűen csak nem tudnak titeket elviselni.